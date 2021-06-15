УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13116 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники
1 977 4

Прикордонника затримали на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабаря за сприяння контрабанді. ФОТО

В Одеській області затримали прикордонника, який за хабар сприяв незаконному переміщенню товарів через кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонника затримали на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабаря за сприяння контрабанді 01

Прикордонник вимагав та отримав від громадянина хабар у розмірі 1000 доларів за сприяння в незаконному переміщенні через державний кордон з Республіки Молдова в Україну автозапчастин.

Військовослужбовця відділу прикордонної служби "Крутоярівка" Білгород-Дністровського загону затримали сьогодні в с. Старокозаче.

Прикордонника затримали на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабаря за сприяння контрабанді 02

Читайте також: Прикордонника затримано на одержанні 600 дол. хабаря на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Прикордонника затримали на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабаря за сприяння контрабанді 03

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України "Ухвалення пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Автор: 

хабар (4702) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Одеська область (3210) прикордонники (1099)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Этот погранец решил закрысить бабло, поэтому повязали. А вот если бы скинулся в общак партии слуга народа, то бы ничего и небыло.
показати весь коментар
15.06.2021 19:07 Відповісти
Гнида.
показати весь коментар
15.06.2021 19:12 Відповісти
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_



Две недели наши доблестные службы безрезультатно ищут пропавшего замначштаба.
За это время не было ни одного брифинга, ни одного официального заявления кроме "местопребывания неизвестно, ищем"
У чувака родители в Крыму, недвижимость на жене, 15 тыс долгу перед "исчезновением"

Даже не знаю, что хуже - если он найдется в Украине, но по частям, или на рашке, но невредимый
показати весь коментар
15.06.2021 19:23 Відповісти
Преступно мало брал
показати весь коментар
15.06.2021 21:03 Відповісти
 
 