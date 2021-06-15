УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9137 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП
10 952 5

На трасі Київ-Ковель сталася смертельна ДТП, рух транспорту обмежено. ФОТОрепортаж

На автодорозі М-07 Київ - Ковель сталася смертельна ДТП, рух транспорту обмежено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Facebook.

"Інформуємо вас про те, що на 49 км автодороги в Бучацькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Mercedes і легкового Volkswagen. В результаті зіткнення водій легковика від травм загинув на місці події", - сказано в повідомленні.

Зараз поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки на цій ділянці рух тимчасово обмежено.

На трасі Київ-Ковель сталася смертельна ДТП, рух транспорту обмежено 01

На місці працюють слідчі, рятувальники і поліцейські.

"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. По можливості утримайтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: Автобус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП в Румунії: 2 людини загинуло, 14 - госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

На трасі Київ-Ковель сталася смертельна ДТП, рух транспорту обмежено 02

"Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху і жестів регулювальника", - додали в поліції.

На трасі Київ-Ковель сталася смертельна ДТП, рух транспорту обмежено 03
Фото: патрульна поліція / Facebook

Автор: 

ДТП (4467) патрульна поліція (1442)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поставили бы передвижные синхронизированные между собой светофоры и не надо регулировщиков.
Или такого понятия в Украине не существует?
показати весь коментар
15.06.2021 09:30 Відповісти
Поняття є, світлофори є, але то ж треба підсуєтитись. А навіщо Антохі зайві роздуми?
показати весь коментар
15.06.2021 10:49 Відповісти
Есть золотое правило:
" Быстро едешь,медленно понесут! "
показати весь коментар
15.06.2021 09:30 Відповісти
Вам тільки на волах їздити.
показати весь коментар
15.06.2021 09:34 Відповісти
 
 