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В Ізраїлі успішно завершені перші випробування системи лазерного перехоплення безпілотників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністерство оборони Ізраїлю в понеділок, 21 червня, повідомило про успішне завершення першої серії випробувань перехоплення безпілотних літальних апаратів з використанням бортової лазерної системи, встановленої на літаку.

Йдеться про систему класу High-Power Laser Weapon System (HPL-WS), розроблену компанією Elbit Systems на замовлення ізраїльського оборонного відомства. Перехоплення БПЛА в ході випробувань здійснювалося на різних відстанях і висотах польоту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на newsru.co.il.

Серія випробувань проводилася на випробувальному полігоні в центрі Ізраїлю під керівництвом управління досліджень і розробок міністерства оборони Ізраїлю, в тісній співпраці з командуванням військово-повітряних сил Ізраїлю і підрозділом Яната (151-й підрозділ ракетних випробувань). Були успішно перехоплені і знищені всі БПЛА, запущені під час випробувань.

Також дивіться: США провели успішне випробування бойового лазера з корабля по БПЛА. ВIДЕО

Зазначається, що йдеться про перший етап багаторічної програми з розробки лазерної системи для захисту від різних загроз дальньої дії (виходячи з цього, можна припустити, що метою лазерної системи в ході випробувань були великорозмірні БПЛА).

Лазерний метод повітряного перехоплення має безліч переваг, включаючи низьку вартість перехоплення, здатність ефективно перехоплювати літальні об'єкти на великих висотах незалежно від погодних умов і здатність захищати великі території. Авіаційна потужна лазерна система доповнить ізраїльську багаторівневу систему протиракетної оборони, яка включає в себе системи перехоплення ракет "Залізний купол", "Праща Давида" і "Хец".

В Ізраїлі успішно завершені перші випробування системи лазерного перехоплення безпілотників 01
В Ізраїлі успішно завершені перші випробування системи лазерного перехоплення безпілотників 02
В Ізраїлі успішно завершені перші випробування системи лазерного перехоплення безпілотників 03
В Ізраїлі успішно завершені перші випробування системи лазерного перехоплення безпілотників 04

Автор: 

безпілотник (4158) Ізраїль (1641) зброя (7464) технології (812) лазерна зброя (25)


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Топ коментарі
+9
За останні роки не читав жодної негативної інформації з Ізраїлю.
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22.06.2021 15:38
+9
Расейские задницы, вообще можно без лазера жечь!
Зачастую, достаточно 1 фотографии украинской формы - и все пошла цепная реакция
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22.06.2021 15:57
+7
Для ізраїльтян це не є негативом.
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22.06.2021 16:19
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За останні роки не читав жодної негативної інформації з Ізраїлю.
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22.06.2021 15:38 Відповісти
а нищення палестинців ?
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22.06.2021 15:42 Відповісти
Для ізраїльтян це не є негативом.
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22.06.2021 16:19 Відповісти
а кто ж их нещасных "нищить"?
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22.06.2021 16:42 Відповісти
Можна питання? А хто, кого хоче знищити?
Перед створенням держави Ізраїль, на теренах УСІЄЇ палестини проживало 130 000 умовних палестинців! Навіть таргани не можуть виявити таку плідність(
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23.06.2021 01:42 Відповісти
Оддолжите розовые очки)
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22.06.2021 15:42 Відповісти
Крадіжки, вбивства, десь щось розвалилось...цього там наче нема...а якісь там досягнення у чомусь, так цього повно...у нас все навпаки - такі от рожеві окуляри...ще донедавна нам Россію у такому вигляді подавали, а особливо Білоруссію.
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22.06.2021 16:04 Відповісти
В мене з цього приводу є особлива думка - євреї, це русифіковані жиди, бо до русифікації євреїв в Україні не існувало, а були жиди. І мабуть, що євреї не хочуть повертатися у дорусифікаційний період. А дарма.
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22.06.2021 16:15 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/9/7286014/ Посол Израиля требует отменить переименование тернопольского стадиона в честь Шухевича
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22.06.2021 15:46 Відповісти
усе - уноси говенького - новый посол будет))
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22.06.2021 15:50 Відповісти
сборка цапами форпостов не в счет?))
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22.06.2021 15:47 Відповісти
то вии не читаете - вести Израиля))) - вот -

https://www.vesty.co.il/main/article/B1kjfH1300#autoplay "Ты фашист", "А ты - террорист": Бен-Гвир устроил скандал в кнессете

https://www.vesty.co.il/main/article/B1kjfH1300#autoplay Шумный обмен оскорблениями произошел на конференции "Израиль: между оккупацией и апартеидом", организованной МЕРЕЦ и Объединенным арабским списком
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22.06.2021 15:48 Відповісти
А це не негатив, а позитив - свобода слова, політична боротьба, демократія...
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22.06.2021 16:09 Відповісти
вести - так не думают))
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22.06.2021 16:24 Відповісти
Убийство иранского физика ядерщика.
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22.06.2021 16:16 Відповісти
в интересах Израиля! Иран прямая угроза, как нам кацапня!
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22.06.2021 16:47 Відповісти
Убитый иранский учёный был всего лишь учёным, поэтому его убийство и есть самое настоящее убийство, хоть и в интересах Израиля.
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22.06.2021 18:54 Відповісти
За останні роки не читав жодної негативної інформації з Ізраїлю. /"Советское значит лучшее" бывшие советские а ныне израильские пропагандисты переделали в "Израильское значит лучшее". Но простаков этому верящих всё меньше и меньше.
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22.06.2021 17:01 Відповісти
так можна і танки палити.
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22.06.2021 15:43 Відповісти
Расейские задницы, вообще можно без лазера жечь!
Зачастую, достаточно 1 фотографии украинской формы - и все пошла цепная реакция
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22.06.2021 15:57 Відповісти
...но в отличительный от interceptor система лазера ты есть свиная собака искоренять тебя немедленно быть today with нет трахание remorse
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22.06.2021 15:54 Відповісти
от тільки у війні зі шматком труби(від вчорашніх улюбленців) це не дуже помічне
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22.06.2021 15:45 Відповісти
О, Украине тоже нужно такие системы и нужны и Израильские и США и свои делать!
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22.06.2021 15:47 Відповісти
а еще - томогавки , да не простые а ядерные, Апппачи и так далее))
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22.06.2021 15:51 Відповісти
Желать, так желать: пусть лучше Рашки не будет!
И все, не надо: не апачей, не ЯО, не "и так далее"
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22.06.2021 15:59 Відповісти
та мы же не старуха, из сказки , про золотую рыбку))
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22.06.2021 16:03 Відповісти
Та кто бы сомневался. У того народа мозги работают великолепно. Как отходили когда то 40 лет по пустыне, от кретинов-совков избавились, и больше с тех пор на всякую дурь не ловились---типа забрать у некоторых, и при этом разделить на всех и поровну! И пошло у них всё как по маслу---сливочному причём!
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22.06.2021 15:50 Відповісти
площадь пустыни не больше ста километров./ Придурки сорок лет топтались по этой площади, не понимая что от них требует старая мудила. Как загадили они эту площадь-страшно представить.
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22.06.2021 16:40 Відповісти
Боря не все так однозначно - у нас таки в парламенте ,есть евреи и не мало - н не столько сколько в штатах в сенате и конгрессе - статистика - Израиль получит рекордную сумму военной помощи от США
Вашингтон выделит Иерусалиму 38 млрд долларов в течение 10 лет. Аналогичное соглашение истекает в 2018 году. Однако теперь Израиль обязуется тратить эти средства на американские вооружения.
США и Израиль намерены в среду, 14 сентября, подписать многомиллиардное соглашение о предоставлении американской военной помощи израильской стороне. Детали договора не разглашаются, однако в Госдепартаменте США сообщили, что это крупнейшая по объему программа военной помощи другому государству в истории Соединенных Штатов. В прессе фигурирует сумма в 38 млрд долларов (около 34 млрд евро) в течение десяти лет.

КОНТЕКСТ

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/a-18987176 Комментарий: Хрупкая победа разума в вопросе ядерной программы Ирана

https://www.dw.com/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D1%82/a-18945821 Затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке: надежды нет?
https://www.dw.com/ru/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/a-18913786 Исследование: кто лидирует на мировом рынке вооружений?
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83/a-18801662 Комментарий: Фатальное сравнение Нетаньяху
Новый договор вступит в силу с 2019 года и придет на смену предыдущему аналогичному соглашению, объем которого составлял 30 млрд долларов. Фактические выплаты за последние десять лет часто превышали обговоренные 3 млрд долларов в год за счет дополнительных субсидий, выделяемых Конгрессом США, отмечает агентство dpa.
Новый договор не предусматривает возможности получения Израилем дополнительных средств военной помощи от Вашингтона помимо ежегодных 3,8 млрд долларов. Кроме того, новый пакет подразумевает поэтапный отказ от специального соглашения, которое позволяло Израилю тратить часть полученных от США средств на собственную оборонную промышленность, а не на американское вооружение.
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22.06.2021 15:57 Відповісти
Спасибо за выкладку цифр---очень понятно. Я чуть стебанулся своим коментом. На 68 году иногда и позволю. Много стран и городов повидал в далёкой молодости---иногда в цель попадаю. А то что покупать у них же---так ведь всё правильно тоже. Кто платит, тот и музыку заказывает. Та и не фуфло покупают. Речь то о другом хотел сказать---да надоело повторять. Когда мосты сжигают, или они сами сгорают от старости---то назад не оглядываются---ведь не на что. Вроде 1991г давно улетел---а мы пока не сильно разогнались, и куда не решили, и назад смотрим. И наука не берёт тех кто давно уже и забыл в горн пионерский дудеть!
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22.06.2021 19:21 Відповісти
Здесь восхищаются и клянутся в преданности Израилю евреи из США -отличники а из ФРГ-крепкие хорошисты.Что пишет троечник: Значится так комментаторы диванные и демагоги, вот вам правда матка.С 95 года живу в Израиле, работаю, но вижу что во первых везде русских(евреев) зажимают, во вторых квартирный пузырь тут 180 зарплат за долбанную квартиру, я снимаю , купить невазможно. Дороговизна жизни в 4 раза выше чем в странах европы, Налоги конские. Средний клас убили напрочь, везде вшивое североафриканское бюрократическое кодло. Все друзья давно уехали в Канаду, США, за последние 6 лет я наблюдаю как драпают все кто может.
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22.06.2021 16:13 Відповісти
Тоже самое происходит в США и Канаде только медленнее ибо страны больше по размеру . В отличии от Израиля медстраховка в США снять последние штаны . Везде свои недостатки .
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22.06.2021 19:31 Відповісти
Для перехвата нужно поднимать самолет с увеличительным стеклом? Да, это прорыв.
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22.06.2021 15:52 Відповісти
При желании в Украине все есть для создания такого оружия . По секрету скажу есть , как минимум две лаборатории где выращивают кристаллы и продают их за рубеж , потому что в Украине они и на хер не нужны . Есть грамотные люди , пока еще Желания только у Киева нет
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22.06.2021 15:59 Відповісти
Так землю дерібанити за бесцін це ж на порядок цікавійше , ніж вкладати бабоси в якісь там розробки .
Для розробок требо мати інженерно-технічну освіту й хист , а то зараз епоха в Україні лідерів "розмовного жанру" . Вже років так 30 в Україні конкурси на інженерні факультети на порядок низчі , ні ж на юрфак й журфак .
Й що для таких "фахівців" залізнично-оборонного жанру як Лєщенко й Найєм двотавр , який вони ледь зможуть відрізнити від "кінотавру" ...
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22.06.2021 16:23 Відповісти
И текущее военно-техническое преимущество Турции (благодаря Байрактарам) сойдёт "на нет". Пока не придумают какой-нибудь защитный экран от лазера, как в "Звёздных войнах".
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22.06.2021 16:13 Відповісти
Та что там придумывать? Сбить тот аэроплан проще простого прежде чем он найдёт беспилотник.
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22.06.2021 16:19 Відповісти
Зразу видно людина не має технічної бази ...

Шановний , механіка завжди працює повільнійше в рази ніж електронний пристрій .

А Ви не уявили собі , що той "аероплан" це лише тестовий (демо) варіант , а не базовий . Й що нема жодного протипоказання до того , що той же лазарний пристрий можно вмонтувати в такий же дрон , а камери винести на наземний пункт керування .
Й тому в повітрі перевагу має той дрон , який в автоматичному режимі здібен виявляти й знищувати інші дрони .

Я непогано знайомий з "Елбіт" й там дуже неохотно витрачають грошові ресурси на проекти , які б не мали комерційний успіх . "Елбіт" це не "Рафаєль" , це переважно приватна контора й там зайвих людей не має .
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22.06.2021 16:34 Відповісти
Друже мій, я б тобі порекомендував так не вумнічати шо до технічної бази. А те що дрон з лазером можна так точно знищити як і дрон без лазеру є факт.
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22.06.2021 18:51 Відповісти
У війні з Хусейном саудівськи вчорашні курсанти зітхнулися Садамівськими асами . Коли раз курсант збив того аса усі зарахували це за випадок . Потім інший курсант збив летуна з 10 тисячими льоних годин ...
Потім йще , йще !
Виявилась система - й вона полягала в різниці поколінь управлінчих панелей .

Знищини теорітично можливо й 6-те покоління винищувачів з берданки . Справа в верогідностях . В того , в кого крайща електроника й досконалійший софтвер , в того верогідність зростає на декілька порядків й поки знищать дрон з лазарем , то той дрон знищить 20...50...100 ворожих дронів .

Я особисто почав стикатися в своєму досвіту розробок з дронами (тільки невійськового напрямку) коли в подавньої більшості не було примитивного модему в хаті й мобіли важили кілограми .
Як й з IP камерами .

P.S. Мій батько шахист й чемпіоном Запоріжжя колись був . Завжди стверджував , що мовляв ніколи жоден супер-комп"ютер не буде здібен переграти навіть КМС по шахам .. бо в людини таке є , й таке . Зараз й я як розробник софтвера написав примітивний код , який завжди переграє першеразрядника , бо вийшло , що усе лежить в т.з. "глибині рекурсії" й можливостей процесора+RAM підтримувати певну "глибину" ...
А таємниця в тому , що "перефінія" у людини на багато порядків слабкіша за можливості компа . Простіше кажучи , жоден чоловік не може робити мільон операцій за секунду . Єдина перевага людини , що він вмить відризнить лінкор від гелікоптера , комп буде тупо (але ультрошвидко) перевіряти усі варіанти (в тому числі й варіанти як batman , eagle, fly) !
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22.06.2021 20:31 Відповісти
Дзеркало називається. Лазерний промінь відзеркалюється туди, звідки був направлений. Бумеранг свого роду.
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22.06.2021 16:21 Відповісти
В Украине когда-то в институте метяллофизики был мощный лазер. Давно.
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22.06.2021 16:43 Відповісти
В Украине когда-то в институте металлофизики был мощный лазер. Давно.
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22.06.2021 16:44 Відповісти
красавчики
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22.06.2021 19:49 Відповісти
 
 