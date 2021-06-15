"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями", - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт. ФОТО

В Офісі президента на вул. Банковій у Києві зробили ремонт. Тепер інтер'єр робочого кабінету глави держави нагадує сцени з пригодницьких фільмів "Острів скарбів" або "Пірати Карибського моря".

Про це фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький пише на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Всі знають, що офіс президента України розташовується на Банковій, 11 та був побудований в 1936-1939 роках в дусі сталінського ампіру. Що тільки в ньому не розміщувалося. Штаб Київського військового округу, в роки війни в будівлі розташовувався генерал-комісаріат, а вулицю перейменували в Бісмаркштрассе. Потім в будівлі було ЦК КПУ аж до 1991 року, після чого будівля перетворилася на адміністрацію (Офіс) Президента України.

Починаючи з набуття Україною незалежності, я знімав інтерв'ю глав держави в цій будівлі, і мені завжди було цікаво розглядати, як кожен новий глава намагався міняти зовнішність, інтер'єр будівлі", - зазначає Лукацький.

За його словами, за часів Леоніда Кравчука АП "прикрашали" бюсти Леніна, серпи з молотом і інші радянські символи в інтер'єрі: "При ньому ж на поверхах стали з'являтися порожні ніші від бюстів. У кабінетах був партійний дизайн, масивний стіл і багато телефонів. гербом країни вже був тризуб, але ще довго радянська символіка була присутня в інтер'єрі".

Леонід Кучма радикально змінив дизайн, починаючи з поверху, на якому працював, зазначає фотокорреспондет. "Золото – ні не точно, дуже багато золота пішло на інтер'єр. Хтось вперто хотів перетворити колишню будівлю Комуністів на Паризький Версаль. Замість зірок з'являлися ліпнина з золоченими ліліями та іншими квітами. Цікаво було спостерігати за обличчями лідерів іноземних держав, що дивляться на цю циганську розкіш в злиденній країні. Треба віддати належне: Кучма любив фотографію, і в коридорах було багато документальних фото", - зазначає Лукацький.

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"Віктор Ющенко взявся за перебудову інтер'єру з властивим йому смаком. Глечики, старовинні різьблені меблі і звичайно, бюст Кеннеді прикрасили його кабінет. У коридорах з'явилися картини з українським пейзажами і гобелени. Віктор Андрійович забрав з собою антикварні меблі, а Віктору Федоровичу Януковичу подобався блиск золота, і він вніс свою лепту, а сільські пейзажі стали замінювати музейні експонати. Блиск золота заважає нормально знімати, даючи засвічення від відображення спалахів.

Петро Олексійович Порошенко давав інтерв'ю в кабінеті, схожому на кабінет професора історії. Стіни заставлені книжковими шафами з книгами переважно академічного змісту. Золото тільки на корінцях книг. Не буду кривити душею, такий інтер'єр мені подобався.

Сьогодні я з цікавістю розглядав кабінет, в якому давав інтерв'ю Володимир Зеленський. Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, я не обмовився. Штучні папороті та інші рослини тихоокеанського регіону нагадували мені сцени театру ляльок, постановки Острів скарбів або Пірати Карибського моря. Тільки не вистачало в кущах черепів і скелетів. Поки журналісти чекали президента, мені весь час здавалося, що зараз заграє музика, пролунають постріли, і з'являться ляльки в банданах з шаблями і старовинними пістолетами.

Єдине, що говорило, що ми не в дитячому театрі, - неоновий напис як у магазинах, тільки не реклама Кока-коли, а "Центр дiї Президента". Цього разу лампочки не горіли. Тепер коридори Офісу президента прикрашають картини, як і в дорогих готелях. Кожен раз, розглядаючи кабінети українських чиновників, я із заздрістю згадував офіси ізраїльських міністрів, схожі на збірні фінські будиночки, де не було нічого зайвого, нічого схожого на розкіш", - зазначає журналіст.

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