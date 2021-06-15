Ексдиректора дитячого санаторію на Київщині підозрюють у розтраті 20 млн грн: йому загрожує до 12 років в'язниці, - ДБР. ФОТО
Слідчі Територіального управління ДБР у Києві повідомили про підозру колишньому директору державного санаторію "Журавочка" у розтраті майна на майже 20 млн гривень.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.
Протягом 2017 — 2020 років чинний на той час директор спільно з керівником приватного товариства, в оренді якого знаходився майновий комплекс ДП "Журавочка", вивезли із санаторію меблі та обладнання.
Крім того, було розібрано на будівельні матеріали й вивезено корпуси та адміністративні будівлі санаторію.
Державі завдано збитків на 19,9 млн гривень.
Ексдиректора санаторію підозрюють у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР та СБУ.
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суддя через ці (помилки) або через нестачу доказів закриває справу а "чесного ВОРА"
ОПРАВДОВУЄ!
всі щасливі і з баблом
ДЕРЖАВА в .....ОПІ.
до речі. сьогодня в ОП сказали що реформа прокуратури успішно закінчилась.
аля комедія!!! сушіть весла.........панове.
А ШОООООО?
А КАКЯ РАЗНИЦА????
https://ibigdan.livejournal.com/26857543.html Місто Маріуполь, проспект Будівельників
З пункту А в пункт Б вийшли назустріч дві бригади з однаковим завданням: велодоріжка праворуч!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1463544707325955&id=100010113185357 Андрій Клачук
от по червоній стороні прокурор веде до суду корупціонера, щоб він по цій доріжці пішов начебто аж до в,язниці, а суддя робить так що він іде повз в,язницю, прямо додому з чистою совісттю.