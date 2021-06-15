Прикордонника затримали на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабаря за сприяння контрабанді. ФОТО
В Одеській області затримали прикордонника, який за хабар сприяв незаконному переміщенню товарів через кордон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Прикордонник вимагав та отримав від громадянина хабар у розмірі 1000 доларів за сприяння в незаконному переміщенні через державний кордон з Республіки Молдова в Україну автозапчастин.
Військовослужбовця відділу прикордонної служби "Крутоярівка" Білгород-Дністровського загону затримали сьогодні в с. Старокозаче.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України "Ухвалення пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_
https://twitter.com/luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_
Две недели наши доблестные службы безрезультатно ищут пропавшего замначштаба.
За это время не было ни одного брифинга, ни одного официального заявления кроме "местопребывания неизвестно, ищем"
У чувака родители в Крыму, недвижимость на жене, 15 тыс долгу перед "исчезновением"
Даже не знаю, что хуже - если он найдется в Украине, но по частям, или на рашке, но невредимый