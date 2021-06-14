Кораблі ВМС Великої Британії і Нідерландів увійшли в Чорне море, серед цілей візиту - навчання з Україною. ФОТО
У Чорне море ввійшли два кораблі країн НАТО. Це есмінець ВМС Великої Британї "Дефендер" (HMS Defender, D36) і фрегат ППО ВМС Нідерландів "Евертсен" (HNLMS Evertsen, F805).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Сьогодні ми пройшли Босфор разом із HNLMS Evertsen, прямуючи в Чорне море для участі в військово-морських операціях, що засвідчують взаємодію з нашими союзниками в регіоні Україною, Румунією, Грузією", – повідомили в офіційному твітері HMS Defender.
Командування Британської авіаносної ударної групи оприлюднило інфографіку, в якій пояснює мету входу в Чорне море кораблів обох держав, які нині входять до цієї групи:
- Засвідчення відданості Великої Британії підтриманню регулярної присутності своїх військово-морських сил на Західних Балканах і в Чорному морі;
- Збереження свободи мореплавства, що підкреслює відданість Великої Британії загальноприйнятим міжнародним правилам, нормам і стандартам, які підтримують відкритий, ліберальний світовий порядок;
- Запевнення партнерів Британії, демонстрація можливостей Великої Британії й НАТО, навчання і взаємодія з Україною, Грузією й Румунією.
Нагадуємо, 11 червня в Чорне море увійшов ракетний есмінець ВМС США "Лабун" (USS Laboon, DDG58).
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не так ли, Фофка ?
Черное море теперь НАТОвская лужа, привыкай !
а между тем:
Американские журналисты провели две недели на карантине перед интервью с Путиным
напомню, уже "бункерный" обкололся российской вакциной.
не верит в импортозамещение и русскую науку
пора касабов мочить!
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