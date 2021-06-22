Біля бази відпочинку на Одещині стався зсув, рятувальники шукають можливих постраждалих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На березі моря в Одеській області стався зсув. Рятувальники почали пошуки можливих постраждалих на місці події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

22 червня о 14:34 в службу порятунку 101 надійшло повідомлення від чергового поліції, що на березі моря біля села Лебедівка стався зсув, поруч із базою відпочинку. За попередньою інформацією під ґрунтом можливо є люди.

Було встановлено, що стався обвал ґрунту заввишки 15 м, площею близько 150 кв.м. До пошукових робіт залучено рятувальників, військовослужбовці та місцевих жителів. На місці події виявлено речі відпочиваючих. Інформація про можливих постраждалих перевіряється.

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Загалом до пошукових робіт залучено 7 одиниць техніки і 40 осіб.



