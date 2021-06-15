З таборів у Сирії повертаються вісім громадян України - жінка з дітьми, - ЗМІ. ВIДЕО

В Україну повертаються громадянка України і семеро її дітей. Щонайменше з 2019 року вони перебували в таборі закритого типу "Родж" на північному сході Сирії.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Анжеліка Руденко, передає Цензор.НЕТ.

За її інформацією, до процесу повернення жінок та дітей долучилися фахівці Головного управління розвідки, Міністерства закордонних справ – за дорученням Офісу президента України. Це стало можливим, зокрема, за підтримки влади Іракського Курдистану, яка фактично забезпечила транзитний коридор для вивезення громадян України через Ірак.

Після повернення до України родині будуть відновлювати документи громадян України, їх перевірять правоохоронні органи.

"Важливою буде адаптація жінки і дітей до нормального життя", – повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Це другий етап евакуації громадян України на батьківщину, нагадує видання.

31 грудня 2020 року Україна повернула з Сирії двох кримських татарок та сімох дітей. Тоді у СБУ заявляли, що "перевірили громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв’язків з учасниками міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". За результатами тривалих перевірок контррозвідка Служби безпеки тоді вказала, що не виявила "фактів причетності зазначених українських громадян до терористичної діяльності".

У квітні правозахисна організація Human Rights Watch повідомляла, що сирійська регіональна влада незаконно утримує близько 40 українських жінок і дітей у таборах для біженців. За оцінками активістів, громадянки України входять до 43 тисяч іноземців, яких сирійська влада утримує за підозрою у зв’язках з екстремістським угрупованням "Ісламська держава". За даними правозахисників, щодо жодної з утримуваних жінок не висунули обвинувачень у будь-якому злочині. За даними організації, Україна – одна з 58 країн, серед яких також Франція, Німеччина, Росія, чиї громадяни утримуються у Сирії, Іраку, Лівії та Туреччині за підозрою у зв’язках з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

Як повідомлялося, в новорічну ніч в Україну евакуювали 9 українських громадян, які перебували в таборах для біженців на території північно-східної Сирії. Це дві жінки і семеро дітей.