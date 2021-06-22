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З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 червня, в Києві на Майдані Незалежності попрощалися з померлим українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Волковим), більш відомим під псевдонімом Горький Лук (Gorky Look).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Волков був філологом за освітою, викладав у школі.

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Він став відомим після того, як у 2014 році завів сатиричний блог на платформі Живого журналу, де в іронічній формі висміював відсталість "русского мира". ВсьоЛишего за кілька місяців проєкт вийшов у топи блогів, новин і оглядів, збираючи рекордну кількість переглядів і коментарів.

У 2015 році вийшла книга "Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацаповедению", написана на основі постів у ЖЖ. Перший тираж був розкуплений ще до надходження в продаж.

З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 01
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 02
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 03
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 04
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 05
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 06
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 07
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 08
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 09
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 10
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 11
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 12
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 13
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 14
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 15
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 16
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 17
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 18
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 19
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 20

З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 21
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 22
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 23
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 24
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 25
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 26
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 27
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 28
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 29
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 30
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 31
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 32
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 33
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 34
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 35
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 36
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 37
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 38
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 39
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 40
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 41
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 42
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 43
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 44
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 45
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 46
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 47
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 48
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 49
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 50
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 51
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 52
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 53
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 54
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 55
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 56
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 57
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 58
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 59
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 60
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 61
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 62
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 63
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 64
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 65
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 66
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 67
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 68
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 69
З українським блогером і письменником, військовим парамедиком Святославом Носовим (Gorky Look) попрощалися на Майдані Незалежності в Києві 70

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

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