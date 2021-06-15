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Чиновники ЗСУ "заробляли" на постачаннях медичних масок для військовослужбовців: їм загрожує до 10 років в'язниці, - ДБР. ФОТОрепортаж

Головним слідчим управлінням ДБР завершено розслідування корупційної схеми, яку організував начальник управління медпостачання Командування Медичних сил ЗС України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держбюро розслідувань.

Під час розслідування встановлено, що у травні — серпні 2020 року полковник медичної служби у змові з командиром медроти однієї з бригад ЗС України та експосадовцем Держінспекції енергетичного нагляду одержали від підприємця "відкат" за укладення з його фірмою угоди на закупівлю одноразових медичних масок.

Посадовці не лише посприяли укладенню Міністерством оборони України договору з цим підприємством, а й забезпечили прийняття товару без необхідних документів та повну оплату його вартості попри виявлені порушення та недотримання умов договору щодо своєчасності строків постачання.

Чиновники ЗСУ заробляли на постачаннях медичних масок для військовослужбовців: їм загрожує до 10 років вязниці, - ДБР 01
Чиновники ЗСУ заробляли на постачаннях медичних масок для військовослужбовців: їм загрожує до 10 років вязниці, - ДБР 02
Чиновники ЗСУ заробляли на постачаннях медичних масок для військовослужбовців: їм загрожує до 10 років вязниці, - ДБР 03
Чиновники ЗСУ заробляли на постачаннях медичних масок для військовослужбовців: їм загрожує до 10 років вязниці, - ДБР 04

Вказані особи обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід — СБУ.

Справа щодо посередника завершена та направлена до суду минулого року.

Автор: 

корупція (4683) Міноборони (7361) ЗСУ (7544) ДБР (3491)


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ГБР ещё могло бы разобраться как в больницы покупали маски для кислорода ( от которых преет кожа) вместо канюлей в нос . Цена масок в 20 раз дороже канюлей
Вот так и прокакивают народные деньги
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15.06.2021 16:30 Відповісти
- Интересно, какая зараза Хмырёнку этому на Хмыря накапала?
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15.06.2021 16:34 Відповісти
Борьба с коррупцией противоречит Конституции Украины - решение КСУ
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15.06.2021 16:35 Відповісти
Гнидо-мародери...
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15.06.2021 20:45 Відповісти
 
 