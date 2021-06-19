У Києві пішоходи, які перебігали дорогу, потрапили під фуру, обидва загинули на місці. ФОТО

У Дарницькому районі Києва водій фури скоїв наїзд на чоловіка і жінку, які перебігали дорогу в невстановленому місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.

ДТП сталася ввечері в п'ятницю, 18 червня. "На спецлінію "102" від водія вантажівки надійшло повідомлення про те, що він, рухаючись проспектом Бажана у напрямку станції метро "Харківська", скоїв наїзд на двох людей", - повідомляють у поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що пішоходи перебігали проїжджу частину в невстановленому для цього місці. Одним із потерпілих виявився чоловік, 1986 року народження, а особистість жінки наразі встановлюють поліцейські.

"Унаслідок травмування потерпілі померли на місці", - йдеться в повідомленні.

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Слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Триває досудове розслідування.

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