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Справа про пожежу в харківському будинку для літніх людей направлено до суду. На лаві підсудних - 4 людини, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Справа про пожежу в харківському будинку для літніх людей направлено до суду. На лаві підсудних - 4 людини, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох підозрюваних у пожежі з численними жертвами в нелегальному будинку для літніх людей у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Харківської області.

Наголошується, що всім чотирьом підозрюваним у цій справі інкримінується порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей (ч.2 ст.270 КК України).

"Причиною пожежі стало порушення вимог пожежної безпеки, як під час будівництва, так і під час експлуатації будівлі… Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Чотири людини загинули через пожежу в приватному будинку на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Справа про пожежу в харківському будинку для літніх людей направлено до суду. На лаві підсудних - 4 людини, - прокуратура 01
Справа про пожежу в харківському будинку для літніх людей направлено до суду. На лаві підсудних - 4 людини, - прокуратура 02
Справа про пожежу в харківському будинку для літніх людей направлено до суду. На лаві підсудних - 4 людини, - прокуратура 03
Справа про пожежу в харківському будинку для літніх людей направлено до суду. На лаві підсудних - 4 людини, - прокуратура 04
Справа про пожежу в харківському будинку для літніх людей направлено до суду. На лаві підсудних - 4 людини, - прокуратура 05
Справа про пожежу в харківському будинку для літніх людей направлено до суду. На лаві підсудних - 4 людини, - прокуратура 06
Справа про пожежу в харківському будинку для літніх людей направлено до суду. На лаві підсудних - 4 людини, - прокуратура 07
Справа про пожежу в харківському будинку для літніх людей направлено до суду. На лаві підсудних - 4 людини, - прокуратура 08
Справа про пожежу в харківському будинку для літніх людей направлено до суду. На лаві підсудних - 4 людини, - прокуратура 09

Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро потрапили до лікарні з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Пізніше в пресслужбі Харківської міськради повідомили, що один з п'яти постраждалих у результаті пожежі в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час" помер у хоспісі.

Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

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Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Нагадаємо, що раніше суд взяв під варту на 60 діб без права внесення застави всіх чотирьох підозрюваних у справі про пожежу в будинку для літніх людей в Харкові.

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пенсіонери (888) пожежа (4325) прокуратура (3676) Харків (5594)


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а на скамье есть кто нибудь из мчс? или успели настрочить протоколов задним числом?
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15.06.2021 14:15 Відповісти
Дом престарелых был нелегальным. Каким боком тут МЧС?
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15.06.2021 14:19 Відповісти
есть такое выражение.
Участковый знает ВСЕ!!!.
из этого и вывод.
а по простому. в твоей квартире поселился молодой здоровый крепкий парень, ты его не замечаешь. уходишь на работу, оставляя дома свою молоденькую, симпатичную жену. через время она рожает богатиря.

ты тут каким боком? ты же не видел и не знал. или не хотел знать и видеть.

ето не о тебе лично, это пример.
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15.06.2021 14:33 Відповісти
 
 