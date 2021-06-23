Виставка про допомогу союзників у Другій світовій відкрилася в Києві. ФОТОрепортаж
До Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни на Контрактовій площі в Києві відкрили фотодокументальну виставку "Lend-lease - зброя перемоги".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Виставка спростовує тезу радянської та сучасної російської пропаганди про те, що "ленд-ліз" не відіграв суттєвої ролі у перемозі Червоної армії на Східному фронті Другої світової війни.
"Всі ми знаємо про те, що 22 червня почали бомбити Київ. Але лише згодом ми дізналися, що насправді війна на теренах України прийшла в 1939 році, і лише згодом, після відступу радянських військ, ми дізналися, що Хрещатик було підірвано саме радянськими військами. Ця виставка - нагадування про те, що ті мільйони жертв, яких, на жаль, зазнала і Україна під час Другої світової війни, мають бути вшановані, в тому числі і в такий спосіб, тому що ми маємо знати тих героїв, які насправді нам допомагали. Це нагадування про те, що не тільки завдяки самовідданим жертвам радянських людей, а всіх людей, як брали участь в цій війні, перемога була здобута. Але й завдяки підтримці наших партнерів, в першу чергу США та Британії", - зазначив на презентації міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Він зауважив, що також у виставці проведено аналогію з сучасною допомогою західних партнерів нашої держави Збройним силам України у протистоянні російській агресії.
"Мета виставки – не тільки показати сухі цифри, об’єми постачання в Радянський Союз. Передусім ми хочемо висловити величезну подяку країнам, які першими прийшли на допомогу Україні в нашій боротьбі з нацизмом 80 років тому і так само допомагають Україні нині в боротьбі з російським агресором", - наголосила ініціаторка виставки, голова ГО "Корпус справедливості" Валентина Охлопкова.
Виставка "Lend-lease - зброя перемоги. Що замовчувала радянська пропаганда" триватиме до жовтня 2021 року.
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Нынче похоронен на военном кладбище в Киеве рядом с некой Зеровой.
Частина 1. "Літаки"
https://www.youtube.com/watch?v=aXso3wx3pHE&fbclid=IwAR0S4EVUGrSYSP_m0JfctcohiJ_YmZvqe_tfmA0FREEu3E4iCHXU1ftUEnw https://www.youtube.com/watch?v=aXso3wx3pHE
Частина 2. "Автомобілі"
https://www.youtube.com/watch?v=GIOOvfGYEI8&fbclid=IwAR0PzK5JReMKKQFB2LZ1801QnbhzDMS75C_kxNESSp5XRCKbPK67hUJG0NU https://www.youtube.com/watch?v=GIOOvfGYEI8
Частина 3. "Танки"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCRB4OgYGTjo%26fbclid%3DIwAR21XGJrQFav76pObJVKjnHR0Vdh8MtxRHfPTRfzpy3E6HlZjnU2TiI9HHo&h=AT0_hstGY7vtnsT1jtZColAvaCIGgtJo-7Ys9iXLsDd6n4ZZk3US-CD5XVYX2BwVFKWdyAC_j5iTE22oLCvg6Fh4RZABobMQknS4AdoKKxPgvlt7Zw05gjpHqMdrCdV92mY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AfG5Lw7tDHtyoxZYgYPPzPySw3NIwVvPSl8rTNsAWmczQKJCS5UbosvIOx_m2l-N5tvnA8pvGImOYrRyKWYafJRXsxo9TEpbSdiMHaXJqjkWvnUqgckXIVNoZcT1CQzbbCMo7J6rXVbKwEms7xr6zmQ https://www.youtube.com/watch?v=CRB4OgYGTjo
Частина 4. "Кораблі"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dc2lIwRiPc9k%26fbclid%3DIwAR0wA4yVsU8haKsqKL0HBUSglFNTc3DGlu3g0WiejVdfS1Sc2I-zbutH0rE&h=AT0DdoLAUEOicTfYx5FS5Nkstz07OPlXwz0C2-4TIrZjGPW7RKXDq_KlV79vCQHWJXsoGHxd-IMoCwLwOYNxBxhEWfHEBg2zjTwlXouxrmIBiGbzyaapqskNtoacz9BYbg8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AfG5Lw7tDHtyoxZYgYPPzPySw3NIwVvPSl8rTNsAWmczQKJCS5UbosvIOx_m2l-N5tvnA8pvGImOYrRyKWYafJRXsxo9TEpbSdiMHaXJqjkWvnUqgckXIVNoZcT1CQzbbCMo7J6rXVbKwEms7xr6zmQ https://www.youtube.com/watch?v=c2lIwRiPc9k
Частина 5. "Продукти та ліки"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFPHmWyBrRJ4%26fbclid%3DIwAR2SxlnZVQsh0yTg-xKxsXLDLu57V02sWm0Vq3SuCfIEBMSqFNkFlKr9SRM&h=AT3RM6W-y8CIaG5rG7i2ThC7VElQge_zOfTI7Z1p_Ir2Ws_595f_5Y-ID1wKUIasdgupPDUod0l4ZaQTmk11CwrixxMgRgbdvljY0Wit7lWTVidhXB3JqePm8nPg7JqiJ88&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AfG5Lw7tDHtyoxZYgYPPzPySw3NIwVvPSl8rTNsAWmczQKJCS5UbosvIOx_m2l-N5tvnA8pvGImOYrRyKWYafJRXsxo9TEpbSdiMHaXJqjkWvnUqgckXIVNoZcT1CQzbbCMo7J6rXVbKwEms7xr6zmQ https://www.youtube.com/watch?v=FPHmWyBrRJ4 В своїх мемуарах навіть "браконьєр русского народа Жуков" (с) писав, взявши тільки один факт, що без поставок з США вибухових речовин і сировни для їх виготовлення, війну СССР виграти не міг. Ватним кацапам треба лише уважно читати написане їхніми ідолами.
Треба більше робити таких заходів ,щоб люди знали правду по ту війну і тим більш ,хто насправді почав ту бойню.
укомплектованные американскими танками. Да и производство советских без
ленд-лиза было если не невозможным, то было бы меньше в разы.Простые примеры:в
отличии от немецких танков советские имели штампованную башню, что сильно
удешевляло производство танка. Штамповались башни на американских прессах. У
немцев их просто не было таких. Броня танков - это или штатовская бронесталь
или бронесталь советская со штатовскими легирующими присадками. Двигатели
советских танков и самолетов - это дюраль. А единственный на тот момент
советский завод по производству алюминия - остался на Украине. Поэтому больше
половины всего использованного в войну Союзом алюминия - получено по ленд-лизу.
Советкий автомат ППШ был выбран в производство только потому, что мог
использовать штатовский порох. Ни по каким иным причинам, вся беспроводная
связь - это штатовские рации, медь, для связи проводной - тоже на половину из
США, 2/3 "Катюш" - это штатовские Студебеккеры. На настоящий момент
нетни одного памятника, ни одного экземпляра "Катюши" на советском
шасси. Абсолютное большинство вагонов и локомотивов, автотраспорта, практически
вся мясная пища для армии - все это и многое другое - это все ленд-лиз
https://gorky-look.livejournal.com/114772.html
Некоторые вещи написаны с крепким словцом, но это только усиливает эффект