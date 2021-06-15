Конфлікт на Донбасі - найбільша загроза системі євробезпеки і принципам ОБСЄ, - Лінде. ФОТО

Конфлікт на Донбасі є однією з найбільших загроз системі європейської безпеки і принципам, які затвердили всі країни-члени ОБСЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Швеції в Україні.

"Той факт, що я відвідую країну вдруге за перше півріччя цього року, демонструє важливість, яку приділяє Швеція ситуації в Україні та навколо неї під час свого головування в ОБСЄ протягом цього року. Цей конфлікт є однією з найбільших загроз системі європейської безпеки та принципам, що їх ухвалили усі країни-члени ОБСЄ", - зазначає Анн Лінде.

За її словами, на порядку денному питання, що стосуються регіональної напруги у зв’язку із посиленням активності Росії на українському кордоні та в Криму плюс питання припинення вогню на Донбасі.

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"Починаючи з липня минулого року ми фіксуємо все більше випадків порушення режиму припинення вогню кожного місяця. Відповідно ми отримуємо звіти щодо збільшення кількості жертв на сході України. Ці втрати, які ми бачимо як серед військовослужбовців, так і серед цивільного населення, є неприпустимими", - додала глава ОБСЄ.

Також вона акцентувала увагу на необхідності поліпшення складної гуманітарної ситуації для цивільного населення, зокрема, збільшення можливості перетину лінії розмежування між підконтрольними і непідконтрольними українській владі районами.









