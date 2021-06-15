Чиновники ЗСУ "заробляли" на постачаннях медичних масок для військовослужбовців: їм загрожує до 10 років в'язниці, - ДБР. ФОТОрепортаж

Головним слідчим управлінням ДБР завершено розслідування корупційної схеми, яку організував начальник управління медпостачання Командування Медичних сил ЗС України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держбюро розслідувань.

Під час розслідування встановлено, що у травні — серпні 2020 року полковник медичної служби у змові з командиром медроти однієї з бригад ЗС України та експосадовцем Держінспекції енергетичного нагляду одержали від підприємця "відкат" за укладення з його фірмою угоди на закупівлю одноразових медичних масок.

Посадовці не лише посприяли укладенню Міністерством оборони України договору з цим підприємством, а й забезпечили прийняття товару без необхідних документів та повну оплату його вартості попри виявлені порушення та недотримання умов договору щодо своєчасності строків постачання.









Вказані особи обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід — СБУ.

Справа щодо посередника завершена та направлена до суду минулого року.