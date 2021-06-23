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Виставка про допомогу союзників у Другій світовій відкрилася в Києві. ФОТОрепортаж

До Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни на Контрактовій площі в Києві відкрили фотодокументальну виставку "Lend-lease - зброя перемоги".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Виставка спростовує тезу радянської та сучасної російської пропаганди про те, що "ленд-ліз" не відіграв суттєвої ролі у перемозі Червоної армії на Східному фронті Другої світової війни.

Виставка про допомогу союзників у Другій світовій відкрилася в Києві 01Виставка про допомогу союзників у Другій світовій відкрилася в Києві 02

"Всі ми знаємо про те, що 22 червня почали бомбити Київ. Але лише згодом ми дізналися, що насправді війна на теренах України прийшла в 1939 році, і лише згодом, після відступу радянських військ, ми дізналися, що Хрещатик було підірвано саме радянськими військами. Ця виставка - нагадування про те, що ті мільйони жертв, яких, на жаль, зазнала і Україна під час Другої світової війни, мають бути вшановані, в тому числі і в такий спосіб, тому що ми маємо знати тих героїв, які насправді нам допомагали. Це нагадування про те, що не тільки завдяки самовідданим жертвам радянських людей, а всіх людей, як брали участь в цій війні, перемога була здобута. Але й завдяки підтримці наших партнерів, в першу чергу США та Британії", - зазначив на презентації міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Виставка про допомогу союзників у Другій світовій відкрилася в Києві 03

Він зауважив, що також у виставці проведено аналогію з сучасною допомогою західних партнерів нашої держави Збройним силам України у протистоянні російській агресії.

"Мета виставки – не тільки показати сухі цифри, об’єми постачання в Радянський Союз. Передусім ми хочемо висловити величезну подяку країнам, які першими прийшли на допомогу Україні в нашій боротьбі з нацизмом 80 років тому і так само допомагають Україні нині в боротьбі з російським агресором", - наголосила ініціаторка виставки, голова ГО "Корпус справедливості" Валентина Охлопкова.

Виставка "Lend-lease - зброя перемоги. Що замовчувала радянська пропаганда" триватиме до жовтня 2021 року.

Виставка про допомогу союзників у Другій світовій відкрилася в Києві 04Виставка про допомогу союзників у Другій світовій відкрилася в Києві 05

Автор: 

Друга світова війна (292) виставка (285) історія (1071) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+12
Это потому что американцы не мутили вместе с Гитлером совместные оккупации чужих стран.Карма настигла СССР
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23.06.2021 02:38
+8
Именно что на коленях как на картине Айвазовского,но вначале русне нужно слезть с бутылок
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23.06.2021 02:18
+6
Московит, ты получеловек ? Так почему не понимаешь , что они жизни тоже отдали и этими консервами и алюминием ещё и много этих жизней спасли
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23.06.2021 02:18
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Танки Тигр и Пантера появились только в 1943 году,когда Гитлер перевел экономику Германии на военные рельсы...
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23.06.2021 07:12 Відповісти
паБЕДУ ССср в войне с братом Риббентропом Путлер засекретил до 2040 года,а сотрудничество НКВД и ГЕСТАПО до 2045 года...пабедители блин..
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23.06.2021 07:37 Відповісти
Скажу больше, полковник МГБ псевдо Петров, на самом деле, якобы рассиреляный на Соловках неоклассик, был ьургомистром Житомира, а также сдал гестапо Телигу и Ольжича.
Нынче похоронен на военном кладбище в Киеве рядом с некой Зеровой.
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23.06.2021 09:34 Відповісти
Выставка о помощи союзников во Второй мировой открылась в Киеве - Цензор.НЕТ 3500
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23.06.2021 07:40 Відповісти
На карте разгром Западного фронта генерала армии Павлова в Белоруссии за неделю
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23.06.2021 07:41 Відповісти
Згадав мінісеріал Ніколая Курносова, відомого відеоблогера, викладений на Ютубі. Пропоную подивитись і самим зробити висновки, чи міг тоталітарно-комуняцький СССР самостійно, без допомоги західних союзників, перемогти тоталітарно-нацистський ІІІ Райх, чи не міг.

Частина 1. "Літаки"
https://www.youtube.com/watch?v=aXso3wx3pHE&fbclid=IwAR0S4EVUGrSYSP_m0JfctcohiJ_YmZvqe_tfmA0FREEu3E4iCHXU1ftUEnw https://www.youtube.com/watch?v=aXso3wx3pHE
Частина 2. "Автомобілі"
https://www.youtube.com/watch?v=GIOOvfGYEI8&fbclid=IwAR0PzK5JReMKKQFB2LZ1801QnbhzDMS75C_kxNESSp5XRCKbPK67hUJG0NU https://www.youtube.com/watch?v=GIOOvfGYEI8
Частина 3. "Танки"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCRB4OgYGTjo%26fbclid%3DIwAR21XGJrQFav76pObJVKjnHR0Vdh8MtxRHfPTRfzpy3E6HlZjnU2TiI9HHo&h=AT0_hstGY7vtnsT1jtZColAvaCIGgtJo-7Ys9iXLsDd6n4ZZk3US-CD5XVYX2BwVFKWdyAC_j5iTE22oLCvg6Fh4RZABobMQknS4AdoKKxPgvlt7Zw05gjpHqMdrCdV92mY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AfG5Lw7tDHtyoxZYgYPPzPySw3NIwVvPSl8rTNsAWmczQKJCS5UbosvIOx_m2l-N5tvnA8pvGImOYrRyKWYafJRXsxo9TEpbSdiMHaXJqjkWvnUqgckXIVNoZcT1CQzbbCMo7J6rXVbKwEms7xr6zmQ https://www.youtube.com/watch?v=CRB4OgYGTjo
Частина 4. "Кораблі"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dc2lIwRiPc9k%26fbclid%3DIwAR0wA4yVsU8haKsqKL0HBUSglFNTc3DGlu3g0WiejVdfS1Sc2I-zbutH0rE&h=AT0DdoLAUEOicTfYx5FS5Nkstz07OPlXwz0C2-4TIrZjGPW7RKXDq_KlV79vCQHWJXsoGHxd-IMoCwLwOYNxBxhEWfHEBg2zjTwlXouxrmIBiGbzyaapqskNtoacz9BYbg8&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AfG5Lw7tDHtyoxZYgYPPzPySw3NIwVvPSl8rTNsAWmczQKJCS5UbosvIOx_m2l-N5tvnA8pvGImOYrRyKWYafJRXsxo9TEpbSdiMHaXJqjkWvnUqgckXIVNoZcT1CQzbbCMo7J6rXVbKwEms7xr6zmQ https://www.youtube.com/watch?v=c2lIwRiPc9k
Частина 5. "Продукти та ліки"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFPHmWyBrRJ4%26fbclid%3DIwAR2SxlnZVQsh0yTg-xKxsXLDLu57V02sWm0Vq3SuCfIEBMSqFNkFlKr9SRM&h=AT3RM6W-y8CIaG5rG7i2ThC7VElQge_zOfTI7Z1p_Ir2Ws_595f_5Y-ID1wKUIasdgupPDUod0l4ZaQTmk11CwrixxMgRgbdvljY0Wit7lWTVidhXB3JqePm8nPg7JqiJ88&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AfG5Lw7tDHtyoxZYgYPPzPySw3NIwVvPSl8rTNsAWmczQKJCS5UbosvIOx_m2l-N5tvnA8pvGImOYrRyKWYafJRXsxo9TEpbSdiMHaXJqjkWvnUqgckXIVNoZcT1CQzbbCMo7J6rXVbKwEms7xr6zmQ https://www.youtube.com/watch?v=FPHmWyBrRJ4 В своїх мемуарах навіть "браконьєр русского народа Жуков" (с) писав, взявши тільки один факт, що без поставок з США вибухових речовин і сировни для їх виготовлення, війну СССР виграти не міг. Ватним кацапам треба лише уважно читати написане їхніми ідолами.
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23.06.2021 08:35 Відповісти
Вот за эти ссылки тебе огромное спасибо!!! От меня и, думаю, не только от меня, но и от всех адекватных и критично мыслящих украинцев на Цензоре.

Виставка про допомогу союзників у Другій світовій відкрилася в Києві - Цензор.НЕТ 3101
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23.06.2021 09:31 Відповісти
Ця виставка підпалила ватні дупи,бо вдарила по "мокшанским скрепам".
Треба більше робити таких заходів ,щоб люди знали правду по ту війну і тим більш ,хто насправді почав ту бойню.
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23.06.2021 09:26 Відповісти
Чудова експозиція, такі експозиції потрібно робити у всіх обласних і районних центрах, щоб темний народ розумів, без Ленд-Лізу перемогда гітлеровську Німеччину було неможливо... без поставок Ленд-Лізу совок би впав максимум до літа 42 року... але ще й негативна сторона Ленд-Лізу... совок би впав... Америка й Британія все рівно би знищили Гітлера і ми могли б бути вільними й незалежними ще з 40-х років... Америка не присвоїла собі ні метра зі звільнених нею територій.
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23.06.2021 09:54 Відповісти
На той же Курской дуге были целые части,
укомплектованные американскими танками. Да и производство советских без
ленд-лиза было если не невозможным, то было бы меньше в разы.Простые примеры:в
отличии от немецких танков советские имели штампованную башню, что сильно
удешевляло производство танка. Штамповались башни на американских прессах. У
немцев их просто не было таких. Броня танков - это или штатовская бронесталь
или бронесталь советская со штатовскими легирующими присадками. Двигатели
советских танков и самолетов - это дюраль. А единственный на тот момент
советский завод по производству алюминия - остался на Украине. Поэтому больше
половины всего использованного в войну Союзом алюминия - получено по ленд-лизу.
Советкий автомат ППШ был выбран в производство только потому, что мог
использовать штатовский порох. Ни по каким иным причинам, вся беспроводная
связь - это штатовские рации, медь, для связи проводной - тоже на половину из
США, 2/3 "Катюш" - это штатовские Студебеккеры. На настоящий момент
нетни одного памятника, ни одного экземпляра "Катюши" на советском
шасси. Абсолютное большинство вагонов и локомотивов, автотраспорта, практически
вся мясная пища для армии - все это и многое другое - это все ленд-лиз
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23.06.2021 10:33 Відповісти
Бог войны - самолеты... без американских и английских самолетов и горючего для них, полнейшее господство в воздухе было бы за немцами, Покрышкин достигал результатов на американском самолете, против совковых фанерных планеров немцы тренировали свое мастерсво, сбивая их как вробьев - сотнями на одного немецкого асса... совок выстоял только из за америкаско-британской помощи. зато вместо благодарности Ленд-Лизу - забвение или полное хаянье...
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23.06.2021 12:15 Відповісти
Особо упоротым долбо_бам рекомендуйте к прочтению замечательную статью Святослава Носова (светлой памяти...), творившего под псевдонимом Gorky Look:
https://gorky-look.livejournal.com/114772.html

Некоторые вещи написаны с крепким словцом, но это только усиливает эффект
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23.06.2021 15:22 Відповісти
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