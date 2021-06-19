У Києві пішоходи, які перебігали дорогу, потрапили під фуру, обидва загинули на місці. ФОТО
У Дарницькому районі Києва водій фури скоїв наїзд на чоловіка і жінку, які перебігали дорогу в невстановленому місці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.
ДТП сталася ввечері в п'ятницю, 18 червня. "На спецлінію "102" від водія вантажівки надійшло повідомлення про те, що він, рухаючись проспектом Бажана у напрямку станції метро "Харківська", скоїв наїзд на двох людей", - повідомляють у поліції.
Правоохоронці попередньо встановили, що пішоходи перебігали проїжджу частину в невстановленому для цього місці. Одним із потерпілих виявився чоловік, 1986 року народження, а особистість жінки наразі встановлюють поліцейські.
"Унаслідок травмування потерпілі померли на місці", - йдеться в повідомленні.
Слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.
Триває досудове розслідування.
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Я, блд, выехать из города по Бажана в пятницу не могу - там лавина в сторону Борисполя.
Проехать невозможно - а бухие кугуты полезли перебегать...
тупые ублюдки - ну зачем "экономить" это тридцать секунд то? бампер поломали и мужику проблем доставили.
кстати, за такое водителю надо компенсацию за счет дебилов этих дать - ведь не фак.т шо они бы не бегали перед кортежем Ермака, или кто там у нас президент то?
с формулировкой- а чо ты там ехал, а если бы у тебя в баке на было соляры, а ядерное топливо - тогда ваще написали шо ты террорист и любишь Кетцалькоатля.
говорю же шо мужику еще повезло и отделается не так если бы это тихо случилось. мусора тоже не любят разглашения.
тут как раз и надо шоб все знали - ибо что тут "заминать" если два ссущества решили увидеть Аллаха? а вот подоить - мусора всегда готовы
Нужно в ПДД серьезно ужесточать наказания таким "пешеходам" за нарушения правил. Особенно на 6-ти рядных дорогах и более.
Бл... Там даже, судя по фото, отбойник по центру. Ну, куда переться? Успели, молодцы.
А вот моральный ущерб водителя родственники этих " пешеходов " оплатить должны.
Следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.Источник: https://censor.net/ru/p3272415
Завжди відкривають справу на початку розслідувань.
Чи школяри , чи неучі тут пишуть зграями....
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люди, которые перебегают ночью... в неположенном месте… от вам так принципиально важно, чтоб в вашей смерти обвинили несчастного водителя??
особенно если это не Техас
то же кстати и с огнестрелом, но это тема для срача) в других новостях то
Все там есть, только расчитано не на идиотов.
Внутривидовая борьба.
А сколько ещё таких...
Жуть, конечно.
Он что должен каждую секунду высматривать неадекватнеых ********* которым "очень нужно на ту сторону" ? И это фура *** а не легковушка, её в разы труднее резко затормозить. **** ненавижу дятлов вроде этих двух дебилов, желание переехать их трупы пару раз в назидание другим долбодятлам.
Мужик водила, держись, ****** страна, ****** законы, дави на ПДД, где чётко и ясно все прописано. Любой суд любой нормальной страны оправдал бы тебя, задави ты хоть целый выводок дебилов перебегающих 6-ти полоску...
Ці два молодих дебіли це гарно продемонстрували.
Ті хто вірить в теорії Дарвіна отак життя і закінчують у більшості випадків.
Всім горе - і батькам і водію фури.