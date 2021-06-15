28-річна жінка загинула на місці: п'яний поліцейський скоїв смертельну ДТП у Вінницькій області, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі Територіального управління Хмельницького за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю інспектора роти Управління патрульної поліції у Київській області, яка сталася 14 червня 2021 року на Вінниччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейський за кермом легкового авто не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини у кювет та врізався у дерево.

У наслідок аварії 28-річна пасажирка загинула на місці пригоди, ще один пасажир госпіталізований (тяжкість отриманих тілесних ушкоджень наразі встановлюється), двоє інших пасажирів отримали незначні травми та не потребували медичної допомоги.

За результатами медичного освідування встановлено, що патрульний перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримано на місці ДТП.

Попередня кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Вінницька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.





Фото: сайт ГБР