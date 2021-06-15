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Киянин перетворив квартиру на нарколабораторію з вирощування конопель. ФОТОрепортаж

Правоохоронці припинили незаконну діяльність 43-річного жителя Оболонського району Києва, який вирощував наркорослини у власній квартирі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Встановлено, що наркоаграрій вирощував рослини в штучних умовах. Одна з кімнат квартири була обладнана необхідною технікою: лампами денного освітлення, приладами для контролю температури, вологості повітря і вентиляторами.

У результаті санкціонованого обшуку оселі чоловіка працівники поліції вилучили рослини коноплі, канабіс, спеціальне обладнання для вирощування рослин конопель, добрива, електронні ваги, фасувальні матеріали та пристрій для куріння.

Киянин перетворив квартиру на нарколабораторію з вирощування конопель 01
Киянин перетворив квартиру на нарколабораторію з вирощування конопель 02
Киянин перетворив квартиру на нарколабораторію з вирощування конопель 03

Всі речові докази вилучено та направлено на проведення експертного дослідження. За цінами "чорного" ринку вартість вилученої наркосировини становить понад 400 тисяч гривень.

Наразі фігуранту слідчі поліції готуються вручити підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

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Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (19463) наркотики (1447) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+12
Не растаман,а адепт нетрадиционной медицины,не наркотик,а целебные травы!
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15.06.2021 12:15
+12
Дядю посадят лет на 10, а через несколько лет окажется, что это можнл делать всем ибо полезно, лечебно, и не вызывает зависимости в отличии от например всем доступных табака и пива (пивной алгоколизм самый опасный). Мир глуп и несправедлив.
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15.06.2021 12:38
+11
чувак очень по своему понял призыв зеленского высадить миллион деревьев....... и высадил в медицинских целях...
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15.06.2021 12:23
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15.06.2021 12:12 Відповісти
Шмалите друзья, у Чебурашки, который ищет друзей парники.
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15.06.2021 12:12 Відповісти
Не растаман,а адепт нетрадиционной медицины,не наркотик,а целебные травы!
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15.06.2021 12:15 Відповісти
Гая Ричи пересмотрелся))

кто-то из конкурентов спалил, завистники..

Киевлянин превратил квартиру в нарколабораторию по выращиванию конопли - Цензор.НЕТ 7052
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15.06.2021 12:17 Відповісти
ось це дiло я розумiю.
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15.06.2021 12:19 Відповісти
чувак очень по своему понял призыв зеленского высадить миллион деревьев....... и высадил в медицинских целях...
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15.06.2021 12:23 Відповісти
Какой "удивительный" обыск: доказательства торговли наркотиками есть, а денег нет. А вы разве не знали, что у торговцев наркотиками никогда нет денег? При обысках ... проводимых украинским ОБНОНом ...
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15.06.2021 12:35 Відповісти
Дядю посадят лет на 10, а через несколько лет окажется, что это можнл делать всем ибо полезно, лечебно, и не вызывает зависимости в отличии от например всем доступных табака и пива (пивной алгоколизм самый опасный). Мир глуп и несправедлив.
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15.06.2021 12:38 Відповісти
Всё на что способна доблестная полиция это гоняться за миролюбивыми растаманами,ну и бабулек ещё,продающих зелень с грядки,гонять и штрафовать.Это безопасно,это же не страну защищать от оккупантов,бабулька то с растаманам не стреляют,а зарплату за эту "службу" им платят исправно,прямо из ковидного фонда.
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15.06.2021 12:54 Відповісти
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15.06.2021 12:55 Відповісти
Киянин перетворив квартиру на нарколабораторію з вирощування конопель - Цензор.НЕТ 9010
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15.06.2021 13:54 Відповісти
разреши канабис - сотни тысяч мусоров останутся на бобах. они только пацанов с косяками ловить могут и доить их потом
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15.06.2021 16:00 Відповісти
его субсидировать нужно - той же ценой на електроносители например
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15.06.2021 16:52 Відповісти
вот это преступление
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16.06.2021 14:53 Відповісти
 
 