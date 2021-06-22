В Ізраїлі успішно завершені перші випробування системи лазерного перехоплення безпілотників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерство оборони Ізраїлю в понеділок, 21 червня, повідомило про успішне завершення першої серії випробувань перехоплення безпілотних літальних апаратів з використанням бортової лазерної системи, встановленої на літаку.

Йдеться про систему класу High-Power Laser Weapon System (HPL-WS), розроблену компанією Elbit Systems на замовлення ізраїльського оборонного відомства. Перехоплення БПЛА в ході випробувань здійснювалося на різних відстанях і висотах польоту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на newsru.co.il.

Серія випробувань проводилася на випробувальному полігоні в центрі Ізраїлю під керівництвом управління досліджень і розробок міністерства оборони Ізраїлю, в тісній співпраці з командуванням військово-повітряних сил Ізраїлю і підрозділом Яната (151-й підрозділ ракетних випробувань). Були успішно перехоплені і знищені всі БПЛА, запущені під час випробувань.

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Зазначається, що йдеться про перший етап багаторічної програми з розробки лазерної системи для захисту від різних загроз дальньої дії (виходячи з цього, можна припустити, що метою лазерної системи в ході випробувань були великорозмірні БПЛА).

Лазерний метод повітряного перехоплення має безліч переваг, включаючи низьку вартість перехоплення, здатність ефективно перехоплювати літальні об'єкти на великих висотах незалежно від погодних умов і здатність захищати великі території. Авіаційна потужна лазерна система доповнить ізраїльську багаторівневу систему протиракетної оборони, яка включає в себе системи перехоплення ракет "Залізний купол", "Праща Давида" і "Хец".







