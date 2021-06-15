"Професія кухаря, напевно, найбільш невдячна в ЗСУ, але все приготовлено з душею", - комбриг 101-ї бригади Вдовиченко про харчування в Гончарівську. ФОТО
Командир 101-ї бригади охорони спростував інформацію про погане харчування військовослужбовців на Гончарівському полігоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Вдовиченко повідомив в Facebook.
"Кухар! Напевно, найбільш невдячна професія в Збройних Силах! Встаєш раніше за всіх, і лягаєш тільки тоді, коли нагодуєш кожного! Дякую особовому складу 101-ї бригади, що організує харчування наших бійців! Що б не писали, знайте - Ви найкращі. Спасибі, Юрій Бутусов, що стали на бік правди", - йдеться в повідомленні.
"Десь у далекому 2014 ми щось про#бали ... Не стала наша боротьба народною... І поки це дає свої плоди... Знову "піднялися" ті, хто в 2014 сиділи як миші в норі, тихесенько тряслися від страху, щоб і до них не дійшли, до "господарів життя" і власників звичайних "Межигір'їв" ... "Піднялися" і ті, хто закосив від військкомату, коли потрібно було йти на війну ... Стікаючи кров'ю на Сході, Збройні Сили та Добровольці все ж зупинили російське нашестя, зберегли Державу", - додав комбриг.
За його словами, їжа смачна і хороша.
"Звичайно, не так як готує вдома дружина або мама-теща або подають в ресторанах для мене одного, на близько 500 осіб не просто готувати, але смачно!!! І вартість обіду в середньому близько 30 гривень! Але теж приготовлено з душею і любов'ю, людьми для людей", - підсумував Вдовиченко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воїнів, які перебувають на Гончарівському загальновійськовому полігоні в Чернігівській області, погано годують.
Пізніше резервісти спростували інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні.
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Але ж ні, повіям дуже добре платять ...
Претензия не к поварам, а к поставщикам продукции.
Повар готовит из того, что ему дали, может и перловку на воде с душой готовить каждый день.
"перловку на воде с душой готовить каждый день" и бигус
це, безумовно, сенсація!
Розпродаж землі, розкрадання держрезерву, підривна діяльність на користь ворога, розвал ВПК, держпідприємств і армії безумовно і рядом не стояли !!!
https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/1417567235296893 Mason Lemberg : Для того, щоб показати, що в злодії-клоуни годують армію як слід, керівництву частини наказали написати поста-спростування, прикріпивши фотодокази крутого харчування.
Керівництво частини наказ виконало, написавши що то всьо фейк і ось вам докази того, що клоуни не злодії... і прикріпило фото обіду, на якому видно шматки... спілої дині))
В червні)
Признание проблемы? Обещание разобраться? Инспекционная поездка? Не, не слышали...
Только это, тут такое дело. Фишка в том, что у меня десяток сообщений за сегодняшний день с фотографиями порций. И так уж сложилось, сорри, котята, что я многие столовые по фотографии могу сразу узнать - ибо мы и начинали там ремонты делать. Міністерство оборони України, хотите продолжения? Реально?
P.S. Фото из Башкировки. Тоже фейк? Бгггг
- А свинарник рядом слабо сделать??? Все равно найдется боец знаток украинского сала....
И кстати печенье и хлеб на разнос не кладут!!! Это безопасность питания в полевых условиях.... ..Егор Соболев, мы понимаем, что ты свой.......значит ......это еще одна одноразовая посуда..
Ви теж подумали про ту ж істоту. що і я?
"Операцию "Ы" дивився? "Красть ничего не надо - всё уже украдено до нас..."
Твоя заява - "Все прекрасно знают" говорить про те що саме ТИ "ніхрєна не знаєш і не тямиш!!!" Не треба прикриваться "ВСІМА" - ти за своє власне бабабольство спочатку дай відповідь! "Кіна надивився" солдатських "брехень" наслухався і "молотиш язиком що собака хвостом!"
Это питание в расположении части или полевое, полигон всё-таки?
Керівництво частини наказ виконало, написавши що то всьо фейк, і ось вам докази того, що клоуни - не злодії... і прикріпило фото обіду, на якому видно шматки... спілої дині)) В червні)
Mason Lemberg