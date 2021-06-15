"Професія кухаря, напевно, найбільш невдячна в ЗСУ, але все приготовлено з душею", - комбриг 101-ї бригади Вдовиченко про харчування в Гончарівську. ФОТО

Командир 101-ї бригади охорони спростував інформацію про погане харчування військовослужбовців на Гончарівському полігоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вдовиченко повідомив в Facebook.

"Кухар! Напевно, найбільш невдячна професія в Збройних Силах! Встаєш раніше за всіх, і лягаєш тільки тоді, коли нагодуєш кожного! Дякую особовому складу 101-ї бригади, що організує харчування наших бійців! Що б не писали, знайте - Ви найкращі. Спасибі, Юрій Бутусов, що стали на бік правди", - йдеться в повідомленні.

"Десь у далекому 2014 ми щось про#бали ... Не стала наша боротьба народною... І поки це дає свої плоди... Знову "піднялися" ті, хто в 2014 сиділи як миші в норі, тихесенько тряслися від страху, щоб і до них не дійшли, до "господарів життя" і власників звичайних "Межигір'їв" ... "Піднялися" і ті, хто закосив від військкомату, коли потрібно було йти на війну ... Стікаючи кров'ю на Сході, Збройні Сили та Добровольці все ж зупинили російське нашестя, зберегли Державу", - додав комбриг.

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За його словами, їжа смачна і хороша.

"Звичайно, не так як готує вдома дружина або мама-теща або подають в ресторанах для мене одного, на близько 500 осіб не просто готувати, але смачно!!! І вартість обіду в середньому близько 30 гривень! Але теж приготовлено з душею і любов'ю, людьми для людей", - підсумував Вдовиченко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воїнів, які перебувають на Гончарівському загальновійськовому полігоні в Чернігівській області, погано годують.

Пізніше резервісти спростували інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні.



