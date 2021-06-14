Кораблі ВМС Великої Британії і Нідерландів увійшли в Чорне море, серед цілей візиту - навчання з Україною. ФОТО

У Чорне море ввійшли два кораблі країн НАТО. Це есмінець ВМС Великої Британї "Дефендер" (HMS Defender, D36) і фрегат ППО ВМС Нідерландів "Евертсен" (HNLMS Evertsen, F805).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні ми пройшли Босфор разом із HNLMS Evertsen, прямуючи в Чорне море для участі в військово-морських операціях, що засвідчують взаємодію з нашими союзниками в регіоні Україною, Румунією, Грузією", – повідомили в офіційному твітері HMS Defender.

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Командування Британської авіаносної ударної групи оприлюднило інфографіку, в якій пояснює мету входу в Чорне море кораблів обох держав, які нині входять до цієї групи:

Засвідчення відданості Великої Британії підтриманню регулярної присутності своїх військово-морських сил на Західних Балканах і в Чорному морі;

Збереження свободи мореплавства, що підкреслює відданість Великої Британії загальноприйнятим міжнародним правилам, нормам і стандартам, які підтримують відкритий, ліберальний світовий порядок;

Запевнення партнерів Британії, демонстрація можливостей Великої Британії й НАТО, навчання і взаємодія з Україною, Грузією й Румунією.

Нагадуємо, 11 червня в Чорне море увійшов ракетний есмінець ВМС США "Лабун" (USS Laboon, DDG58).