Виставка про допомогу союзників у Другій світовій відкрилася в Києві. ФОТОрепортаж

До Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни на Контрактовій площі в Києві відкрили фотодокументальну виставку "Lend-lease - зброя перемоги".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Виставка спростовує тезу радянської та сучасної російської пропаганди про те, що "ленд-ліз" не відіграв суттєвої ролі у перемозі Червоної армії на Східному фронті Другої світової війни.

"Всі ми знаємо про те, що 22 червня почали бомбити Київ. Але лише згодом ми дізналися, що насправді війна на теренах України прийшла в 1939 році, і лише згодом, після відступу радянських військ, ми дізналися, що Хрещатик було підірвано саме радянськими військами. Ця виставка - нагадування про те, що ті мільйони жертв, яких, на жаль, зазнала і Україна під час Другої світової війни, мають бути вшановані, в тому числі і в такий спосіб, тому що ми маємо знати тих героїв, які насправді нам допомагали. Це нагадування про те, що не тільки завдяки самовідданим жертвам радянських людей, а всіх людей, як брали участь в цій війні, перемога була здобута. Але й завдяки підтримці наших партнерів, в першу чергу США та Британії", - зазначив на презентації міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Читайте також: Готовність захищати батьківщину - риса всіх поколінь українців. Як і наші прадіди, ми взяли зброю і почали боротьбу за незалежність держави, - Хомчак

Він зауважив, що також у виставці проведено аналогію з сучасною допомогою західних партнерів нашої держави Збройним силам України у протистоянні російській агресії.

"Мета виставки – не тільки показати сухі цифри, об’єми постачання в Радянський Союз. Передусім ми хочемо висловити величезну подяку країнам, які першими прийшли на допомогу Україні в нашій боротьбі з нацизмом 80 років тому і так само допомагають Україні нині в боротьбі з російським агресором", - наголосила ініціаторка виставки, голова ГО "Корпус справедливості" Валентина Охлопкова.

Виставка "Lend-lease - зброя перемоги. Що замовчувала радянська пропаганда" триватиме до жовтня 2021 року.