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Новини Фото Справа Семенченка і Шевченка
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"Свободу комбату": Біля стін Апеляційного суду відбувається акція на підтримку Семенченка. ФОТОрепортаж

Біля Апеляційного суду, де сьогодні розглядають апеляцію на арешт екснардепа Семена Семенченка, підозрюваного в створенні незаконного збройного формування, відбувається акція протесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні суд розглядає апеляцію на арешт Семенченка.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Свободу комбату: Біля стін Апеляційного суду відбувається акція на підтримку Семенченка 01
Свободу комбату: Біля стін Апеляційного суду відбувається акція на підтримку Семенченка 02
Свободу комбату: Біля стін Апеляційного суду відбувається акція на підтримку Семенченка 03
Свободу комбату: Біля стін Апеляційного суду відбувається акція на підтримку Семенченка 04
Свободу комбату: Біля стін Апеляційного суду відбувається акція на підтримку Семенченка 05
Свободу комбату: Біля стін Апеляційного суду відбувається акція на підтримку Семенченка 06
Свободу комбату: Біля стін Апеляційного суду відбувається акція на підтримку Семенченка 07
Свободу комбату: Біля стін Апеляційного суду відбувається акція на підтримку Семенченка 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

протест (2398) Апеляційний суд (397) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+19
гниды толстомясые в мантиях,
это они сча такие смелые, а в 2014 -м молили Бога , чтоб такие как Семен не допустили фуйла к Киеву, а то кацапы суды поразрушат...чем тогда харчеваться -то...
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22.06.2021 15:04
+16
потужно) щось мало патріотів кинулись у бій за комбата Насіння) видно невисокий прайс(
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22.06.2021 14:51
+16
Семенченко волю!
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22.06.2021 14:52
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"Свободу комбату": У стен Апелляционного суда проходит акция в поддержку Семенченко - Цензор.НЕТ 4616
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22.06.2021 14:51 Відповісти
потужно) щось мало патріотів кинулись у бій за комбата Насіння) видно невисокий прайс(
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22.06.2021 14:51 Відповісти
Злі ви всі.
Вдіньте йому назад балаклаву.
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22.06.2021 14:58 Відповісти
Ці фото робились, коли всі мітингарі пішли в приміщення "суду".
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22.06.2021 15:01 Відповісти
Та да. А где же великие "боевые побратимы" Семена в борьбе с "кровавым барыгой"? Где все Соболевы\Падалки\Зимины, Сааки, Парасюки, Белецкие и прочие борцуны? Что молчат, аки язык в заднице? Деньжат от Бени ждут?
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22.06.2021 15:09 Відповісти
Погоджуюсь на всі 100%. Де поплічники по редутам, пікетам Ради. чому ніхто не ганяється за Зеленським?
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22.06.2021 16:53 Відповісти
Ну не те, що ти, сидиш на дивані та повітря псуєш... Де ви бздуни тирнетні були коли Семен воював? Яке ти право маєш воняти на нього?
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22.06.2021 15:23 Відповісти
Поки тебе тут не було,-не смерділо.
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22.06.2021 16:11 Відповісти
ага двум бомжам денег дали и раскраска закомабата аххахах фейкового
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22.06.2021 21:43 Відповісти
Семенченко волю!
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22.06.2021 14:52 Відповісти
Ти хотів написати "Семенченка в долю."?
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22.06.2021 16:55 Відповісти
Свободу самозванцю!
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22.06.2021 14:52 Відповісти
За стільки років служінню Бєні не спромігся на зуби заробити ?
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22.06.2021 15:07 Відповісти
Зато на 100 грамм хватало.

"Свободу комбату": У стен Апелляционного суда проходит акция в поддержку Семенченко - Цензор.НЕТ 4722
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22.06.2021 15:11 Відповісти
VIP СІЗО ж є. Ол інклюзив.

З безплатний посудом та столовими приборами з дизайнерськими дірками )
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22.06.2021 15:17 Відповісти
Підтримую!!
Знайшли крайнього!!
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22.06.2021 14:56 Відповісти
Шо мала,запала?

Насіння - є звичайний лузер, невдаха і просто бамажка для витерання жоп типа жопи Бєні.
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22.06.2021 15:00 Відповісти
Сашко, та узбагойся вже...
🤣
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22.06.2021 15:07 Відповісти
я вибачаюсь, вказуйте таки повне ім'я - валадимир ігарьвалерьич узеленского
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22.06.2021 15:10 Відповісти
Крещатик...
Аdieu!
Bye!
🤣
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22.06.2021 15:13 Відповісти
Яка тупість! Чи легко вам жити ЗЕбанатам без мізків?
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22.06.2021 15:15 Відповісти
зеленский скот
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22.06.2021 14:57 Відповісти
гниды толстомясые в мантиях,
это они сча такие смелые, а в 2014 -м молили Бога , чтоб такие как Семен не допустили фуйла к Киеву, а то кацапы суды поразрушат...чем тогда харчеваться -то...
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22.06.2021 15:04 Відповісти
Ая яй нехорошо удалять комментарии которые говорят правду об агенте Гришине по кличке Семен Семенченко
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22.06.2021 15:59 Відповісти
Красномовна підтримка шахрая Грішина.А куди поділась та босота,що в палатках в 2017-му щось там вимагала ? Погляди поміняла ?
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22.06.2021 16:15 Відповісти
Дивно, що не видно протестуючих нацжон)
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22.06.2021 16:36 Відповісти
Нехай посидить, йому корисно.
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22.06.2021 16:50 Відповісти
Ух тля!!!Оце "акція"!Єто мошчно!
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22.06.2021 16:59 Відповісти
 
 