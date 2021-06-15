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Конфлікт на Донбасі - найбільша загроза системі євробезпеки і принципам ОБСЄ, - Лінде. ФОТО

Конфлікт на Донбасі є однією з найбільших загроз системі європейської безпеки і принципам, які затвердили всі країни-члени ОБСЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Швеції в Україні.

"Той факт, що я відвідую країну вдруге за перше півріччя цього року, демонструє важливість, яку приділяє Швеція ситуації в Україні та навколо неї під час свого головування в ОБСЄ протягом цього року. Цей конфлікт є однією з найбільших загроз системі європейської безпеки та принципам, що їх ухвалили усі країни-члени ОБСЄ", - зазначає Анн Лінде.

За її словами, на порядку денному питання, що стосуються регіональної напруги у зв’язку із посиленням активності Росії на українському кордоні та в Криму плюс питання припинення вогню на Донбасі.

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"Починаючи з липня минулого року ми фіксуємо все більше випадків порушення режиму припинення вогню кожного місяця. Відповідно ми отримуємо звіти щодо збільшення кількості жертв на сході України. Ці втрати, які ми бачимо як серед військовослужбовців, так і серед цивільного населення, є неприпустимими", - додала глава ОБСЄ.

Також вона акцентувала увагу на необхідності поліпшення складної гуманітарної ситуації для цивільного населення, зокрема, збільшення можливості перетину лінії розмежування між підконтрольними і непідконтрольними українській владі районами.

Конфлікт на Донбасі - найбільша загроза системі євробезпеки і принципам ОБСЄ, - Лінде 01
Конфлікт на Донбасі - найбільша загроза системі євробезпеки і принципам ОБСЄ, - Лінде 02
Конфлікт на Донбасі - найбільша загроза системі євробезпеки і принципам ОБСЄ, - Лінде 03
Конфлікт на Донбасі - найбільша загроза системі євробезпеки і принципам ОБСЄ, - Лінде 04
Конфлікт на Донбасі - найбільша загроза системі євробезпеки і принципам ОБСЄ, - Лінде 05

Автор: 

конфлікт (444) ОБСЄ (3504) Швеція (955) Донбас (22356) Лінде Анн (56)


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Восьмой год войны ... Говорильня продолжается ...
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15.06.2021 10:53 Відповісти
Конфлікт на Донбасі - найбільша загроза системі євробезпеки і принципам ОБСЄ, - Лінде - Цензор.НЕТ 3809
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15.06.2021 11:17 Відповісти
Конфлікт на Донбасі - найбільша загроза системі євробезпеки і принципам ОБСЄ, - Лінде - Цензор.НЕТ 5926
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15.06.2021 11:18 Відповісти
ОБСЕ импотентная организация,которая ничего не решает,кроме оправдания окупантов,в следствии бессилия и продажности. 70% этой организации куплено москвой,15% лояльны москве,10% придерживаются нейтралитета и лиш 5% дергаются и хотят эту огромную бюрократическую глыбу привести в норму. Но, увы,все эти ценности имеют свою цену,и фашисты-рашисты платят и покупают их с потрохами.
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15.06.2021 11:20 Відповісти
Конфликт?
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15.06.2021 12:21 Відповісти
ОБСЕ, ЕС, ПАСЕ, ООН, НАТО ( да и самой Украине) нужно всегда помнить и не забывать то что " конфликт" на Донбассе, это не конфликт, это агрессия Раши против Украины и кроме этого это касается не только Донбасса но и Крыма и Севастополя. Нечего разделять эти вопросы) Не может быть решения войны ( конфликта) на одном участке условного фронта, а на другом нет. И кроме этого считаю что нужно изъять из обращения такое название как " Донбасс" - это не область, не район. Это угольный бассейн расположенный на территориях в Донецкой , Луганской и Днепропетровской областях Украины и Ростовской области РФ., поэтому правильнее говорить либо - Восток Украины, либо ОРДЛО.
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15.06.2021 12:46 Відповісти
 
 