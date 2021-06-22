З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 червня, в Києві на Майдані Незалежності попрощалися з померлим українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Волковим), більш відомим під псевдонімом Горький Лук (Gorky Look).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Волков був філологом за освітою, викладав у школі.

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Він став відомим після того, як у 2014 році завів сатиричний блог на платформі Живого журналу, де в іронічній формі висміював відсталість "русского мира". ВсьоЛишего за кілька місяців проєкт вийшов у топи блогів, новин і оглядів, збираючи рекордну кількість переглядів і коментарів.

У 2015 році вийшла книга "Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацаповедению", написана на основі постів у ЖЖ. Перший тираж був розкуплений ще до надходження в продаж.













































































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ