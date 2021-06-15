Діти провалилися у вигрібну яму на Київщині: дівчинка 10 років загинула, чотирирічний хлопчик - у реанімації. ФОТО
Діти попросилися в туалет на колишній базі відпочинку, охоронець їх пустив. Хлопчик провалився в отвір і став тонути, а сестра намагалася його врятувати.
Трагедія сталася в селі Кийлів Бориспільського району Київської області. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київщини.
"Охоронець почув крики дітей і кинувся на допомогу. Разом з іще одним свідком подій вони витягли дітей з ями непритомними і викликали швидку. Лікарі констатували смерть 10-річної дівчинки. Хлопчика доставили в реанімаційне відділення місцевої лікарні", - сказано в повідомленні.
Діти - з сімейства ромів. Їхня сім'я приїхала на Київщину три дні тому з Ужгорода й оселилася в будиночку сусідньої бази відпочинку.
Топ коментарі
+9 Борис Дородный #441572
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+9 Andrew86
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+7 Дмитрий Малыш #487601
показати весь коментар15.06.2021 20:57
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А у нас в конце улицы жили цыгане, в которой родился ребенок, которой вырос до 15 лет и не сказал ни слова, только гавкал и лаял, как собака. И тоже тратили огромные деньги на врачей, знахарей, но не помог никто. И не мог помочь. Небу все видно.
Или поучиться. Но для поучиться тоже нужны мозги.
А скорость твоего ответа только подтверждает твою сущность гниды.
Передавай привет таким же ублюдкам-троллям, как ты.
Может, охраннику просто понравилась девочка, которая отбивалась так,
что пришлось утопить её в говне ?
А зарплата наверняка 4000-5000 сутки через 2...если не меньше...
Лайно в лайні втопилося, ліл.
Бачив я цих 10-річних і навіть менше, які виносять дози наркоманам із подвір'я, бо якщо навіть попадеться - воно непідсудне. І які крадуть гаманці вже як професіонали.
У ЄС є програми соціалізації ромів, а у нас їх мріють запроторити у концтабори по радянській звичці.