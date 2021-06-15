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"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями", - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт. ФОТО

В Офісі президента на вул. Банковій у Києві зробили ремонт. Тепер інтер'єр робочого кабінету глави держави нагадує сцени з пригодницьких фільмів "Острів скарбів" або "Пірати Карибського моря".

Про це фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький пише на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Всі знають, що офіс президента України розташовується на Банковій, 11 та був побудований в 1936-1939 роках в дусі сталінського ампіру. Що тільки в ньому не розміщувалося. Штаб Київського військового округу, в роки війни в будівлі розташовувався генерал-комісаріат, а вулицю перейменували в Бісмаркштрассе. Потім в будівлі було ЦК КПУ аж до 1991 року, після чого будівля перетворилася на адміністрацію (Офіс) Президента України.

Починаючи з набуття Україною незалежності, я знімав інтерв'ю глав держави в цій будівлі, і мені завжди було цікаво розглядати, як кожен новий глава намагався міняти зовнішність, інтер'єр будівлі", - зазначає Лукацький.

За його словами, за часів Леоніда Кравчука АП "прикрашали" бюсти Леніна, серпи з молотом і інші радянські символи в інтер'єрі: "При ньому ж на поверхах стали з'являтися порожні ніші від бюстів. У кабінетах був партійний дизайн, масивний стіл і багато телефонів. гербом країни вже був тризуб, але ще довго радянська символіка була присутня в інтер'єрі".

Леонід Кучма радикально змінив дизайн, починаючи з поверху, на якому працював, зазначає фотокорреспондет. "Золото – ні не точно, дуже багато золота пішло на інтер'єр. Хтось вперто хотів перетворити колишню будівлю Комуністів на Паризький Версаль. Замість зірок з'являлися ліпнина з золоченими ліліями та іншими квітами. Цікаво було спостерігати за обличчями лідерів іноземних держав, що дивляться на цю циганську розкіш в злиденній країні. Треба віддати належне: Кучма любив фотографію, і в коридорах було багато документальних фото", - зазначає Лукацький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос про створення Офісу першої леді: Вітаю Єрмака - у нього тепер буде свій офіс

"Віктор Ющенко взявся за перебудову інтер'єру з властивим йому смаком. Глечики, старовинні різьблені меблі і звичайно, бюст Кеннеді прикрасили його кабінет. У коридорах з'явилися картини з українським пейзажами і гобелени. Віктор Андрійович забрав з собою антикварні меблі, а Віктору Федоровичу Януковичу подобався блиск золота, і він вніс свою лепту, а сільські пейзажі стали замінювати музейні експонати. Блиск золота заважає нормально знімати, даючи засвічення від відображення спалахів.

Петро Олексійович Порошенко давав інтерв'ю в кабінеті, схожому на кабінет професора історії. Стіни заставлені книжковими шафами з книгами переважно академічного змісту. Золото тільки на корінцях книг. Не буду кривити душею, такий інтер'єр мені подобався.

Сьогодні я з цікавістю розглядав кабінет, в якому давав інтерв'ю Володимир Зеленський. Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, я не обмовився. Штучні папороті та інші рослини тихоокеанського регіону нагадували мені сцени театру ляльок, постановки Острів скарбів або Пірати Карибського моря. Тільки не вистачало в кущах черепів і скелетів. Поки журналісти чекали президента, мені весь час здавалося, що зараз заграє музика, пролунають постріли, і з'являться ляльки в банданах з шаблями і старовинними пістолетами.

Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт 01

Єдине, що говорило, що ми не в дитячому театрі, - неоновий напис як у магазинах, тільки не реклама Кока-коли, а "Центр дiї Президента". Цього разу лампочки не горіли. Тепер коридори Офісу президента прикрашають картини, як і в дорогих готелях. Кожен раз, розглядаючи кабінети українських чиновників, я із заздрістю згадував офіси ізраїльських міністрів, схожі на збірні фінські будиночки, де не було нічого зайвого, нічого схожого на розкіш", - зазначає журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП зриває конкурс на главу САП, "слуги народу" блокують ліквідацію ОАСК, справу Татарова не передають до суду: як ще пояснити Зеленському, хто є перешкодою на шляху України в НАТО? - Шабунін

Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) ремонт (2301) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+77
"Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями", - в кабинете Зеленского на Банковой сделали ремонт - Цензор.НЕТ 9563
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15.06.2021 14:34
+69
"Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями", - в кабинете Зеленского на Банковой сделали ремонт - Цензор.НЕТ 3904
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15.06.2021 14:44
+54
"Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями", - в кабинете Зеленского на Банковой сделали ремонт - Цензор.НЕТ 8213
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15.06.2021 14:49
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Похоже на плантацию конопли, "естесственная среда обитания" так сказать нашего преЗедента.
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15.06.2021 15:40 Відповісти
15.‎06.‎2021
Переоформление дизайна пресс-кабинета Зеленского на Банковой, обошлось в 8.451 млн. гривен.

Ось така х**ня малятки... (с)
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15.06.2021 15:41 Відповісти
откуда инфа? в гугле такого нет
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15.06.2021 18:32 Відповісти
Гугл не все знает

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html пруф >>>
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16.06.2021 13:56 Відповісти
Очередной стопитсотый повод для мемов от Вавы
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15.06.2021 15:56 Відповісти
Не гармонирует кресло и стол с джунглями. Гамак бы повесил.
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15.06.2021 15:57 Відповісти
И подсветка не та...А надо бы"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями", - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт - Цензор.НЕТ 348
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15.06.2021 17:24 Відповісти
Но, напоминает 😄
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15.06.2021 17:34 Відповісти
и гамаки для президентов-визитеров. В одном Вовик качается, а рядом- Байдден,. или Меркель... Красота и полное взаимопонимание
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15.06.2021 16:06 Відповісти
Да..мангал и танцы тумба юмба с поеданием неумесных..вот шизофреник полшестого я не могу больничный получить за январь.. не смешно в шапито жить
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15.06.2021 16:16 Відповісти
"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями", - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт - Цензор.НЕТ 2226" />
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15.06.2021 16:18 Відповісти
шим-Пан-ЗЕ
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15.06.2021 16:24 Відповісти
Північний маймун
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15.06.2021 20:16 Відповісти
маймуна беришвила...
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09.07.2021 07:58 Відповісти
шашлыки из солдатского рациона
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15.06.2021 18:19 Відповісти
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16.06.2021 09:49 Відповісти
Обкуренный Голобородько или просто брат наш меньший?
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16.06.2021 14:19 Відповісти
Надоело, что все ругают нашего президента!
Когда мы начнём его пи***ть?!
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15.06.2021 16:19 Відповісти
Три корочки хлеба: Зеленский пригласил журналистку из США на завтрак к родителям.
Президент Украины Владимир Зеленский угощал американскую журналистку Холли Вильямс из телеканала CBS хлебом с салом в доме у своих родителей в Кривом Роге.Об этом говорится в репортаже https://www.cbsnews.com/news/biden-putin-summit-ukraine-zelenskyy-warning-war-russia/ CBS .Среди прочего, на столе в небольшой кухне были сашими из лосося, домашнее печенье и бренди.Глава ОП Андрей Ермак также был приглашен на завтрак.https://realist.online/news/tri-korochki-khleba-zelenskij-prihlasil-zhurnalistku-iz-ssha-na-zavtrak-k-roditeljam
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15.06.2021 16:19 Відповісти
Мангал, мангал не забудьте. Это очень важно для величайшего))))
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15.06.2021 16:20 Відповісти
Обезьяна, осел, или какое-нибудь другое животное намного умнее надоумка вместе с его жОПой, зекодлом и зедебилам вместе взятыми.
Зе-это отдельный вид живых существ, которое должно пройти лабораторные исследования, и помещены на изоляцию, для полного восстановления головного мозга.
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15.06.2021 16:21 Відповісти
Вообще-то это рабочее место а не дача. И новый президент должен ограничиваться парой безделушек и фото жены, а не переколбасивать всё нахрен!
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15.06.2021 16:25 Відповісти
Т.е. бюстики Ленина надо было оставить?
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16.06.2021 13:13 Відповісти
Та хоть и сталина, главное чтобы их ЗЕ запхали в очко
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09.07.2021 08:05 Відповісти
Залишилося тільки хвоста в дупу встромити, то схожість з мавпою, не тільки, внутрішня, але і зовнішня, буде разюча.
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15.06.2021 16:29 Відповісти
Зе поручил оформить кабинет своему квартальному оформителю сцены - он ведь только своим доверяет. Тот и оформил,чтобы Вовику было приятно. Зе ведь понятия не имел,когда заказывал, что делают в кабинете президента, ну разве что мендельчают с Мендель, а в пальмах это очень и очень...
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15.06.2021 16:29 Відповісти
Завидуете?? А между тем ,у нас простой паренек из коренного народа выбрался из трущоб кривого рога и взобрался на кресло президента....Чем вам не реализация "американской мечты"?? И он не первый....Был у нас и исправившийся рецидивист и пономарь-псчеловод ,а сколько еще вариантов ??? Мудрые украинцы непреклонны,пацану одного срока мало!
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15.06.2021 16:32 Відповісти
Вы абсолютно правы.Такой уж у нас придурастый и завистливый народ - и сами не живут "со вкусом", на широкую ногу на свои 5000 грн., и президенту не дают спокойно расслабиться на миллиарды бюджетного "общака"....
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16.06.2021 05:47 Відповісти
Не хилый кабинет. Теперь осталось только макаку в него заселить...
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15.06.2021 16:33 Відповісти
Макака там с весны 19-го
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15.06.2021 17:37 Відповісти
Не обижайте макак!!!!
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16.06.2021 05:49 Відповісти
Как это? 21го апреля 2019 года Зе-макаку заселили!
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15.06.2021 17:43 Відповісти
Байден давно понял, с кем имеет дело
жлоб из Кривого Рога никогда не станет европейцем
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15.06.2021 16:35 Відповісти
Никогда не станет украинцем....
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16.06.2021 05:51 Відповісти
Жлоб там был с 2010 по 2014, а природа - это вполне по-европейски.
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16.06.2021 13:15 Відповісти
Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки Остров сокровищ или Пираты Карибского моря. Только не хватало в кустах черепов и скелетов. Пока журналисты ждали президента, мне все время казалось, что сейчас заиграет музыка, раздадутся выстрелы, и появятся куклы в банданах с ******* и старинными пистолетами.Источник: https://censor.net/ru/p3271555
Даже Вася Рыбников так не припечатывал этот кукольный театр Карабаса-Барабаса Бени.
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15.06.2021 16:35 Відповісти
Довольно убогая у журналиста фантазия. Конечно кучка академических томов, которые никто не открывает - это конечно круче.
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16.06.2021 13:16 Відповісти
Не заводитесь. Ведь никто не спорит что кукольный театр круче.
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16.06.2021 13:46 Відповісти
Издали похожи на заросли конопли.... 😂
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15.06.2021 16:36 Відповісти
И это объясняет поведение обитателя этих галюциногенных джунглей....
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16.06.2021 05:54 Відповісти
"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями", - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт - Цензор.НЕТ 8608
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15.06.2021 16:36 Відповісти
На ветках не хватает Какаду.
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15.06.2021 16:37 Відповісти
Мендель пошла на повышение.... Вы разве не знаете?
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16.06.2021 05:56 Відповісти
По дарвину.превращается в обезьянузеля
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15.06.2021 16:39 Відповісти
Зеля,ты же диджитализатор на адженте!Откуда такой примитив?!Смотри шире
"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями", - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт - Цензор.НЕТ 5266
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15.06.2021 16:40 Відповісти
аминь
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15.06.2021 16:40 Відповісти
держите наркомана!
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15.06.2021 16:41 Відповісти
Снять фотографии героев АТО и повесить это лайно.... да, чувствуется рогоскотский стиль...
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15.06.2021 16:44 Відповісти
Джунгли из конопли?
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15.06.2021 16:53 Відповісти
Так это же конопля!
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15.06.2021 16:55 Відповісти
Во, у меня та же мысль сразу появилась.
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15.06.2021 18:01 Відповісти
Зе поручил оформить кабинет своему квартальному оформителю сцены - он ведь только своим доверяет. Тот и оформил,чтобы Вовику было приятно. Зе ведь понятия не имел,когда заказывал, что делают в кабинете президента, ну разве что мендельчают с Мендель, а в пальмах это очень и очень...
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15.06.2021 17:02 Відповісти
Интересно что на это скажут психиатры, и психоаналитики
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15.06.2021 18:18 Відповісти
Они уже сказали - с таким диагнозом безопаснее работать клоуном.
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16.06.2021 06:15 Відповісти
ЧЕКАЄМЛО НОВИНИ ЯК У КАМЕРІ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗРОБИЛИ РЕМОНТ,

БАГАТО ЛЮДЕЙ ЧЕКАЮТЬ ЦИХ НОВИН
"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями", - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт - Цензор.НЕТ 3170
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15.06.2021 18:31 Відповісти
Гениально.... И какой позор для мудрого украинского народа....
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16.06.2021 06:17 Відповісти
Цікаво а позор Російського "народа" ви вважаєте є чи не має??????
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16.06.2021 13:01 Відповісти
Там вся історія суцільний сором і нагла брехня на увесь світ.
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16.06.2021 14:04 Відповісти
Та хотілося щоб він відповів...кацап сран ий
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16.06.2021 16:18 Відповісти
Позор це дивитись і радіти виступам Квартала 95 які фінансував Коломойський
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16.06.2021 14:06 Відповісти
ПапуАс!
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15.06.2021 18:34 Відповісти
Лошари оплатять хотєлки цього недоумка своїми налогами.
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15.06.2021 18:47 Відповісти
"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями", - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт - Цензор.НЕТ 9689
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15.06.2021 18:54 Відповісти
Велике Крадівництво, Велике Садівництво, Велике Освітництво, Велике Залізництво ...

тепер Велике ЗЕлеництво.

одним словом, Велике Мудівництво
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15.06.2021 22:03 Відповісти
Слуга макак опять что-то обещает понизить.... Скорее всего, уровень жизни широких масс...
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16.06.2021 06:26 Відповісти
Лошары в ужасе. что это ничтожество не согласится отсидеть на шее народного бюджета ещё один срок...
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16.06.2021 06:20 Відповісти
Подяка фотографу Лукацькому за те, що тримає нас в курсі "пацанскіх" витребеньок "самава народнава прєзідєнта Украіни всєх врємьон".
Можна вивезти коміка з Кривого Рогу, але не можна вивести Кривий Ріг з коміка, навіть на посаді президента.

"Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями", - в кабінеті Зеленського на Банковій зробили ремонт - Цензор.НЕТ 6721
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15.06.2021 18:59 Відповісти
на місці УСІХ політиків вистроїти треба свою майбутню компанію з виборами з білбордів з фотками Буратіни такого штибу й підписати його обіцянками з минулих виборів .
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16.06.2021 11:47 Відповісти
Тішить лише одне: Я НЕ ВИБИРАВ ОЦЕ!
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15.06.2021 19:09 Відповісти
Зеленый ублюдок в джунглях.
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15.06.2021 19:11 Відповісти
А ЛОХАМ це подобається,ну ще і тим а "какая разніца"
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15.06.2021 19:40 Відповісти
...а где стенка с коноплей? )))
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15.06.2021 20:18 Відповісти
В 80-ті була така усмішка на малий батьківщині гаранта:
"В Кривому Розі проходить озеленення міста - всі паркани фарбують в зелений колір."
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15.06.2021 20:21 Відповісти
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15.06.2021 21:36 Відповісти
Все правильно, -- де ж може жити макака?
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15.06.2021 20:26 Відповісти
Не обижайте макак....Слуге до них ещё развиваться и развиваться....
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16.06.2021 06:23 Відповісти
із грязі в князі
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15.06.2021 21:36 Відповісти
Теперь интерьер рабочего кабинета главы государства напоминает сцены из Маугли... что вполне отвечает менталу хозяина кабинета
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15.06.2021 21:46 Відповісти
зелена мавпа в зарослях каннабісу.
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15.06.2021 22:12 Відповісти
Тягне нашу мавпочку до своїх, у джунглі.
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15.06.2021 22:16 Відповісти
ідіот
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15.06.2021 23:32 Відповісти
То воно вже знову якесь ширпотребне кіно задумало,а за наш рахунок декорації ліпить.Як пенька не ряди,куди не сади,він пеньком залишиться.
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15.06.2021 23:43 Відповісти
Мягко говоря,жлобство провинциалов !!!
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16.06.2021 05:48 Відповісти
Ось тепер зрозуміло, чому мені не можуть повернути вкрадену за 2 роки пенсію!!! Джунглі воно собі саджає, *****!!!

ЗеленоСуки! Щоб ви повиздихали усі, не дочекавшись!
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16.06.2021 08:00 Відповісти
З цього дня всі меседжі з Банкової будуть мати назву "брєд Віслюка у заростях канабісу".
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16.06.2021 09:17 Відповісти
Це щоб Бубочка в Тарзана міг бавитись. Коли ніхто не дивиться.
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16.06.2021 09:30 Відповісти
А между тем у нас вдома второй месяц нет горячей воды...А Вова(воз) и ныне там - исполняет роль преЗедента.
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16.06.2021 09:34 Відповісти
Какая дешевка безвкусицах, но с другой стороны Зеленский привыкает к искусственным «цветам».
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16.06.2021 09:40 Відповісти
сніданок для американських журналістів у криворогульській хрущовці батьків з чорного хліба з салом - ЦЕ ВКУСІЦА?
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16.06.2021 11:44 Відповісти
Так, як зараз, оговорюється тема штучних кущів, які стирчать зі стіни в кабінеті президента - я і висловлююсь стосовно даної теми. А те, про що написали ви - теж черговий зеленській зашквар.
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16.06.2021 12:01 Відповісти
О, я,я ! Бисмаркштрассе дас ист фантастиш!
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16.06.2021 10:16 Відповісти
Цей недоумок нас тролить.
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16.06.2021 11:39 Відповісти
))) Черговий нікчемний фейк з фейковими "фотографіями".
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16.06.2021 12:28 Відповісти
В мене лиш одне питання -- ну і на х@я йому це тре було?...
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16.06.2021 21:29 Відповісти
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