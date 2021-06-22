Четверо працівників Київського СІЗО торгували наркотиками на території установи, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито злочинну діяльність організованої групи із числа працівників ДУ "Київський слідчий ізолятор", які займалися доставкою та збутом наркотичних засобів на території установи (ч. 3 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Слідством встановлено, що злочинну діяльність зі збуту наркотичних речовин - метадону та канабісу, організували та здійснювали четверо працівників Київського СІЗО.

З метою документування злочинної діяльності правоохоронцями проведено низку оперативних закупок вказаних наркотичних засобів. Фігурантів кримінального провадження затримано "на гарячому" під час чергового збуту наркотичних засобів на території установи.

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Нині щодо працівників Київського СІЗО готуються повідомлення про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.