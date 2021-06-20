З пляжу Азовського моря витягли 20 автомобілів, які застрягли в піску. ФОТОрепортаж

На узбережжі Азовського моря в Запорізькій області через підняття рівня води підтопило 20 автомобілів, які в результаті застрягли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС в Запорізькій області.

За інформацією рятувальників, 19 червня на узбережжі Азовського моря через пориви вітру до 24 м/с та висоту хвиль 13-15 дм утворилася нагінна хвиля на берег та підняття рівня води.

"Так, о 23:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Обіточній косі в м. Приморськ потрібна допомога рятувальників. Прибувши на місце, бійці ДСНС встановили, що 9 дорослих та 4 дітей віком від 7 до 15 років не могли самостійно покинути місце перебування. Бійці ДСНС на спецавтомобілі переправили усіх постраждалих у безпечне місце.

Згодом, 20 червня о 01:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що між с. Степок та о. Бірючий застряг автомобіль та самостійно не в змозі продовжити рух. Рятувальники за допомогою спецавтомобіля та буксировочного тросу відбуксували автівку на тверде покриття.

Тогож дня, близько другої години знову знадобилась допомога рятувальників. До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на громадському пляжі між с. Приморський Посад та с. Новоконстянтинівка, в результаті великих хвиль виникло підтоплення. В пасці опинилось 20 автівок, в яких було 45 дорослих та 6 дітей віком від 4 до 6 років. Рятувальники за допомогою спецавтомобіля та буксировочного тросу відбуксували автівки на тверде покриття.

Життю та здоров’ю врятованих нічого не загрожує".

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