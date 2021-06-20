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З пляжу Азовського моря витягли 20 автомобілів, які застрягли в піску. ФОТОрепортаж

На узбережжі Азовського моря в Запорізькій області через підняття рівня води підтопило 20 автомобілів, які в результаті застрягли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС в Запорізькій області.

За інформацією рятувальників, 19 червня на узбережжі Азовського моря через пориви вітру до 24 м/с та висоту хвиль 13-15 дм утворилася нагінна хвиля на берег та підняття рівня води.

"Так, о 23:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Обіточній косі в м. Приморськ потрібна допомога рятувальників. Прибувши на місце, бійці ДСНС встановили, що 9 дорослих та 4 дітей віком від 7 до 15 років не могли самостійно покинути місце перебування. Бійці ДСНС на спецавтомобілі переправили усіх постраждалих у безпечне місце.

Згодом, 20 червня о 01:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що між с. Степок та о. Бірючий застряг автомобіль та самостійно не в змозі продовжити рух. Рятувальники за допомогою спецавтомобіля та буксировочного тросу відбуксували автівку на тверде покриття.

Тогож дня, близько другої години знову знадобилась допомога рятувальників. До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на громадському пляжі між с. Приморський Посад та с. Новоконстянтинівка, в результаті великих хвиль виникло підтоплення. В пасці опинилось 20 автівок, в яких було 45 дорослих та 6 дітей віком від 4 до 6 років. Рятувальники за допомогою спецавтомобіля та буксировочного тросу відбуксували автівки на тверде покриття.

Життю та здоров’ю врятованих нічого не загрожує".

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З пляжу Азовського моря витягли 20 автомобілів, які застрягли в піску 01
З пляжу Азовського моря витягли 20 автомобілів, які застрягли в піску 02
З пляжу Азовського моря витягли 20 автомобілів, які застрягли в піску 03
З пляжу Азовського моря витягли 20 автомобілів, які застрягли в піску 04
З пляжу Азовського моря витягли 20 автомобілів, які застрягли в піску 05
З пляжу Азовського моря витягли 20 автомобілів, які застрягли в піску 06

Азовське море (1618) підтоплення (196) ДСНС (5106)


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Топ коментарі
+27
Ну что тут сказать- чем круче джип, тем дальше топать за трактором.
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20.06.2021 15:42
+21
Треба було прямо до моря під'їзджати?
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20.06.2021 15:39
+14
Нічого по пляжам роз'їжджати. Вони не для того призначені. Потрібно було злупити стільки, щоб очі повилазили.
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20.06.2021 16:06
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одно дело, - иномарки...но хваленая волга и не может самостоятельно выбраться на пляже...
какой позор...а каково ей в русских ******?
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20.06.2021 15:39 Відповісти
Хваленная Волга ? Який дебіл хвалить це відро з гайками ?
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20.06.2021 16:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PQ_8F9zoiyM
Волга обзор
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20.06.2021 20:14 Відповісти
Треба було прямо до моря під'їзджати?
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20.06.2021 15:39 Відповісти
В.
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20.06.2021 15:43 Відповісти
Это распространенная ошибка людей, видевших только берега рек. Увидев широкий пляж заезжают прямо на него не думая, что он такой широкий за счет штормов.
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20.06.2021 15:45 Відповісти
Так они и так постарались по максимуму как раз прилив и накрыл.
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21.06.2021 15:01 Відповісти
Ну что тут сказать- чем круче джип, тем дальше топать за трактором.
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20.06.2021 15:42 Відповісти
У нас один, в подобных условиях, на Сиваше, так заперся, что я метров за 100 ближе на МТЗ подьехать не смог))) Столько троса то нашли, но вытянуть так и не смог) Не помню уже чем его вытянули, но простоял он там был несколько дней)))
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20.06.2021 17:55 Відповісти
.да там, к слову, но одного толкового именно!! внедорожника, и не было- одно хайло пузотерочное....((
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20.06.2021 18:53 Відповісти
а так хотелось по ближе к морю... на-те !
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20.06.2021 15:46 Відповісти
купив відро з гайками і вже ліньки в туалет пішки сходити.
Чому автівки біля моря ? Тупий народ...
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20.06.2021 16:10 Відповісти
там коса - смыться наххх некуда просто..)
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20.06.2021 18:54 Відповісти
А шо случилось ?
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20.06.2021 15:56 Відповісти
репортаж.... особой важности.... оккупанты таскаю из моря своё утонувшее железо.....
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21.06.2021 16:08 Відповісти
Нічого по пляжам роз'їжджати. Вони не для того призначені. Потрібно було злупити стільки, щоб очі повилазили.
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20.06.2021 16:06 Відповісти
Противнішого за пісок під колесами нічого немає, тільки пробуксував то або трактор треба, або лебідку!
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20.06.2021 16:18 Відповісти
Хєра ви туди виперлись на машинах взагалі, довбні?
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20.06.2021 16:26 Відповісти
Пансионат (село ) на косе, чтобы туда добраться косу нужно пересечь её по низине. Вот и всё - ловушка захлопнулась.
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20.06.2021 17:06 Відповісти
Машини якраз занесло не не косі, тут просто дві новини в одній. Машини "занесло між с. Приморський Посад та с. Новоконстянтинівка Джерело: https://censor.net/ua/p3272515", а це від коси далеченько.
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20.06.2021 17:28 Відповісти
Я по фотографиям ориентировался в каком месте машины стоят. Мне такие места известны.
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20.06.2021 17:38 Відповісти
Это коса, как ни крутись, а даже при небольшом нагоне воды окажешься в море. Даже парковка может не уберечь от подтопления, не оставайтесь во время шторма в машине, особенно с детьми.
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20.06.2021 17:01 Відповісти
Це ще повезло, що на українському узбкрежжі немає припливів та відпливів, бо хто з цим не стикався, не уявляють, як в деяких місцях все швидко може мінятися без штормів та ураганів.
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20.06.2021 17:24 Відповісти
матиз и волг отличные колымаги можно скрестить и будет мутант )
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20.06.2021 17:29 Відповісти
надеюсь, всех штрафанули по полной?
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20.06.2021 17:40 Відповісти
Я в 1975 году сходил из Примпосада в Новоконстантиновку за сигаретами и винчишком. Назад шел в полной темноте (вырубился свет) и по грудь в воде. Главное было не уйти в море. Помню всю жизнь, как может погода поменяться, пока ты пиво попьешь...
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20.06.2021 17:50 Відповісти
а шо там на Арабатке?
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20.06.2021 18:47 Відповісти
кракадилы где идьёты ???
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20.06.2021 19:18 Відповісти
З пляжу Азовського моря витягли 20 автомобілів, які застрягли в піску - Цензор.НЕТ 9849
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20.06.2021 20:15 Відповісти
жлоб платит дважды..(
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20.06.2021 20:52 Відповісти
Ну вот вопрос, а нахрена было машинами заезжать на самый пляж? Ведь пляж создан для людей, а не для машин, или водилам всё это пофик? Мало их подтопило, надо было побольше, чтоб в следующий раз думали, где надо парковать свои машины.
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20.06.2021 20:56 Відповісти
Драндулеты и развалюхи, куда они лезут? Мой Вранглер там пройдёт как по асфальту.
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20.06.2021 21:57 Відповісти
возрадуемся братия проводочке полюбэ кранты..... так шо можно на запчасти.....
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21.06.2021 14:11 Відповісти
 
 