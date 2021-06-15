Прикордонника затримали на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабаря за сприяння контрабанді. ФОТО

В Одеській області затримали прикордонника, який за хабар сприяв незаконному переміщенню товарів через кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонник вимагав та отримав від громадянина хабар у розмірі 1000 доларів за сприяння в незаконному переміщенні через державний кордон з Республіки Молдова в Україну автозапчастин.

Військовослужбовця відділу прикордонної служби "Крутоярівка" Білгород-Дністровського загону затримали сьогодні в с. Старокозаче.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України "Ухвалення пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.