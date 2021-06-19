Пам'ятник медикам, які померли від COVID-19, відкрили в Києві. ФОТОрепортаж
У Києві біля входу до Київської міської клінічної лікарні №4 відкрили пам'ятник медичним працівникам, які померли від коронавірусу, виконуючи професійні обов'язки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Пам'ятник, виконаний у вигляді долонь, що тягнуться вгору, встановили біля центрального входу Київської міської клінічної лікарні №4 з ініціативи народних депутатів від "Слуги народу".
У церемонії відкриття взяли участь медики, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, народні депутати з фракції "Слуга народу".
Присутні вшанували пам'ять померлих медиків хвилиною мовчання та поклали квіти біля пам'ятного знака.
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Но без бубасика, насколько понимаю, там никто ничего не делает.
Бубася получил свои 25%, Радуцкий єнд Ко - остальное, ну а погибшим памятничек...
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