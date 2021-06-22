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Біля бази відпочинку на Одещині стався зсув, рятувальники шукають можливих постраждалих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На березі моря в Одеській області стався зсув. Рятувальники почали пошуки можливих постраждалих на місці події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

22 червня о 14:34 в службу порятунку 101 надійшло повідомлення від чергового поліції, що на березі моря біля села Лебедівка стався зсув, поруч із базою відпочинку. За попередньою інформацією під ґрунтом можливо є люди.

Було встановлено, що стався обвал ґрунту заввишки 15 м, площею близько 150 кв.м. До пошукових робіт залучено рятувальників, військовослужбовці та місцевих жителів. На місці події виявлено речі відпочиваючих. Інформація про можливих постраждалих перевіряється.

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Загалом до пошукових робіт залучено 7 одиниць техніки і 40 осіб.

Біля бази відпочинку на Одещині стався зсув, рятувальники шукають можливих постраждалих, - ДСНС 01

Біля бази відпочинку на Одещині стався зсув, рятувальники шукають можливих постраждалих, - ДСНС 02
Біля бази відпочинку на Одещині стався зсув, рятувальники шукають можливих постраждалих, - ДСНС 03

Автор: 

Одеська область (3215) зсув (33) ДСНС (5106)


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іва
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22.06.2021 18:09 Відповісти
А де собаки які допомагають знайти людей під завалами? Де взагалі підрозділи ДСНС? Це що рятувальна операція силами самих відпочиваючих?
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22.06.2021 18:32 Відповісти
Страшно, похоже на этом отдыхе погибла целая семья
Судя по картинке, операция уже просто поисковая, а не спасательная(
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22.06.2021 19:31 Відповісти
 
 