"Заштовхали в приміщення і, погрожуючи пістолетом, заволоділи 70 тис. грн", - злочинну групу затримали в Сумах. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановили і затримали злочинну групу з ознаками організованої, яка скоїла розбійний напад на 26-річну жительку Сум.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області.

З повідомленням про злочин у поліцію звернулася 26-річна мешканка Сум. Жінка повідомила, що, коли вона виходила із квартири, до неї підбігли невідомі чоловіки, заштовхали назад у приміщення і, погрожуючи пістолетом, заволоділи 70 тисячами гривень та трьома мобільними телефонами.

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"Під час проведення оперативно-розшукових заходів менш, ніж за добу, оперативники встановили осіб, причетних до скоєння злочину. І вже через кілька годин затримали їх, - коментує заступник начальника Головного управління Національної поліції в Сумській області Валерій Строкач. - Ними виявилися громадяни 33, 34 і 38 років, жителі міста Ворожба Сумського району. Під час проведення санкціонованих обшуків у них вилучено речові докази, зокрема гроші, зброю, пакети з наркотичною речовиною, зовні схожою на амфетамін і марихуану. Все вилучене направлено на експертизу".









Наразі зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про повідомлення їм про підозри.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років. Поліція перевіряє зловмисників на причетність до скоєння подібних злочинів на території міста Суми і області. Слідчі дії тривають.