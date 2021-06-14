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Кораблі ВМС Великої Британії і Нідерландів увійшли в Чорне море, серед цілей візиту - навчання з Україною. ФОТО

Кораблі ВМС Великої Британії і Нідерландів увійшли в Чорне море, серед цілей візиту - навчання з Україною. ФОТО

У Чорне море ввійшли два кораблі країн НАТО. Це есмінець ВМС Великої Британї "Дефендер" (HMS Defender, D36) і фрегат ППО ВМС Нідерландів "Евертсен" (HNLMS Evertsen, F805).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні ми пройшли Босфор разом із HNLMS Evertsen, прямуючи в Чорне море для участі в військово-морських операціях, що засвідчують взаємодію з нашими союзниками в регіоні Україною, Румунією, Грузією", – повідомили в офіційному твітері HMS Defender.

Кораблі ВМС Великої Британії і Нідерландів увійшли в Чорне море, серед цілей візиту - навчання з Україною 01

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Командування Британської авіаносної ударної групи оприлюднило інфографіку, в якій пояснює мету входу в Чорне море кораблів обох держав, які нині входять до цієї групи:

Кораблі ВМС Великої Британії і Нідерландів увійшли в Чорне море, серед цілей візиту - навчання з Україною 02

  • Засвідчення відданості Великої Британії підтриманню регулярної присутності своїх військово-морських сил на Західних Балканах і в Чорному морі;
  • Збереження свободи мореплавства, що підкреслює відданість Великої Британії загальноприйнятим міжнародним правилам, нормам і стандартам, які підтримують відкритий, ліберальний світовий порядок;
  • Запевнення партнерів Британії, демонстрація можливостей Великої Британії й НАТО, навчання і взаємодія з Україною, Грузією й Румунією.

Кораблі ВМС Великої Британії і Нідерландів увійшли в Чорне море, серед цілей візиту - навчання з Україною 03

Нагадуємо, 11 червня в Чорне море увійшов ракетний есмінець ВМС США "Лабун" (USS Laboon, DDG58).

Автор: 

ВМС (1383) НАТО (6441) Чорне море (1666)


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Топ коментарі
+7
Корабли ВМС Великобритании и Нидерландов вошли в Черное море, среди целей визита - учения с Украиной - Цензор.НЕТ 7593
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14.06.2021 23:38
+3
что за бред прям как бред синего матроса графа шпее
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15.06.2021 00:06
+2
"обманули дурачка на четыре кулачка!",
не так ли, Фофка ?

Черное море теперь НАТОвская лужа, привыкай !

а между тем:
Американские журналисты провели две недели на карантине перед интервью с Путиным
напомню, уже "бункерный" обкололся российской вакциной.
не верит в импортозамещение и русскую науку

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14.06.2021 23:30
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Эх мост красавчик на Босфором! Между Европой и Азией. Весь Босфор великолепен при прохождении---часа два обычно в среднем. Даже красавец мост в Сан-Франциско чуть не так---хотя красив цветом.
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14.06.2021 23:29 Відповісти
"обманули дурачка на четыре кулачка!",
не так ли, Фофка ?

Черное море теперь НАТОвская лужа, привыкай !

а между тем:
Американские журналисты провели две недели на карантине перед интервью с Путиным
напомню, уже "бункерный" обкололся российской вакциной.
не верит в импортозамещение и русскую науку

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14.06.2021 23:30 Відповісти
Кацапы уже напряглись)))😂
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14.06.2021 23:36 Відповісти
Корабли ВМС Великобритании и Нидерландов вошли в Черное море, среди целей визита - учения с Украиной - Цензор.НЕТ 7593
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14.06.2021 23:38 Відповісти
скоко можно ходить?
пора касабов мочить!
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14.06.2021 23:48 Відповісти
что за бред прям как бред синего матроса графа шпее
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15.06.2021 00:06 Відповісти
королеву обкатывают пока по автономности и пройденным милям причём без поломок британец уже догнал краноносный подводно лётный удмираль кузнецоф
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15.06.2021 00:07 Відповісти
А кто знает, что то за башня с антенной? На кой такая высокая..
..
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15.06.2021 02:58 Відповісти
Мабуть - это а-ля "ОРБИТА" для дальнего обнаружения.
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15.06.2021 04:43 Відповісти
Шо, опять будем рашку бамбить?
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15.06.2021 10:45 Відповісти
так, будемо бомбити рашку пердаками русскоговорящіх
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15.06.2021 20:44 Відповісти
 
 