Ексдиректора дитячого санаторію на Київщині підозрюють у розтраті 20 млн грн: йому загрожує до 12 років в'язниці, - ДБР. ФОТО

Слідчі Територіального управління ДБР у Києві повідомили про підозру колишньому директору державного санаторію "Журавочка" у розтраті майна на майже 20 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Протягом 2017 — 2020 років чинний на той час директор спільно з керівником приватного товариства, в оренді якого знаходився майновий комплекс ДП "Журавочка", вивезли із санаторію меблі та обладнання.

Крім того, було розібрано на будівельні матеріали й вивезено корпуси та адміністративні будівлі санаторію.







Державі завдано збитків на 19,9 млн гривень.

Ексдиректора санаторію підозрюють у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР та СБУ.