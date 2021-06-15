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"Чекаємо на вас вдома": під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 червня, під будівлею Верховної Ради розгорнули великий кримськотатарський прапор. 26 червня його планують запустити на окупований півострів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Великий кримськотатарський прапор, який найближчим часом буде запущено в Крим, сьогодні розгорнули на площі перед Верховною Радою України. Всі охочі могли написати на ньому свої слова підтримки тим, хто залишився в окупації. Потім прапор вирушить до Львова, Одеси та інших міст України.

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26 червня кримські татари відзначають День національного прапора. Датою святкування обрали перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, що відбувся 26-27 червня в Сімферополі в 1991 році.

Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 01
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 02
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 03
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 04
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 05
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 06
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 07
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 08
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 09
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 10
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 11
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 12
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 13
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 14
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 15
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 16
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 17
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 18
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 19
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 20
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 21
Чекаємо на вас вдома: під Радою кримськотатарський прапор розпочав подорож Україною перед запуском над окупованим Кримом 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (14972) Крим (14143) прапор (482) кримські татари (2004)


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Эшг олсун къирымлар! Героям слава!
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15.06.2021 11:31 Відповісти
татарам только хвост прижали они тут же про Украину вспомнили...
а по сути были предателями и кидалами всегда, еще с тех времен как кидонули Хмельницкого взявши у кацапов бабло и свалили с поля боя, а может еще и раньше.
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15.06.2021 11:33 Відповісти
Иншалла !
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15.06.2021 14:37 Відповісти
 
 