Затонуле судно часів Другої світової війни зі снарядами виявили в курортному селищі на Одещині, - ДСНС. ФОТОрепортаж
В акваторії Чорного моря біля курортного селища Лебедівка (Одещина) на затонулому морському судні часів Другої світової війни знайшли снаряди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
За період із 7 червня водолазами-саперами ДСНС обстежено 18 000 кв. м. дна, вилучено 49 артснарядів калібру 75 мм, 5700 одиниць підривників та 12 350 одиниць інших вибухонебезпечних предметів. Спеціальні роботи тривають щодня із застосуванням плавзасобу, водолазного спорядження та спеціальних технічних приладів з метою гарантування безпеки громадян у місцях курортного відпочинку.
До проведення спеціальних робіт залучено 8 фахівців та 2 одиниці спеціальної техніки.
Топ коментарі
+9 саша паламарчук
показати весь коментар15.06.2021 14:11
+4 vigo
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показати весь коментар15.06.2021 16:31
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А якщо радянське, то хтось із родини точно причетний до його потоплення.
До бабки не ходи.
Які в сраку "підривники", яка "Лебедвека" ???
"За период с 7 июня" по яку дату, копито їм в дупу???
Що за нахабне нехтування своїми прямими обов'язками??????