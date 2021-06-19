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"Заштовхали в приміщення і, погрожуючи пістолетом, заволоділи 70 тис. грн", - злочинну групу затримали в Сумах. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановили і затримали злочинну групу з ознаками організованої, яка скоїла розбійний напад на 26-річну жительку Сум.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області.

З повідомленням про злочин у поліцію звернулася 26-річна мешканка Сум. Жінка повідомила, що, коли вона виходила із квартири, до неї підбігли невідомі чоловіки, заштовхали назад у приміщення і, погрожуючи пістолетом, заволоділи 70 тисячами гривень та трьома мобільними телефонами.

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"Під час проведення оперативно-розшукових заходів менш, ніж за добу, оперативники встановили осіб, причетних до скоєння злочину. І вже через кілька годин затримали їх, - коментує заступник начальника Головного управління Національної поліції в Сумській області Валерій Строкач. - Ними виявилися громадяни 33, 34 і 38 років, жителі міста Ворожба Сумського району. Під час проведення санкціонованих обшуків у них вилучено речові докази, зокрема гроші, зброю, пакети з наркотичною речовиною, зовні схожою на амфетамін і марихуану. Все вилучене направлено на експертизу".

Заштовхали в приміщення і, погрожуючи пістолетом, заволоділи 70 тис. грн, - злочинну групу затримали в Сумах 01

Заштовхали в приміщення і, погрожуючи пістолетом, заволоділи 70 тис. грн, - злочинну групу затримали в Сумах 02
Заштовхали в приміщення і, погрожуючи пістолетом, заволоділи 70 тис. грн, - злочинну групу затримали в Сумах 03
Заштовхали в приміщення і, погрожуючи пістолетом, заволоділи 70 тис. грн, - злочинну групу затримали в Сумах 04
Заштовхали в приміщення і, погрожуючи пістолетом, заволоділи 70 тис. грн, - злочинну групу затримали в Сумах 05

Наразі зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про повідомлення їм про підозри.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років. Поліція перевіряє зловмисників на причетність до скоєння подібних злочинів на території міста Суми і області. Слідчі дії тривають.

Автор: 

затримання (4339) Нацполіція (15164) розбій (206) Суми (884)


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Топ коментарі
+6
Ну да, чисто випадково заглянули до дамочки з трьома телефонами і 70 грн кешем.
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19.06.2021 15:08
+1
наводчика ищите..))
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19.06.2021 15:20
+1
ну ладно, пропустим даму с 70к налички и тремя(!) трубами. Бывает, наверное, дочь подруги кума депутата. Вопрос к чувакам - ***** вы на дело берете такое ОГРОМНОЕ количество бздюра и травы? Вы бы еще ведро взяли, ***. Очень криво как-то. Подкидыш?
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19.06.2021 16:42
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Ну да, чисто випадково заглянули до дамочки з трьома телефонами і 70 грн кешем.
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19.06.2021 15:08 Відповісти
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19.06.2021 15:15 Відповісти
наводчика ищите..))
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19.06.2021 15:20 Відповісти
У мого товариша велосипед вкрали в коридорі багатоповерхівки в присутності консьєржа і за наявності відеоспостереження. Знайшли цього урода по фото. Місцевий наркоман. Пікантність ситуації в тому, що під час крадіжки мій товариш, старший офіцер поліції, приймав у гості свого кума прокурора. Злодію ДУЖЕ не пощастило, але настрій зіпсував.
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19.06.2021 15:20 Відповісти
старший офіцер поліції, приймав у гості свого кума прокурора...

Ведь это же не коррупция правильно...это просто гости
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20.06.2021 10:52 Відповісти
потому что они просто похожи на тех преступников, то есть как бы да, но нет.
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19.06.2021 15:31 Відповісти
ну ладно, пропустим даму с 70к налички и тремя(!) трубами. Бывает, наверное, дочь подруги кума депутата. Вопрос к чувакам - ***** вы на дело берете такое ОГРОМНОЕ количество бздюра и травы? Вы бы еще ведро взяли, ***. Очень криво как-то. Подкидыш?
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19.06.2021 16:42 Відповісти
Дарк,опять не дочитал...Искали и нашли...На дело они ничего с собой не брали.Чисто по догадкам,женщина валютчица." тысячи евро,это дневной, не снижаемый остаток,как и телефоны по операторах.А приезжие?Так это резко улучшенная раскрываемость...
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20.06.2021 10:45 Відповісти
Ну хоч одна добра новина!
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20.06.2021 15:53 Відповісти
 
 