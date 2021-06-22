Випускники Школи протитанкової артилерії вперше провели бойові пуски з ПТРК "Джавелін". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На базі 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилися чергові курси підготовки операторів ПТРК "Джавелін". Вперше оператори, які навчалися в Школі протитанкової артилерії, здійснили бойові пуски ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Військовослужбовці пройшли двотижневий курс підготовки.

На початковому етапі майбутні оператори ознайомилися з призначенням, будовою, тактико-технічними характеристиками, принципом дії, особливостями застосування цього протитанкового ракетного комплексу. Потім здійснили численні контрольні вправи і виконали пуски на тренажерах. А вінцем підготовки стали демонстраційні тренувально-бойові пуски з ПТРК "Джавелін".

У підготовці українських військовослужбовців брали участь американські колеги з "багатонаціональної групи з підготовки - Україна". Вони і були в ролі консультантів під час практичних тренувально-бойових пусків FGM-148 Javelin.





Ціль було встановлено на відстані 1900 метрів. При максимальній дальності ураження цього комплексу 2500 метрів. Курсанти Школи показали максимальний результат - ціль було уражено з першого пострілу.

Читайте також: Американські інструктори провели для українських морпіхів курс щодо застосування маломірних катерів типу "Wing". ФОТОрепортаж

Також читайте: Плаваючий БТР-4Е для морської піхоти успішно пройшов випробування, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Цього разу Школа протитанкової артилерії випустила понад три десятки "вбивць" ворожих танків. Всього ж за час підготовки операторів ПТРК "Джавелін" - близько 100 таких вузькопрофільних фахівців. Всі, хто навчався на курсах, отримали сертифікати відповідного зразка.