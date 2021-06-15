На трасі Київ-Ковель сталася смертельна ДТП, рух транспорту обмежено. ФОТОрепортаж

На автодорозі М-07 Київ - Ковель сталася смертельна ДТП, рух транспорту обмежено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Facebook.

"Інформуємо вас про те, що на 49 км автодороги в Бучацькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки Mercedes і легкового Volkswagen. В результаті зіткнення водій легковика від травм загинув на місці події", - сказано в повідомленні.

Зараз поліцейські займаються регулюванням руху. Оскільки на цій ділянці рух тимчасово обмежено.

На місці працюють слідчі, рятувальники і поліцейські.

"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. По можливості утримайтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: Автобус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП в Румунії: 2 людини загинуло, 14 - госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

"Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху і жестів регулювальника", - додали в поліції.



Фото: патрульна поліція / Facebook