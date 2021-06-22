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Четверо працівників Київського СІЗО торгували наркотиками на території установи, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито злочинну діяльність організованої групи із числа працівників ДУ "Київський слідчий ізолятор", які займалися доставкою та збутом наркотичних засобів на території установи (ч. 3 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Слідством встановлено, що злочинну діяльність зі збуту наркотичних речовин - метадону та канабісу, організували та здійснювали четверо працівників Київського СІЗО.

З метою документування злочинної діяльності правоохоронцями проведено низку оперативних закупок вказаних наркотичних засобів. Фігурантів кримінального провадження затримано "на гарячому" під час чергового збуту наркотичних засобів на території установи.

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Четверо працівників Київського СІЗО торгували наркотиками на території установи, - прокуратура 01
Четверо працівників Київського СІЗО торгували наркотиками на території установи, - прокуратура 02
Четверо працівників Київського СІЗО торгували наркотиками на території установи, - прокуратура 03
Четверо працівників Київського СІЗО торгували наркотиками на території установи, - прокуратура 04

Нині щодо працівників Київського СІЗО готуються повідомлення про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Автор: 

Київ (19466) наркотики (1447) прокуратура (3677) СІЗО (725) боротьба з наркотиками (147)


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Топ коментарі
+3
если есть камеры повышеного комфорта, то почему не может быть торговли наркотиками и экскорт марухами?
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22.06.2021 15:17
+3
Всего-то четверо? Да ладно )))
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22.06.2021 15:20
+1
не может быть!
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22.06.2021 15:22
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если есть камеры повышеного комфорта, то почему не может быть торговли наркотиками и экскорт марухами?
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22.06.2021 15:17 Відповісти
Всего-то четверо? Да ладно )))
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22.06.2021 15:20 Відповісти
Уявляю "тюрьму" за 💵💵::..
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22.06.2021 15:21 Відповісти
не может быть!
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22.06.2021 15:22 Відповісти
Отправят служить с повышением в офис потерпевшего
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22.06.2021 15:24 Відповісти
да ну!? это четверо попались только,а торгуют там все и всем.
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22.06.2021 15:25 Відповісти
А то ніхто не знає, що торгувати наркотою та ін. в СІЗО - то уже установлений і відпрацьований до деталей бізнес для співробітників? Країна відосіків і показухи.
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22.06.2021 15:45 Відповісти
Ну хоть не на территории школы.
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22.06.2021 16:07 Відповісти
Дивина якась...
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22.06.2021 16:23 Відповісти
Чотирьох піймали . а торгують майже всі.
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22.06.2021 17:26 Відповісти
Чотири. це тільки в одну зміну...
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22.06.2021 21:35 Відповісти
 
 