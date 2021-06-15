На трасі Київ-Ковель сталася смертельна ДТП, рух транспорту обмежено. ФОТОрепортаж
На автодорозі М-07 Київ - Ковель сталася смертельна ДТП, рух транспорту обмежено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Facebook.
"Інформуємо вас про те, що на 49 км автодороги в Бучацькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Mercedes і легкового Volkswagen. В результаті зіткнення водій легковика від травм загинув на місці події", - сказано в повідомленні.
Зараз поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки на цій ділянці рух тимчасово обмежено.
На місці працюють слідчі, рятувальники і поліцейські.
"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. По можливості утримайтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом", - сказано в повідомленні.
"Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху і жестів регулювальника", - додали в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
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