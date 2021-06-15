Справа про пожежу в харківському будинку для літніх людей направлено до суду. На лаві підсудних - 4 людини, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох підозрюваних у пожежі з численними жертвами в нелегальному будинку для літніх людей у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Харківської області.

Наголошується, що всім чотирьом підозрюваним у цій справі інкримінується порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей (ч.2 ст.270 КК України).

"Причиною пожежі стало порушення вимог пожежної безпеки, як під час будівництва, так і під час експлуатації будівлі… Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Чотири людини загинули через пожежу в приватному будинку на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж



















Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей у Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро потрапили до лікарні з опіками й отруєнням чадним газом. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати. Пізніше в пресслужбі Харківської міськради повідомили, що один з п'яти постраждалих у результаті пожежі в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час" помер у хоспісі.

Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для літніх дюдей.

Читайте також: Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими в харківському будинку для літніх людей

Прокуратура з поліцією оперативно затримали групу осіб, причетних до організації приватного будинку для літніх людей, де сталася пожежа з 15 жертвами. Нині вже четверо затриманих.

За даними слідства, перевіряються три основні версії події.

У ДСНС зазначили, що пожежу в будинку для літніх людей у Харкові кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Нагадаємо, що раніше суд взяв під варту на 60 діб без права внесення застави всіх чотирьох підозрюваних у справі про пожежу в будинку для літніх людей в Харкові.