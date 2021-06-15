Керівники одного зі стратегічних підприємств Міноборони затримані на хабарі в 52 тис. грн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львові Служба безпеки України викрила корупційний механізм, організований посадовцями державного підприємства Міністерства оборони України. За попередніми підрахунками, зловмисники завдавали державі збитків на пів мільйона гривень щомісяця.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБ України.

СБУ стало відомо, що директор підприємства та в.о. головного інженера налагодили схему отримання "відкатів". В обхід встановленої процедури, без погодження регіонального Фонду державного майна України, вони здавали в оренду складські приміщення за значно заниженою вартістю. Ціна послуг залежала від масштабності орендованих площ.

Правоохоронці затримали зловмисників "на гарячому" згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання 52 тис. грн неправомірної вигоди.

У ході санкціонованих слідчих дій за місцем роботи фігурантів провадження правоохоронці виявили чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.











Затриманим буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Встановлюється можлива причетності й інших посадових осіб вищевказаної установи до протиправної діяльності.

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Операцію із викриття оборудки проводили оперативники УСБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.