Діти провалилися у вигрібну яму на Київщині: дівчинка 10 років загинула, чотирирічний хлопчик - у реанімації. ФОТО

Діти попросилися в туалет на колишній базі відпочинку, охоронець їх пустив. Хлопчик провалився в отвір і став тонути, а сестра намагалася його врятувати.

Трагедія сталася в селі Кийлів Бориспільського району Київської області. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київщини.

"Охоронець почув крики дітей і кинувся на допомогу. Разом з іще одним свідком подій вони витягли дітей з ями непритомними і викликали швидку. Лікарі констатували смерть 10-річної дівчинки. Хлопчика доставили в реанімаційне відділення місцевої лікарні", - сказано в повідомленні.

Діти - з сімейства ромів. Їхня сім'я приїхала на Київщину три дні тому з Ужгорода й оселилася в будиночку сусідньої бази відпочинку.

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