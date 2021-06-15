"Чекаємо на вас вдома": під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 15 червня, під будівлею Верховної Ради розгорнули великий кримськотатарський прапор. 26 червня його планують запустити на окупований півострів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Великий кримськотатарський прапор, який найближчим часом буде запущено в Крим, сьогодні розгорнули на площі перед Верховною Радою України. Всі охочі могли написати на ньому свої слова підтримки тим, хто залишився в окупації. Потім прапор вирушить до Львова, Одеси та інших міст України.
26 червня кримські татари відзначають День національного прапора. Датою святкування обрали перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, що відбувся 26-27 червня в Сімферополі в 1991 році.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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а по сути были предателями и кидалами всегда, еще с тех времен как кидонули Хмельницкого взявши у кацапов бабло и свалили с поля боя, а может еще и раньше.