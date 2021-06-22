"Свободу комбату": Біля стін Апеляційного суду відбувається акція на підтримку Семенченка. ФОТОрепортаж
Біля Апеляційного суду, де сьогодні розглядають апеляцію на арешт екснардепа Семена Семенченка, підозрюваного в створенні незаконного збройного формування, відбувається акція протесту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сьогодні суд розглядає апеляцію на арешт Семенченка.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Більш докладно про справу НВФ Семенченка і Шевченка читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Затримати Виногродського і Семенченка наказав Єрмак, щоб допомогти КДБ РБ сфабрикувати справи проти білоруських патріотів".
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Вдіньте йому назад балаклаву.
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Знайшли крайнього!!
Насіння - є звичайний лузер, невдаха і просто бамажка для витерання жоп типа жопи Бєні.
🤣
Аdieu!
Bye!
🤣
это они сча такие смелые, а в 2014 -м молили Бога , чтоб такие как Семен не допустили фуйла к Киеву, а то кацапы суды поразрушат...чем тогда харчеваться -то...