Затонуле судно часів Другої світової війни зі снарядами виявили в курортному селищі на Одещині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В акваторії Чорного моря біля курортного селища Лебедівка (Одещина) на затонулому морському судні часів Другої світової війни знайшли снаряди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За період із 7 червня водолазами-саперами ДСНС обстежено 18 000 кв. м. дна, вилучено 49 артснарядів калібру 75 мм, 5700 одиниць підривників та 12 350 одиниць інших вибухонебезпечних предметів. Спеціальні роботи тривають щодня із застосуванням плавзасобу, водолазного спорядження та спеціальних технічних приладів з метою гарантування безпеки громадян у місцях курортного відпочинку.

До проведення спеціальних робіт залучено 8 фахівців та 2 одиниці спеціальної техніки.

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