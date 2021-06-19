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Новини Фото ДТП
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У Києві пішоходи, які перебігали дорогу, потрапили під фуру, обидва загинули на місці. ФОТО

У Дарницькому районі Києва водій фури скоїв наїзд на чоловіка і жінку, які перебігали дорогу в невстановленому місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну поліцію.

ДТП сталася ввечері в п'ятницю, 18 червня. "На спецлінію "102" від водія вантажівки надійшло повідомлення про те, що він, рухаючись проспектом Бажана у напрямку станції метро "Харківська", скоїв наїзд на двох людей", - повідомляють у поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що пішоходи перебігали проїжджу частину в невстановленому для цього місці. Одним із потерпілих виявився чоловік, 1986 року народження, а особистість жінки наразі встановлюють поліцейські.

"Унаслідок травмування потерпілі померли на місці", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Літня жінка намагалася перебігти восьмисмугову дорогу в Києві і загинула. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві пішоходи, які перебігали дорогу, потрапили під фуру, обидва загинули на місці 01

Слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Триває досудове розслідування.

Дивіться також: П'яний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19463) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+31
Водилу жалко. Ехал себе, никаких правил не нарушал. И тут двое долб...бов бросаются под колеса. Может, и не посадят, может, отделается условным. Но по судам затягают.
Нужно в ПДД серьезно ужесточать наказания таким "пешеходам" за нарушения правил. Особенно на 6-ти рядных дорогах и более.
Бл... Там даже, судя по фото, отбойник по центру. Ну, куда переться? Успели, молодцы.
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19.06.2021 12:03
+23
перебігати проспект Бажана це вершина ідіотизму.
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19.06.2021 12:00
+15
повезло шо в новость попал, а то ведь потягали бы з-за двух дураков шо бежали "бухло стынет же".
тупые ублюдки - ну зачем "экономить" это тридцать секунд то? бампер поломали и мужику проблем доставили.
кстати, за такое водителю надо компенсацию за счет дебилов этих дать - ведь не фак.т шо они бы не бегали перед кортежем Ермака, или кто там у нас президент то?
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19.06.2021 12:01
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перебігати проспект Бажана це вершина ідіотизму.
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19.06.2021 12:00 Відповісти
+ перебегать ВЕЧЕРОМ В ПЯТНИЦУ.
Я, блд, выехать из города по Бажана в пятницу не могу - там лавина в сторону Борисполя.
Проехать невозможно - а бухие кугуты полезли перебегать...
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19.06.2021 12:40 Відповісти
до речі, там це вже не перший випадок. років 5 тому загинув школяр років 10-12.
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19.06.2021 12:42 Відповісти
В том то и дело что в пятницу вечером. Там тягучка и у некоторых хватает ума типа пропетлять между машин. Пропетляли аж до крайней левой. В обычное время они бы дальше первой не зашли бы.
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19.06.2021 14:07 Відповісти
повезло шо в новость попал, а то ведь потягали бы з-за двух дураков шо бежали "бухло стынет же".
тупые ублюдки - ну зачем "экономить" это тридцать секунд то? бампер поломали и мужику проблем доставили.
кстати, за такое водителю надо компенсацию за счет дебилов этих дать - ведь не фак.т шо они бы не бегали перед кортежем Ермака, или кто там у нас президент то?
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19.06.2021 12:01 Відповісти
бампер, то таке, а що зверху пожмакало, мабуть голова відлетіла..
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19.06.2021 12:03 Відповісти
Вы не поняли, водителя как раз и "потягают", а то что в новость попал это для него плохо, посадить вполне могут, а не сдоить деньгами.
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19.06.2021 12:05 Відповісти
но хотя бы тупо не закроют?
с формулировкой- а чо ты там ехал, а если бы у тебя в баке на было соляры, а ядерное топливо - тогда ваще написали шо ты террорист и любишь Кетцалькоатля.

говорю же шо мужику еще повезло и отделается не так если бы это тихо случилось. мусора тоже не любят разглашения.
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19.06.2021 12:13 Відповісти
Как раз наоборот: сейчас ему могут пришить и терроризм, например как Кузьменко и др, убийство Шеремета. Например экспертиза движения фуры на видио на что то похоже, как пьяному прохожему на тротуаре, на которого наехал велосипедист, как Дронову, который начал движение на жёлтый свет, а это 100 процентов водителю фуры можно пришить, ведь впереди где то горел жёлтый или даже красный, и тд. Как они любят говорить: был бы человек, а статья найдется. А если б по тихому, то содрали бы деньги, но на публику не садили.
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19.06.2021 13:00 Відповісти
может и так - но вот толку то мусорам с Зайцевой то или Дронова, то есть Толстошеева - по тихому именно бы тупо замяли.
тут как раз и надо шоб все знали - ибо что тут "заминать" если два ссущества решили увидеть Аллаха? а вот подоить - мусора всегда готовы
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19.06.2021 19:14 Відповісти
Вот именно огласка их и бесит. Еслиб потихому то содрали б денег с невиновновных. А так приходится шить любую глупость, только лишь засадить кого попало, раз денег не получается содрать. А какое отношение Дронов к толстошееву? Или вы новое дело предлагаете ментам пришить кому-то?
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19.06.2021 22:44 Відповісти
Побігли на той світ,....
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19.06.2021 12:02 Відповісти
Водилу жалко. Ехал себе, никаких правил не нарушал. И тут двое долб...бов бросаются под колеса. Может, и не посадят, может, отделается условным. Но по судам затягают.
Нужно в ПДД серьезно ужесточать наказания таким "пешеходам" за нарушения правил. Особенно на 6-ти рядных дорогах и более.
Бл... Там даже, судя по фото, отбойник по центру. Ну, куда переться? Успели, молодцы.
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19.06.2021 12:03 Відповісти
Им наказания уже до лампочки.
А вот моральный ущерб водителя родственники этих " пешеходов " оплатить должны.
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19.06.2021 12:07 Відповісти
Может они хотели покончить с жизнью даже, при чем водитель то...
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19.06.2021 13:00 Відповісти
Нічого водію не буде. Стрес звісно величезний, як що нерви норм то оговтається.
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19.06.2021 13:04 Відповісти
Читай статью до конца:
Следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.Источник: https://censor.net/ru/p3272415
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19.06.2021 13:23 Відповісти
Як відкрили так й закриють, за "відсутності складу злочину" .
Завжди відкривають справу на початку розслідувань.
Чи школяри , чи неучі тут пишуть зграями....
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19.06.2021 17:49 Відповісти
я тя маляю.. какие суды? Никто никогда дальнобоев по судам за жмуров не таскает. Перебегание в неразрешённом для перехода месте. Крапка.
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19.06.2021 15:24 Відповісти
Жалеть не буду. Надоели эти камикадзе.
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19.06.2021 12:03 Відповісти
черный сарказм (простите)
***

люди, которые перебегают ночью... в неположенном месте… от вам так принципиально важно, чтоб в вашей смерти обвинили несчастного водителя??
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19.06.2021 12:04 Відповісти
еще смешно как дебилы пишут иногда - ой, да бросись патмашину, или - танувасброшусьпатмашину - не думают шо машина не сама по себе едет и из-за бросунов кому-то будет
особенно если это не Техас
то же кстати и с огнестрелом, но это тема для срача) в других новостях то
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19.06.2021 12:17 Відповісти
Почему они перебегали? Потому что нет инфраструктуры для безопасного перехода. Либо по еще одной причине,она кстати общая для всех факторов.
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19.06.2021 12:05 Відповісти
Все там есть. там станция метро и подземный переход.
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19.06.2021 12:16 Відповісти
Чего тебе не сидится молча в своем Урюпинске?
Все там есть, только расчитано не на идиотов.
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19.06.2021 12:31 Відповісти
Вчера бабушка перебегала и перебежала на тот свет, сегодня эти клоуны, сколько же идиотов есть…
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19.06.2021 12:06 Відповісти
я часто с ужасом наблюдаю, как деменциальные дедушки и бабки, злостно игнорируют пешеходный переход в 30 метрах, экстремально переползают перекресток, нарушая все правила ПДД и здравого смысла..
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19.06.2021 12:07 Відповісти
Никто не знает какими мы будет в их возрасте. А Киев не приспособлен к такому движению авто. Про это и про безопасность и пешеходов и водителей должны думать и городские власти и на национальном. Как это делаеться у Эуропе.
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19.06.2021 12:12 Відповісти
Все там есть. там станция метро и подземный переход
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19.06.2021 12:17 Відповісти
Та то з за прєбріка, їм аби щось "перднуть".
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19.06.2021 13:05 Відповісти
вы в их возрасте будете такими же дебилами, в отличие от нас
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19.06.2021 14:29 Відповісти
Сэр Чарльз Дарвин.
Внутривидовая борьба.
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19.06.2021 12:09 Відповісти
В таких местах нужно заборы устанавливать. Чтобы жизни спасти. А не только жилые коробки тыкать во все свободные дырки.
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19.06.2021 12:10 Відповісти
Поверь мне, найдутся персонажи, которые будут лезть и через заборы.
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19.06.2021 12:51 Відповісти
В Польщі дружину знайомого на переході в тумані збила машина. Обійшлось без переломів, проте м'язи ноги і плеча пошкоджено, і за реабілітацію (відновлення здоров'я) водій-порушник платить вже четвертий рік. Вартість стягнутих коштів вже як два автомобіля. А здоров'я ще не відновлено.
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19.06.2021 12:12 Відповісти
21й век. Летаем на марс уже. Вирусы выпускаем на весь мир. Генно модифицируем живой материал созданный природой в течении сотен миллионов лет. А со светофорами и переходами никак разобраться не можем.
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19.06.2021 12:13 Відповісти
« люди, люди - по небу летаем а на земле себя вести так и не научились» классика...( цитата может отличаться от оригинала)
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19.06.2021 12:17 Відповісти
интересно, что даже собаки врубаются, что переходить дорогу нужно по пешеходному переходу, но только не восточноевропейске цыгане
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19.06.2021 12:23 Відповісти
Зафейлили QTE послідовність.
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19.06.2021 12:26 Відповісти
Минус 2 избирателя Зеленскогоили Бойко!. Только не говорите что я клевещу. У избирателей Порошенко есть мозг.
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19.06.2021 12:37 Відповісти
+++
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19.06.2021 14:45 Відповісти
Пенсы как раз за зелю не очень голосуют. Им ПП импозантней и интересней.
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19.06.2021 14:49 Відповісти
Пенсы за Бойко голосоют и прочую рыговскую мразь. Они почемуто думают что олигархи для них совок построять!
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19.06.2021 15:02 Відповісти
вони ******* популізм, тому за клоуна голосували
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19.06.2021 17:16 Відповісти
А я тоже дуже впертий. Поэтому повторяю - пенсы за зелю не очень-то активно голосовали. Надо статистику поднять чтобы проверить.
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21.06.2021 01:50 Відповісти
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19.06.2021 16:41 Відповісти
Видать не читали про вчерашнюю бабулю....
А сколько ещё таких...
Жуть, конечно.
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19.06.2021 12:50 Відповісти
Водитель не виноват, он даже пострадал, такой стресище, не он же нарушил правила...
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19.06.2021 12:57 Відповісти
жалко водителя. менты начинают следственные действия не с поведения погибших а: мог ли водитель уйти от дтп. и начинаеться развод.
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19.06.2021 13:14 Відповісти
А кто докажет, что это был именно не СУИЦИД? Решили под фуру, чтоб НАВЕРНЯКА. Как можно предотвартить водиле наезд, если они бросаются под колёса? Жёсткая ситуация, однако...
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19.06.2021 13:25 Відповісти
Плохо бежали,видать какие то диабетчики,задыхались как всем известный фабрикант.
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19.06.2021 13:26 Відповісти
Кстати, вот тайская https://www.youtube.com/watch?v=_Kmh4BbJPz8 реклама против пьянства .
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19.06.2021 14:51 Відповісти
Очень советую многим посмотреть. Очень полезная реклама.
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21.06.2021 01:51 Відповісти
**** еще два очередных дебила, что бы их в аду вечно фуры переезжали, ублюдки. Каково теперь водиле жить? Его ж замучают и суды и мусора и ****** "абщественность". Он просто ехал ***** по правилам, скорость не превышал. ****** мусарня, объясните мне пожалуйста момент "ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)".
Он что должен каждую секунду высматривать неадекватнеых ********* которым "очень нужно на ту сторону" ? И это фура *** а не легковушка, её в разы труднее резко затормозить. **** ненавижу дятлов вроде этих двух дебилов, желание переехать их трупы пару раз в назидание другим долбодятлам.
Мужик водила, держись, ****** страна, ****** законы, дави на ПДД, где чётко и ясно все прописано. Любой суд любой нормальной страны оправдал бы тебя, задави ты хоть целый выводок дебилов перебегающих 6-ти полоску...
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19.06.2021 16:59 Відповісти
І нащо те життя
Ці два молодих дебіли це гарно продемонстрували.

Ті хто вірить в теорії Дарвіна отак життя і закінчують у більшості випадків.
Всім горе - і батькам і водію фури.
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19.06.2021 22:06 Відповісти
 
 