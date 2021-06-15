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Керівники одного зі стратегічних підприємств Міноборони затримані на хабарі в 52 тис. грн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львові Служба безпеки України викрила корупційний механізм, організований посадовцями державного підприємства Міністерства оборони України. За попередніми підрахунками, зловмисники завдавали державі збитків на пів мільйона гривень щомісяця.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБ України.

СБУ стало відомо, що директор підприємства та в.о. головного інженера налагодили схему отримання "відкатів". В обхід встановленої процедури, без погодження регіонального Фонду державного майна України, вони здавали в оренду складські приміщення за значно заниженою вартістю. Ціна послуг залежала від масштабності орендованих площ.

Правоохоронці затримали зловмисників "на гарячому" згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання 52 тис. грн неправомірної вигоди.

У ході санкціонованих слідчих дій за місцем роботи фігурантів провадження правоохоронці виявили чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Керівники одного зі стратегічних підприємств Міноборони затримані на хабарі в 52 тис. грн, - СБУ 01
Керівники одного зі стратегічних підприємств Міноборони затримані на хабарі в 52 тис. грн, - СБУ 02
Керівники одного зі стратегічних підприємств Міноборони затримані на хабарі в 52 тис. грн, - СБУ 03
Керівники одного зі стратегічних підприємств Міноборони затримані на хабарі в 52 тис. грн, - СБУ 04
Керівники одного зі стратегічних підприємств Міноборони затримані на хабарі в 52 тис. грн, - СБУ 05

Затриманим буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Встановлюється можлива причетності й інших посадових осіб вищевказаної установи до протиправної діяльності.

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Операцію із викриття оборудки проводили оперативники УСБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Автор: 

хабар (4702) корупція (4683) Львів (3069) Міноборони (7361) СБУ (12812)


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НАТО, каких вам еще реформ не хватает???
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15.06.2021 11:42 Відповісти
А "заниженная стоимость" по сравнению с чем? С какой методикой? Со стоимостью каких складов, в каком районе, какова логистика, каково оснащение ГПМ? И многое еще чего... Скорее всего сбу-шники, как обычно, решили погреть лапы, поскольку договор аренды активов предприятия должен был быть согласован соответствующими службами/лицами внутри предприятия среди которых - юрист, главбух, начальник СБ предприятия. Расчет стоимости аренды подлежит согласованию с ул. Дегтяревской в г. Киеве. Мутное дело. Скорее всего, ничем не закончится.
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15.06.2021 13:36 Відповісти
Если арендатор скажет избушникам - идите в жопу, я принёс етому директору 52 тыщи просто потому шо он очень хороший хороший человек, а мне некуда девать личные накопления, и если то же самое скажет главбух арендатора, и если у главбуха арендатора в компьютере нет экселевского файлика с табличкой "аренда, май 2021, 9000 грн безнал, 52000 нал" - то может ничем оно и не закончится.

Но я б на месте главбуха сдал бы етого старого коммуняку-откатчика со всеми порохами, потомушо избушка устроит очень большие проблемы, если её посылать в жопу.
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16.06.2021 08:47 Відповісти
 
 