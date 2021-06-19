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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Пам'ятник медикам, які померли від COVID-19, відкрили в Києві. ФОТОрепортаж

У Києві біля входу до Київської міської клінічної лікарні №4 відкрили пам'ятник медичним працівникам, які померли від коронавірусу, виконуючи професійні обов'язки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Пам'ятник, виконаний у вигляді  долонь, що тягнуться вгору, встановили біля центрального входу Київської міської клінічної лікарні №4 з ініціативи народних депутатів від "Слуги народу".

У церемонії відкриття взяли участь медики, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, народні депутати з фракції "Слуга народу".

Присутні вшанували пам'ять померлих медиків хвилиною мовчання та поклали квіти біля пам'ятного знака.

Читайте також: За півтора року пандемії від COVID-19 померли 877 медичних працівників, - Ляшко

Памятник медикам, які померли від COVID-19, відкрили в Києві 01
Памятник медикам, які померли від COVID-19, відкрили в Києві 02
Памятник медикам, які померли від COVID-19, відкрили в Києві 03
Памятник медикам, які померли від COVID-19, відкрили в Києві 04
Памятник медикам, які померли від COVID-19, відкрили в Києві 05
Памятник медикам, які померли від COVID-19, відкрили в Києві 06
Памятник медикам, які померли від COVID-19, відкрили в Києві 07
Памятник медикам, які померли від COVID-19, відкрили в Києві 08

Автор: 

Київ (19463) пам’ятник (928) лікарі (1287) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
а какое зелёное падло спёрло маски из резервного фонда перед пандемией ковида?
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19.06.2021 12:41
+18
Я напомню, что госрезерв масок и защитных костюмов вывезла из страны - зекоманада, зекоманада разграбила короновирусный фонд украв оттуда почти 40млрд, зекоманда до последнего не подымала выплаты медикам работающим с короновирусными больными и вишенка на торте: если бы зелупа не засцал в марте 2020-го и не закрыл границы для всех, то короновируса у нас в стране не было бы вообще. Вобщем, спасибо зекоманде за 50тыс трупов и сотни тысяч искалеченых здоровий граждан.
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19.06.2021 12:50
+14
Композиція виглядає неповною. Зверху повинна бути трійця, до якої ці руки тягнуться - Зєлєнскій, Стєпанова і сам Ляшко. Трійця мала б показувати цим рукам три здоровенних дулі. Це було б чесно. Композиція Юрія Побідоносця включає не лише самого Юрія, а й демона-Змія, якого Юрій пронизує списом.
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19.06.2021 12:46
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а какое зелёное падло спёрло маски из резервного фонда перед пандемией ковида?
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19.06.2021 12:41 Відповісти
Рядом поставить памятник зеленому куску гавна, которое продало те маски в Итаию
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19.06.2021 13:37 Відповісти
скорее всего, этот монумент и есть памятник дружбану зелебана - редуцкому, и символизирует этот столп с руками - мол, утэтими самыми руками, были спизжены все все все маски и антисептические средства
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19.06.2021 14:22 Відповісти
кРадуцкий (это официально).
Но без бубасика, насколько понимаю, там никто ничего не делает.

Бубася получил свои 25%, Радуцкий єнд Ко - остальное, ну а погибшим памятничек...
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19.06.2021 14:31 Відповісти
73%баранов получи то за что голосовали.
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19.06.2021 16:12 Відповісти
Уже всех врачей вакцинировали?
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19.06.2021 12:46 Відповісти
насильно - ні!
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19.06.2021 13:29 Відповісти
Композиція виглядає неповною. Зверху повинна бути трійця, до якої ці руки тягнуться - Зєлєнскій, Стєпанова і сам Ляшко. Трійця мала б показувати цим рукам три здоровенних дулі. Це було б чесно. Композиція Юрія Побідоносця включає не лише самого Юрія, а й демона-Змія, якого Юрій пронизує списом.
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19.06.2021 12:46 Відповісти
а долоні тягнуться з під дорожнього катка...
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19.06.2021 13:25 Відповісти
👏👏👏👏👏
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19.06.2021 13:27 Відповісти
І поруч пану Радуцькому із ящиком масок у руках!
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19.06.2021 12:47 Відповісти
Я напомню, что госрезерв масок и защитных костюмов вывезла из страны - зекоманада, зекоманада разграбила короновирусный фонд украв оттуда почти 40млрд, зекоманда до последнего не подымала выплаты медикам работающим с короновирусными больными и вишенка на торте: если бы зелупа не засцал в марте 2020-го и не закрыл границы для всех, то короновируса у нас в стране не было бы вообще. Вобщем, спасибо зекоманде за 50тыс трупов и сотни тысяч искалеченых здоровий граждан.
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19.06.2021 12:50 Відповісти
ах вы ж мать вашу, сн-инициаторы! а по чьей вине медики не имели элементарных средств защиты? вам, уродам зеленым, еще нужно поставить памятник всем умершим от ковида, не дождавшимся кислорода, лекарств и просто места в стационаре. И перед этими памятниками вам сепукку исполнить, козлы циничные
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19.06.2021 12:54 Відповісти
ага, дороги.... для скота...
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19.06.2021 13:00 Відповісти
Тварюки та потвори!
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19.06.2021 13:01 Відповісти
Ось така ху..я
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19.06.2021 13:03 Відповісти
Що в Україні добре виходить, то ставити пам'ятники. При житті піклуватися якось не вдається... Речи, памятник, ограда...Отправить
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19.06.2021 13:09 Відповісти
Ну и где то поблизости нужно ставить памятник жертвам медицинских ошибок, халатности, не профессионализма и коррупции. В том числе и в противодействию ковиду. Как говорится " каждой сестре по серьгам". Или тех людей просто "списали". Тогда это чистой воды лицемерие.
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19.06.2021 13:11 Відповісти
Краще компенсації сім"ям померлих лікарів виплатіть.
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19.06.2021 13:14 Відповісти
то само собою.
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19.06.2021 13:30 Відповісти
якось мельчаємо з пам'ятниками.
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19.06.2021 14:07 Відповісти
Хотела тут как медик высказать своё возмущение этими зелёными скотами и их лицемерием, а тут уже успели другие.
Остаётся только присоединиться.
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19.06.2021 15:17 Відповісти
А живым поставить сложно ?
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19.06.2021 15:19 Відповісти
Живих треба берегти а не обкрадати
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19.06.2021 16:14 Відповісти
Нема слів. Який цинізм...
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21.06.2021 00:29 Відповісти
 
 