Киянин перетворив квартиру на нарколабораторію з вирощування конопель. ФОТОрепортаж

Правоохоронці припинили незаконну діяльність 43-річного жителя Оболонського району Києва, який вирощував наркорослини у власній квартирі.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Встановлено, що наркоаграрій вирощував рослини в штучних умовах. Одна з кімнат квартири була обладнана необхідною технікою: лампами денного освітлення, приладами для контролю температури, вологості повітря і вентиляторами.

У результаті санкціонованого обшуку оселі чоловіка працівники поліції вилучили рослини коноплі, канабіс, спеціальне обладнання для вирощування рослин конопель, добрива, електронні ваги, фасувальні матеріали та пристрій для куріння.







Всі речові докази вилучено та направлено на проведення експертного дослідження. За цінами "чорного" ринку вартість вилученої наркосировини становить понад 400 тисяч гривень.

Наразі фігуранту слідчі поліції готуються вручити підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

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Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.