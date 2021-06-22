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Випускники Школи протитанкової артилерії вперше провели бойові пуски з ПТРК "Джавелін". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На базі 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилися чергові курси підготовки операторів ПТРК "Джавелін". Вперше оператори, які навчалися в Школі протитанкової артилерії, здійснили бойові пуски ракет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Військовослужбовці пройшли двотижневий курс підготовки.

Випускники Школи протитанкової артилерії вперше провели бойові пуски з ПТРК Джавелін 01

На початковому етапі майбутні оператори ознайомилися з призначенням, будовою, тактико-технічними характеристиками, принципом дії, особливостями застосування цього протитанкового ракетного комплексу. Потім здійснили численні контрольні вправи і виконали пуски на тренажерах. А вінцем підготовки стали демонстраційні тренувально-бойові пуски з ПТРК "Джавелін".

Випускники Школи протитанкової артилерії вперше провели бойові пуски з ПТРК Джавелін 02

У підготовці українських військовослужбовців брали участь американські колеги з "багатонаціональної групи з підготовки - Україна". Вони і були в ролі консультантів під час практичних тренувально-бойових пусків FGM-148 Javelin.

Випускники Школи протитанкової артилерії вперше провели бойові пуски з ПТРК Джавелін 03
Випускники Школи протитанкової артилерії вперше провели бойові пуски з ПТРК Джавелін 04

Ціль було встановлено на відстані 1900 метрів. При максимальній дальності ураження цього комплексу 2500 метрів. Курсанти Школи показали максимальний результат - ціль було уражено з першого пострілу.

Читайте також: Американські інструктори провели для українських морпіхів курс щодо застосування маломірних катерів типу "Wing". ФОТОрепортаж

Випускники Школи протитанкової артилерії вперше провели бойові пуски з ПТРК Джавелін 05

Випускники Школи протитанкової артилерії вперше провели бойові пуски з ПТРК Джавелін 06

Також читайте: Плаваючий БТР-4Е для морської піхоти успішно пройшов випробування, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Випускники Школи протитанкової артилерії вперше провели бойові пуски з ПТРК Джавелін 07

Цього разу Школа протитанкової артилерії випустила понад три десятки "вбивць" ворожих танків. Всього ж за час підготовки операторів ПТРК "Джавелін" - близько 100 таких вузькопрофільних фахівців. Всі, хто навчався на курсах, отримали сертифікати відповідного зразка.

Автор: 

випробування (403) оборона (4780) військові навчання (2775) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+20
Ай як файно пішов!
(у бурятів навіть є трохи часу, щоб із лементом "ОХ ВЕДЬ ЕПАТЬ МОЙ ТРЕУГОЛЬНЫЙ ЙУХ!!!" вискочити з панцера, гей тоті таргани)
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22.06.2021 20:39
+20
І не кажіть - хлопці голі-босі були, ялини гнилу картоплю та зітхання і від кацапів відстрілювалися ледве не з цибулі. Бо у солдата кривий стовбур зі збитою комашкою та трьома набоями у крамниці, а хутро бригади ледве не злили в казанах 😭😭😭
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22.06.2021 20:50
+11
нужно совмещать приятное с полезным и тренироваться на танках оккупантов
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22.06.2021 20:43
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Ай як файно пішов!
(у бурятів навіть є трохи часу, щоб із лементом "ОХ ВЕДЬ ЕПАТЬ МОЙ ТРЕУГОЛЬНЫЙ ЙУХ!!!" вискочити з панцера, гей тоті таргани)
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22.06.2021 20:39 Відповісти
47 джавелінів це дюже вєлікая сіла. На тисячі мокшанських танків та БТРів. Одна надія, на безпілотник Мисливець що розробляє Артем. Дальність 80 км. 5 кг камулятивного заряду у люк танчика напевно вистачить. Певно і дешевше буде ніж одна ракета до джавеліна.
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22.06.2021 20:48 Відповісти
припекает? и знатно
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22.06.2021 20:52 Відповісти
Ну, якщо кАмулятивного, то мабуть й так . Навіщо щось царапати типу «я дуже розумний», якщо навіть не знаєш як правильно пишеться це слово. Іксперд 70 лвл адназначна!
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22.06.2021 20:54 Відповісти
И не иксперд, и не практик.
Я,вот, академиев не кончал, но с армеймкой юности своей
помню, что кумулятивную гранату для семёрочки РПГ "кумой" звали.
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23.06.2021 00:19 Відповісти
На этот раз Школа противотанковой артиллерии выпустила более трех десятков "убийц" вражеских танков.
...
Більше 30 із 47 Джавелінів? І залишилось 15 ракет? о_О
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22.06.2021 20:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/437088 - "....47 джавелінів це дюже вєлікая сіла. "

Для особливо "розумних" та "обдарованих": Першу партію з 37 комплексів та більше 200 ракет до них, Україна отримала навесні 2018 року.
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22.06.2021 22:04 Відповісти
ещё 22 марта 2018 года
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22.06.2021 20:45 Відповісти
І не кажіть - хлопці голі-босі були, ялини гнилу картоплю та зітхання і від кацапів відстрілювалися ледве не з цибулі. Бо у солдата кривий стовбур зі збитою комашкою та трьома набоями у крамниці, а хутро бригади ледве не злили в казанах 😭😭😭
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22.06.2021 20:50 Відповісти
навіть підлога макартні не сказав би краще!
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22.06.2021 20:54 Відповісти
*поросэ*- твой сожитель в теплотрассах чебоксар ,чмырь рашистский
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22.06.2021 21:01 Відповісти
Та понятно, это же при Бубочке наверное мы Джавелины получили, хотя..... нет)))
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22.06.2021 21:28 Відповісти
При ЗЕ все Джавелины выстреляют на учениях.
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23.06.2021 06:51 Відповісти
нужно совмещать приятное с полезным и тренироваться на танках оккупантов
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22.06.2021 20:43 Відповісти
такие учения проводить на линии соприкосновения с врагом... и показывать результат.
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22.06.2021 20:45 Відповісти
А нічого, що є певні обмеження?
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22.06.2021 20:47 Відповісти
Які?
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22.06.2021 22:07 Відповісти
Гарна новина.
Тому лайків та коментів буде обмаль.
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22.06.2021 20:46 Відповісти
Чисто для інформації: ізраїльтяни застосовують "Залізний купол", який коштує велетенських шекелів, щоб перехопити арабські ракети, зроблені з лайна та хмизу. І ніхто не каже "это таки сплошной цорес и никакого гешефта".
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22.06.2021 21:03 Відповісти
+100500
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22.06.2021 22:40 Відповісти
Для сраной кацапни ничего не жалко
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22.06.2021 21:03 Відповісти
учебные ракеты намного дешевле боевых, так что прорвемся. В крайнем случае позычим на боевые ракеты из ковидного фонда, но коцабчегам железа попалим знатно
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22.06.2021 21:16 Відповісти
А интересно, во сколько вам удмуртам обходится ваше *****?
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22.06.2021 21:52 Відповісти
Кацаба, во первых вспомни, что вы подарили ненавистным пиндосам Аляску, а там золота столько, что хватит на весь ваш сраный танкопарк. Во вторых результативность доказана в Ираке, где за неделю дней отправили в металлолом не одну тысячу танков, поставленных пуйлорейхом.
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22.06.2021 22:00 Відповісти
ну и где же "боевые пуски"? - где подбитые "аналоговнеты"?
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22.06.2021 21:13 Відповісти
ТАК А ЦЕЛЬ ГДЕ ПОРАЖЕННАЯ !?
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22.06.2021 21:20 Відповісти
каментом ниже
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23.06.2021 01:02 Відповісти
"...Цель было установлена ​​на расстоянии 1900 метров..."

Маю надію, що ціллю був москаль з фанерним танком на голові.
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22.06.2021 21:21 Відповісти
Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК "Джавелин" - Цензор.НЕТ 8871
вы бурят? как я рад
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22.06.2021 21:26 Відповісти
Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК "Джавелин" - Цензор.НЕТ 3677Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК "Джавелин" - Цензор.НЕТ 5361
А это от кабзона перехадящий пачьотный падарак всем бурятам (и не только) которых наши из джавелинов уделают
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22.06.2021 21:31 Відповісти
Почему не изпытывают в реале?
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22.06.2021 21:28 Відповісти
главное чтобы они с этими знаниями не подорвали на парашку...как недавно погранец из одессы, руководитель обороны с моря и с гостайной....Надеюсь, операторов проверили на наличие родственников в рф, крыму, беларуси...
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22.06.2021 21:32 Відповісти
Между прочим родичи в РФ у адекватного чела усиливают ненависть к РФ, так как оные поливают говном Украину.
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22.06.2021 22:05 Відповісти
ДЖАВЕЛИН!
Главная задача экипажа российского танка с появлением Джавелинов у Украины теперь кардинально поменялась,

увидев вспышку нужно мгновенно ретироваться из танка и отбежать как можно дальше, экипажи теперь комплектуют из спринтеров в основном.
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22.06.2021 21:56 Відповісти
Выпускники Школы противотанковой артиллерии впервые провели боевые пуски из ПТРК "Джавелин" - Цензор.НЕТ 1774
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22.06.2021 22:44 Відповісти
За голосовим сигналом ПОЛУНДРА БЛ*!!! екіпаж має за 5 секунд залишити танк )))
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23.06.2021 01:10 Відповісти
Эх... Нам бы такие в 14-том.
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22.06.2021 22:37 Відповісти
США глядять так на всяк випадок
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22.06.2021 23:16 Відповісти
Смажте кацапа-рашисстов хлопці!
Слава Захистникам України! Ш
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23.06.2021 01:06 Відповісти
Стріляємо по горобцях, а по кацапам не можна))) ще не всі ракети на полігонах отстріляли???
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23.06.2021 08:56 Відповісти
где-то всплакнуло 3 бурятские жоны))))
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23.06.2021 09:42 Відповісти
дед рассказывал когда от немцев прилетало что-то непонятное, один спрашивает другого
"что это?"

"Конская з@лупа"
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23.06.2021 10:22 Відповісти
 
 