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Затонуле судно часів Другої світової війни зі снарядами виявили в курортному селищі на Одещині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В акваторії Чорного моря біля курортного селища Лебедівка (Одещина) на затонулому морському судні часів Другої світової війни знайшли снаряди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За період із 7 червня водолазами-саперами ДСНС обстежено 18 000 кв. м. дна, вилучено 49 артснарядів калібру 75 мм, 5700 одиниць підривників та 12 350 одиниць інших вибухонебезпечних предметів. Спеціальні роботи тривають щодня із застосуванням плавзасобу, водолазного спорядження та спеціальних технічних приладів з метою гарантування безпеки громадян у місцях курортного відпочинку.

До проведення спеціальних робіт залучено 8 фахівців та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також дивіться: Арсенал снарядів і мін часів Другої світової війни виявлено на Черкащині, - ДСНС. ФОТО

Затонуле судно часів Другої світової війни зі снарядами виявили в курортному селищі на Одещині, - ДСНС 01
Затонуле судно часів Другої світової війни зі снарядами виявили в курортному селищі на Одещині, - ДСНС 02
Затонуле судно часів Другої світової війни зі снарядами виявили в курортному селищі на Одещині, - ДСНС 03
Затонуле судно часів Другої світової війни зі снарядами виявили в курортному селищі на Одещині, - ДСНС 04
Затонуле судно часів Другої світової війни зі снарядами виявили в курортному селищі на Одещині, - ДСНС 05
Затонуле судно часів Другої світової війни зі снарядами виявили в курортному селищі на Одещині, - ДСНС 06

Автор: 

боєприпаси (2269) Друга світова війна (292) Одеська область (3210) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+9
Думаю, що когось з родини Порошенків
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15.06.2021 14:11
+4
це якщо воно німецьке.
А якщо радянське, то хтось із родини точно причетний до його потоплення.
До бабки не ходи.
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15.06.2021 14:18
+1
Знову ніхто не вичитує тексти, редактори????

Які в сраку "підривники", яка "Лебедвека" ???

"За период с 7 июня" по яку дату, копито їм в дупу???

Що за нахабне нехтування своїми прямими обов'язками??????
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15.06.2021 16:31
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ну??? а судно-то чьё?
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15.06.2021 14:09 Відповісти
Думаю, що когось з родини Порошенків
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15.06.2021 14:11 Відповісти
це якщо воно німецьке.
А якщо радянське, то хтось із родини точно причетний до його потоплення.
До бабки не ходи.
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15.06.2021 14:18 Відповісти
Це має значення?
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15.06.2021 14:12 Відповісти
Судя по снарядам -савецкое. Гильзы то латунные, заработать на них можно
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15.06.2021 14:14 Відповісти
Судя по калибру снарядов судно как раз немецкое. Калибр 75 мм.немецкий. Совдеповский - 76,2 мм.
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15.06.2021 15:01 Відповісти
В калибре могли ошибиться, там 1мм разница, а определяли наверняка на глазок. У немецких гильза к донышку чуть расширялась, а у нас были цилиндрические, похожие как на снимке. Кроме того в Германии во время войны делали артснаряды не с латунной гильзой, а к моменту нападения на СССР довоенные запасы ходовых калибров уже повыстреливали, на снимке же гильзы латунные. Хотя могу и ошибаться...
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15.06.2021 18:01 Відповісти
Могут быть румынские боеприпасы. У них точно латунные гильзы, у меня была когда-то. Но, скорее всего, времен 1 мировой. Какая-то форма старомодная.
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15.06.2021 19:40 Відповісти
Пінської флотилії
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15.06.2021 15:03 Відповісти
рисковые хлопцы....
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15.06.2021 14:21 Відповісти
Знову ніхто не вичитує тексти, редактори????

Які в сраку "підривники", яка "Лебедвека" ???

"За период с 7 июня" по яку дату, копито їм в дупу???

Що за нахабне нехтування своїми прямими обов'язками??????
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15.06.2021 16:31 Відповісти
немчурские..- маслята прямые, без кепочки
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15.06.2021 23:29 Відповісти
 
 