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Військові США відпрацювали "удари по російських С-400 "Тріумф"" у межах навчань Africa Lion-2021. ВIДЕО

Американські війська відпрацювали серію імітованих ударів по новітніх російських зенітно-ракетних системах С-400 у межах навчань Africa Lion-2021.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише The Drive.

Повідомляється, що "ударів завдавали" під час командно-штабних навчань CPX, які є "повністю змодельованою військовою грою".

"Неясно, які засоби використовували учасники CPX для проведення симульованих ударів. AFRICOM (африканське командування військ США. - Ред.) заявило, що невказані американські і марокканські винищувачі, а також американські бомбардувальники брали участь або візьмуть участь в інших частинах African Lion 2021, як і в інших ітераціях цих навчань", - пише видання.

Військові США відпрацювали удари по російських С-400 Тріумф у межах навчань Africa Lion-2021 01

Навчання Africa Lion зі спільних американо-марокканських тренувань перетворилися на регіональний захід: цього року тренування очікуються також у Сенегалі й Тунісі.

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Як зазначають журналісти, раніше з'являлася інформація про те, що Росія могла постачати системи С-400 в Алжир і Лівію - Кремль в останні роки наполягає на експорті С-400 до низки інших країн, особливо на Близькому Сході.

Військові США відпрацювали удари по російських С-400 Тріумф у межах навчань Africa Lion-2021 02

У 2020 році США запровадили санкції проти Туреччини через те, що та закупила в Росії системи ППО С-400 - це ускладнило відносини між країнами. Контракт на поставку чотирьох дивізіонів С-400 вартістю в $2,5 млрд Росія і Туреччина підписали в 2017 році.

В Анкарі заявили, що турецько-російські відносини не є альтернативою у зв'язках Туреччини з Північноатлантичним альянсом і Європейським Союзом.

Військові США відпрацювали удари по російських С-400 Тріумф у межах навчань Africa Lion-2021 03
Військові США відпрацювали удари по російських С-400 Тріумф у межах навчань Africa Lion-2021 04
Фото: із сайту Тhe drive

Автор: 

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все нормальные люди в такую игру, играют в Сирии))))
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15.06.2021 13:50 Відповісти
Военные США отработали "удары по российским С-400 "Триумф"" в рамках учений Africa Lion-2021 - Цензор.НЕТ 9208
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15.06.2021 14:06 Відповісти
бабка с Дамбаса рассказывала, что такие "каратели" в у них в посадках уже есть
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15.06.2021 14:24 Відповісти
Військові США відпрацювали "удари по російських С-400 "Тріумф"" у межах навчань Africa Lion-2021 - Цензор.НЕТ 6980
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15.06.2021 14:12 Відповісти
Очень информативное видео. Посмотрели как РСЗО HIMARS колесят туда-сюда по песку и потом куда-то пульнули, послушали перевод с английского на французский, ни хера не поняли, но из заголовка новости узнали, что С-400 теперь будет трындец. Правда, это будет в Африке, а не возле Украины.
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15.06.2021 16:56 Відповісти
 
 