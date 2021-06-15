УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11152 відвідувача онлайн
Новини Фото ДТП
9 272 17

28-річна жінка загинула на місці: п'яний поліцейський скоїв смертельну ДТП у Вінницькій області, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі Територіального управління Хмельницького за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю інспектора роти Управління патрульної поліції у Київській області, яка сталася 14 червня 2021 року на Вінниччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейський за кермом легкового авто не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини у кювет та врізався у дерево.

У наслідок аварії 28-річна пасажирка загинула на місці пригоди, ще один пасажир госпіталізований (тяжкість отриманих тілесних ушкоджень наразі встановлюється), двоє інших пасажирів отримали незначні травми та не потребували медичної допомоги.

28-річна жінка загинула на місці: пяний поліцейський скоїв смертельну ДТП у Вінницькій області, - ДБР 01

За результатами медичного освідування встановлено, що патрульний перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримано на місці ДТП.

Попередня кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітник патрульної поліції Київщини Владислав Кірій трагічно загинув у ДТП

28-річна жінка загинула на місці: пяний поліцейський скоїв смертельну ДТП у Вінницькій області, - ДБР 02

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Вінницька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

28-річна жінка загинула на місці: пяний поліцейський скоїв смертельну ДТП у Вінницькій області, - ДБР 03
28-річна жінка загинула на місці: пяний поліцейський скоїв смертельну ДТП у Вінницькій області, - ДБР 04
Фото: сайт ГБР

Автор: 

Вінницька область (1014) ДТП (4467) пияцтво (580) патрульна поліція (1442)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
В нормальной стране министр МВД сразу подал бы в отставку. Но это не про залётного нацмена в Украине.
показати весь коментар
15.06.2021 13:10
+8
А нафига пассажиры садились в машину, если водила под мухой??!! Просто поражают люди своей тупизной!!
показати весь коментар
15.06.2021 13:11
+6
понабирали в полицию алкашей из села,вот и результат...
показати весь коментар
15.06.2021 13:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В нормальной стране министр МВД сразу подал бы в отставку. Но это не про залётного нацмена в Украине.
показати весь коментар
15.06.2021 13:10 Відповісти
А нафига пассажиры садились в машину, если водила под мухой??!! Просто поражают люди своей тупизной!!
показати весь коментар
15.06.2021 13:11 Відповісти
маленькие зарплаты..патамушта....
показати весь коментар
15.06.2021 13:12 Відповісти
И это после выделения Нацполиции на прошлой неделе 800 млн. из ковидного фонда на доплаты?!
показати весь коментар
15.06.2021 13:18 Відповісти
понабирали в полицию алкашей из села,вот и результат...
показати весь коментар
15.06.2021 13:15 Відповісти
А раньше типа такого не было...в совке даже городских было запрещено брать...только сельские черти отслужившие в армии...
Ой не годен я робити
А красти боюся
Та й поїду до Києва
В міліцію наймуся...
Ми з миколою вдвойом
вдягли амуніцію
І тепер чорти їбані
служимо в міліції
показати весь коментар
15.06.2021 13:21 Відповісти
Алкашей понабирали не в полицию, а в милицию.
А в полицию етих алкашей потом потужно реформували.
показати весь коментар
15.06.2021 13:56 Відповісти
Нужно ужесточить наказание для пьяных полицейских за вождение. Для простых людей чуть что-- сразу ужесточают а здесь одно за другим и тишина!!!
показати весь коментар
15.06.2021 13:20 Відповісти
Сначала подумал что случайная жертва и хотел сильно возмущаться.
Оказалась пассажирка.
Чет стало монопенисуально. Возможно и у нее в крови алкоголь найдут.
Так что итог хоть и крайне нежелателен, но закономерен - нех садиться к бухому в машину - раз, его удержать от поездки - первоочередная задача тех, кто оказался в машине - два.
Как по мне, то я бы и тех пассажиров судил. Иначе, окажись их поездка удачной, завтра они окажутся бухими за рулем
показати весь коментар
15.06.2021 13:27 Відповісти
Треба збільшити жалованіє і додати повноважень поліцаям,бо вони нас охороняють ризикуючи життям ,казав геращенко.
показати весь коментар
15.06.2021 13:46 Відповісти
а меня не не надо охранять
показати весь коментар
15.06.2021 14:08 Відповісти
А тебе ніхто й не питає,просто плати авакову з херащенком за дах.
показати весь коментар
15.06.2021 14:27 Відповісти
пріїхав в сєльо крютій кіїській періць...
показати весь коментар
15.06.2021 13:51 Відповісти
мусора это теже самые террористы
показати весь коментар
15.06.2021 14:06 Відповісти
Очередной член право-хоронительных органов...
показати весь коментар
15.06.2021 14:54 Відповісти
І скільки вже випадків і трагедій з п'яними ментами,але Аваков в нас незамінний.
показати весь коментар
15.06.2021 15:00 Відповісти
Наказание для полицейского должно быть в два раза больше чем обычному человеку это раз ну и второе Аваков должен уйти в отставку наконец то!
показати весь коментар
15.06.2021 15:08 Відповісти
 
 