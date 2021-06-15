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Ексдиректора дитячого санаторію на Київщині підозрюють у розтраті 20 млн грн: йому загрожує до 12 років в'язниці, - ДБР. ФОТО

Слідчі Територіального управління ДБР у Києві повідомили про підозру колишньому директору державного санаторію "Журавочка" у розтраті майна на майже 20 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Протягом 2017 — 2020 років чинний на той час директор спільно з керівником приватного товариства, в оренді якого знаходився майновий комплекс ДП "Журавочка", вивезли із санаторію меблі та обладнання.

Крім того, було розібрано на будівельні матеріали й вивезено корпуси та адміністративні будівлі санаторію.

Ексдиректора дитячого санаторію на Київщині підозрюють у розтраті 20 млн грн: йому загрожує до 12 років вязниці, - ДБР 01
Ексдиректора дитячого санаторію на Київщині підозрюють у розтраті 20 млн грн: йому загрожує до 12 років вязниці, - ДБР 02
Ексдиректора дитячого санаторію на Київщині підозрюють у розтраті 20 млн грн: йому загрожує до 12 років вязниці, - ДБР 03

Державі завдано збитків на 19,9 млн гривень.

Ексдиректора санаторію підозрюють у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР та СБУ.

Автор: 

Київська область (4022) корупція (4683) ДБР (3491)


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Топ коментарі
+3
Полна талантами земля Украинская!
https://ibigdan.livejournal.com/26857543.html Місто Маріуполь, проспект Будівельників

З пункту А в пункт Б вийшли назустріч дві бригади з однаковим завданням: велодоріжка праворуч!

Экс-директор детского санатория на Киевщине подозревается в растрате 20 млн грн: ему грозит до 12 лет тюрьмы, - ГБР - Цензор.НЕТ 9733

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1463544707325955&id=100010113185357 Андрій Клачук
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15.06.2021 17:14
+2
Я смотрю -- чуть ли не ежедневно кому-то "грозят" ужасные наказания и большие сроки. Но никого еще не посадили... Или о посадках ЦЕНЗОР не пишет?
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15.06.2021 17:11
+2
это потому, что "грозит срок" в переводе с прокурорского означает: "надо делиться"
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15.06.2021 17:20
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Мелочь это все на фоне "Великого крадивництва" имени Величайшего лидера.
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15.06.2021 16:55 Відповісти
за 20 лямов до 12 лет? так сколько жизней должно сидель все наше правительство депутаты судьи прокуроры фискалы простые чиновники и лоббисты? они наносят Украине убыток, минимум на 400 миллиардов.
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15.06.2021 17:04 Відповісти
ні цей ні всі інші - не будуть нести ніякої відповідальності...
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15.06.2021 18:36 Відповісти
92% підозрюваних яких впіймали на горячому по корупції, хабарах, незаконному збагаченню, справи яких передали до судів, отримали вирок НЕ ВИННИЙ. це все завдяки злагодженій команді (слідчий, прокурор, суддя).спочатку дознавач робить умисні порушення, прокурор їх не бачить.

суддя через ці (помилки) або через нестачу доказів закриває справу а "чесного ВОРА"

ОПРАВДОВУЄ!

всі щасливі і з баблом
ДЕРЖАВА в .....ОПІ.

до речі. сьогодня в ОП сказали що реформа прокуратури успішно закінчилась.
аля комедія!!! сушіть весла.........панове.

А ШОООООО?
А КАКЯ РАЗНИЦА????
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15.06.2021 21:00 Відповісти
можливо ми всього цього варті...
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16.06.2021 14:21 Відповісти
не можливо. а кожен народ має ту владу на яку заслуговує. не більше і не меньше
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16.06.2021 18:10 Відповісти
Я смотрю -- чуть ли не ежедневно кому-то "грозят" ужасные наказания и большие сроки. Но никого еще не посадили... Или о посадках ЦЕНЗОР не пишет?
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15.06.2021 17:11 Відповісти
это потому, что "грозит срок" в переводе с прокурорского означает: "надо делиться"
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15.06.2021 17:20 Відповісти
він би писав, але їх немааааааа. моня не говорив яка саме весна має прийти, от якраз саме та весна про яку він говорив, ще не прийшла.
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15.06.2021 21:04 Відповісти
Полна талантами земля Украинская!
https://ibigdan.livejournal.com/26857543.html Місто Маріуполь, проспект Будівельників

З пункту А в пункт Б вийшли назустріч дві бригади з однаковим завданням: велодоріжка праворуч!

Экс-директор детского санатория на Киевщине подозревается в растрате 20 млн грн: ему грозит до 12 лет тюрьмы, - ГБР - Цензор.НЕТ 9733

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1463544707325955&id=100010113185357 Андрій Клачук
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15.06.2021 17:14 Відповісти
це точна копія роботи судді з прокурором. навіть коментувати не треба, але прокоментую. границя, це суд.
от по червоній стороні прокурор веде до суду корупціонера, щоб він по цій доріжці пішов начебто аж до в,язниці, а суддя робить так що він іде повз в,язницю, прямо додому з чистою совісттю.
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15.06.2021 21:15 Відповісти
це точная копия долбаков,
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16.06.2021 00:14 Відповісти
е метод - розстрілювати ..., із конфіскаціею майна по 3-е покоління ( до внуків) ...., та забороною дітям займати державні посади ....- що , радикально ....- ну тоді таке буде вічно ...
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15.06.2021 18:35 Відповісти
ти правий і більшість думає так, поки не дорвемось до корита. і взагалі, так повинно бути. по кожній резонансній справі, вирок повинен робити народ. присяжні, випадково вибрані і бажано аноніми, а то у наших можновладців і алігархів дуже довгі руки
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16.06.2021 18:07 Відповісти
 
 