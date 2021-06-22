"Свободу комбату": Біля стін Апеляційного суду відбувається акція на підтримку Семенченка. ФОТОрепортаж

Біля Апеляційного суду, де сьогодні розглядають апеляцію на арешт екснардепа Семена Семенченка, підозрюваного в створенні незаконного збройного формування, відбувається акція протесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні суд розглядає апеляцію на арешт Семенченка.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.