Випускники Школи протитанкової артилерії вперше провели бойові пуски з ПТРК "Джавелін". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На базі 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилися чергові курси підготовки операторів ПТРК "Джавелін". Вперше оператори, які навчалися в Школі протитанкової артилерії, здійснили бойові пуски ракет.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Військовослужбовці пройшли двотижневий курс підготовки.
На початковому етапі майбутні оператори ознайомилися з призначенням, будовою, тактико-технічними характеристиками, принципом дії, особливостями застосування цього протитанкового ракетного комплексу. Потім здійснили численні контрольні вправи і виконали пуски на тренажерах. А вінцем підготовки стали демонстраційні тренувально-бойові пуски з ПТРК "Джавелін".
У підготовці українських військовослужбовців брали участь американські колеги з "багатонаціональної групи з підготовки - Україна". Вони і були в ролі консультантів під час практичних тренувально-бойових пусків FGM-148 Javelin.
Ціль було встановлено на відстані 1900 метрів. При максимальній дальності ураження цього комплексу 2500 метрів. Курсанти Школи показали максимальний результат - ціль було уражено з першого пострілу.
Цього разу Школа протитанкової артилерії випустила понад три десятки "вбивць" ворожих танків. Всього ж за час підготовки операторів ПТРК "Джавелін" - близько 100 таких вузькопрофільних фахівців. Всі, хто навчався на курсах, отримали сертифікати відповідного зразка.
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(у бурятів навіть є трохи часу, щоб із лементом "ОХ ВЕДЬ ЕПАТЬ МОЙ ТРЕУГОЛЬНЫЙ ЙУХ!!!" вискочити з панцера, гей тоті таргани)
Я,вот, академиев не кончал, но с армеймкой юности своей
помню, что кумулятивную гранату для семёрочки РПГ "кумой" звали.
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Більше 30 із 47 Джавелінів? І залишилось 15 ракет? о_О
Для особливо "розумних" та "обдарованих": Першу партію з 37 комплексів та більше 200 ракет до них, Україна отримала навесні 2018 року.
Тому лайків та коментів буде обмаль.
Маю надію, що ціллю був москаль з фанерним танком на голові.
вы бурят? как я рад
А это от кабзона перехадящий пачьотный падарак всем бурятам (и не только) которых наши из джавелинов уделают
Главная задача экипажа российского танка с появлением Джавелинов у Украины теперь кардинально поменялась,
увидев вспышку нужно мгновенно ретироваться из танка и отбежать как можно дальше, экипажи теперь комплектуют из спринтеров в основном.
Слава Захистникам України! Ш
"что это?"
"Конская з@лупа"