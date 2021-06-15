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Діти провалилися у вигрібну яму на Київщині: дівчинка 10 років загинула, чотирирічний хлопчик - у реанімації. ФОТО

Діти попросилися в туалет на колишній базі відпочинку, охоронець їх пустив. Хлопчик провалився в отвір і став тонути, а сестра намагалася його врятувати.

Трагедія сталася в селі Кийлів Бориспільського району Київської області. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київщини.

"Охоронець почув крики дітей і кинувся на допомогу. Разом з іще одним свідком подій вони витягли дітей з ями непритомними і викликали швидку. Лікарі констатували смерть 10-річної дівчинки. Хлопчика доставили в реанімаційне відділення місцевої лікарні", - сказано в повідомленні.

Діти - з сімейства ромів. Їхня сім'я приїхала на Київщину три дні тому з Ужгорода й оселилася в будиночку сусідньої бази відпочинку.

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Діти провалилися у вигрібну яму на Київщині: дівчинка 10 років загинула, чотирирічний хлопчик - у реанімації 01
Діти провалилися у вигрібну яму на Київщині: дівчинка 10 років загинула, чотирирічний хлопчик - у реанімації 02
Діти провалилися у вигрібну яму на Київщині: дівчинка 10 років загинула, чотирирічний хлопчик - у реанімації 03

Автор: 

діти (5065) Київська область (4022) Нацполіція (15164) смерть (6750) роми (25)


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Топ коментарі
+9
Совдеповские ведомственные базы отдыха. Убогость, фанера, сырость, теснота и счастье от ерунды! Это когда отдыхом считалось---просто три недели не ходить на работу. А для женщин ещё и не готовить еду при этом. Явно придерживают такие базы для продажи по хорошей цене как заработает рынок земли. А охрана по мелочи зарабатывала сдавая халабуды.
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15.06.2021 21:25
+9
Это к тому, что мы часто слышим: "вот цыгане, воруют, грабят, живут бесчестно, а им за это ничего не бывает". Бывает. Еще как. Вот это один из примеров. Коллега рассказал, как был случай, рассказал один священник, приехал к нему цыганский барон и просит: "Отмоли детей моей сестры, болеют раком, дам большие деньги". Священник спрашивает, а чем занимается сестра? Барон: "Она карманница, потом продавала наркотики". Священник: Так что ж ты теперь хочешь? Грех матери на ее детях. Пусть она теперь попробует исправить зло, которое принесла десяткам, сотням людей.
А у нас в конце улицы жили цыгане, в которой родился ребенок, которой вырос до 15 лет и не сказал ни слова, только гавкал и лаял, как собака. И тоже тратили огромные деньги на врачей, знахарей, но не помог никто. И не мог помочь. Небу все видно.
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15.06.2021 22:08
+7
Лучшие бы они по нужде в кусты сходили (((
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15.06.2021 20:57
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Лучшие бы они по нужде в кусты сходили (((
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15.06.2021 20:57 Відповісти
не надо
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15.06.2021 21:10 Відповісти
почему? кто-то умрет, или окажется в реанимации от посещения кустов?
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15.06.2021 21:37 Відповісти
странно, что у нас еще есть базы отдыха с выгребными туалетами.
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15.06.2021 21:11 Відповісти
Странно, что у нас еще есть страна, государство... Как будто мы не знаем, что везде творится точно такое же, если не хуже.
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15.06.2021 21:42 Відповісти
Странно, что в 21 веке дети тонут в выгребных ямах.((( Пздц.
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15.06.2021 21:56 Відповісти
странно шо цыганва вообще в туалет попросилась -обычно для них - где сел там и насрал... та ещё и на соседнюю базу не поленились ...
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15.06.2021 22:04 Відповісти
А ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ КТО ДОЛЖЕН ВЫГРЕБАТЬ !!!???
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15.06.2021 21:15 Відповісти
"Слуги наріду" та особисто Зеленський. Ґасенізаторна справа - це якраз їхній рівень.
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16.06.2021 01:43 Відповісти
Совдеповские ведомственные базы отдыха. Убогость, фанера, сырость, теснота и счастье от ерунды! Это когда отдыхом считалось---просто три недели не ходить на работу. А для женщин ещё и не готовить еду при этом. Явно придерживают такие базы для продажи по хорошей цене как заработает рынок земли. А охрана по мелочи зарабатывала сдавая халабуды.
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15.06.2021 21:25 Відповісти
Не готовить еду? На совковых базах? Это уже целый санаторий, а не база.
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15.06.2021 21:48 Відповісти
Да, были и такие базы где просто стояли 2-3 газ плиты, пара рукомойникоа и за счастье если кран с водой холодной. Но это совсем убогие заводики такие имели. А чуть что побогаче пищеблок и штук 7 столов с вилками с алюминия гнутыми и стульями на песке---так по царски!
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16.06.2021 20:24 Відповісти
Який жах, совковий жах … на такі бази треба европейців на екскурсії водити ,як в Освенцім.
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15.06.2021 21:30 Відповісти
Под ноги смотреть не неучили( а вообще, везде биотуалеты уже, шож за база отдыха с ямой выгребной отдыхающим нюхать в жару... Дикая дичь.
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15.06.2021 21:47 Відповісти
Болванаускас, пол провалился.
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15.06.2021 21:49 Відповісти
там же вроде отверстие в полу написано цензором
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16.06.2021 16:53 Відповісти
Как показывает практика, в таких случаях роковую роль играет именно прогнивший пол, а не отверстие, дырка или очко.
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16.06.2021 17:01 Відповісти
А говорят цыгане плохо живут! Четырехлетний мальчик весит больше чем, охранники которые там работали и ходили какать
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16.06.2021 19:55 Відповісти
Охранники знали как раскорячиться чтобы гнилой пол не рухнул.Діти провалилися у вигрібну яму на Київщині: дівчинка 10 років загинула, чотирирічний хлопчик - у реанімації - Цензор.НЕТ 2429
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16.06.2021 22:17 Відповісти
цыганва 100%% приехала на отдых ...
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15.06.2021 21:57 Відповісти
Это к тому, что мы часто слышим: "вот цыгане, воруют, грабят, живут бесчестно, а им за это ничего не бывает". Бывает. Еще как. Вот это один из примеров. Коллега рассказал, как был случай, рассказал один священник, приехал к нему цыганский барон и просит: "Отмоли детей моей сестры, болеют раком, дам большие деньги". Священник спрашивает, а чем занимается сестра? Барон: "Она карманница, потом продавала наркотики". Священник: Так что ж ты теперь хочешь? Грех матери на ее детях. Пусть она теперь попробует исправить зло, которое принесла десяткам, сотням людей.
А у нас в конце улицы жили цыгане, в которой родился ребенок, которой вырос до 15 лет и не сказал ни слова, только гавкал и лаял, как собака. И тоже тратили огромные деньги на врачей, знахарей, но не помог никто. И не мог помочь. Небу все видно.
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15.06.2021 22:08 Відповісти
тоесть если заболел раком -значит грешник? даже более- дети грешников? ну и убогость мышления и духа
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16.06.2021 13:00 Відповісти
вам бы лучше помолчать.
Или поучиться. Но для поучиться тоже нужны мозги.
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16.06.2021 19:33 Відповісти
это и есть все аргументы.
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16.06.2021 21:22 Відповісти
Болван мракобесия, тебе вопрос задали. Кто болеет раком - из-за грехов?
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16.06.2021 22:34 Відповісти
Еще один балбес выскочил, вы там что, бригадами работаете？ И зачем тебе, идиоту, компьютер дали？
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17.06.2021 10:52 Відповісти
Болван, тебе нечем крыть?
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17.06.2021 10:54 Відповісти
Тебе, балбесу, не понять. Ты же примитивное животное на ставке тролля.
А скорость твоего ответа только подтверждает твою сущность гниды.
Передавай привет таким же ублюдкам-троллям, как ты.
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17.06.2021 10:58 Відповісти
Ты же примитивнее на порядок.
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17.06.2021 12:07 Відповісти
Кто поверит, что цыганские дети не могли отлить в любых зарослях ?
Может, охраннику просто понравилась девочка, которая отбивалась так,
что пришлось утопить её в говне ?
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15.06.2021 22:03 Відповісти
версия, что цыганы попросились в туалет выглядит очень жидко... они всю жизнь ходили в банку, ведро или во двор... а тут, в лесу, в туалет попросились.... и провалились, взрослые до них не проваливались, а дети провалились...
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15.06.2021 22:10 Відповісти
Сдавали домики втихаря от хозяина ... а тут клац и засада с гнилым очком..
А зарплата наверняка 4000-5000 сутки через 2...если не меньше...
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15.06.2021 23:05 Відповісти
охранники уж точно ходили в тот туалет и не проваливались... а дети, весом в 10 раз меньше, вдруг провалились... история не вызывает доверия, завтра будет иметь продолжение...(возможно)
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15.06.2021 23:17 Відповісти
Ты хочешь сказать шо поймали за воровство и в пьяном виде решили в параше утопить? если даже и так то одобряю
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15.06.2021 23:23 Відповісти
редакция, у вас тут одобряют убийство детей--может, вы удалите сие?
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16.06.2021 12:56 Відповісти
Цыгане не являются представителями людей...цыгане это всего лишь паразитирующий биологический материал...даже если и принадлежат к высшей касте...Даже если днк высшей касте равно человеческой при любом раскладе это обладающий высоким ай кью ряд паразитов...Утопление в параше поддерживаю
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16.06.2021 21:24 Відповісти
Не усложняйте всякими теориями, цыгане это примитивные зверушки, у них развиты только хватательные и жевательные рефлексы. К высшей расе никакого отношения не имеют.
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17.06.2021 10:54 Відповісти
бедный охранник...работу 100% потерял + в говне законтачился и цыгане будут угрожать...((((
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15.06.2021 22:58 Відповісти
да нихрена ему не будет, успокойся.
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15.06.2021 23:05 Відповісти
Ну что ж, и на старуху бывает проруха...
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15.06.2021 23:04 Відповісти
Люди уже даже нужду без инцидентов справить не могутДіти провалилися у вигрібну яму на Київщині: дівчинка 10 років загинула, чотирирічний хлопчик - у реанімації - Цензор.НЕТ 9727
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15.06.2021 23:16 Відповісти
Все норм, люди не постраждали - написано в остатньому ґабзаці "з сімейства ромів".
Лайно в лайні втопилося, ліл.
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16.06.2021 00:33 Відповісти
Чмо. Речь идёт о десятилетней девочке. Как таких придурков только земля носит.
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16.06.2021 00:58 Відповісти
Що, шкода "ромів"?
Бачив я цих 10-річних і навіть менше, які виносять дози наркоманам із подвір'я, бо якщо навіть попадеться - воно непідсудне. І які крадуть гаманці вже як професіонали.
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16.06.2021 01:20 Відповісти
Чому я не здивован?
У ЄС є програми соціалізації ромів, а у нас їх мріють запроторити у концтабори по радянській звичці.
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16.06.2021 14:25 Відповісти
А результат тех программ видели？ Как правило, все заканчивается грязными матрацами в подземных переходах, новым неконтролируемым приплодом таких же зверушек.
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17.06.2021 10:56 Відповісти
У ЄС бачив - роми живуть у своїх хатах, діти вчаться в школах.
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17.06.2021 14:15 Відповісти
А Джамаль Малик - выплыл ....как так
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16.06.2021 16:54 Відповісти
Ппц. Це база відпочинку? Більше на зону схоже
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20.06.2021 10:30 Відповісти
 
 