Волонтер Гай про збори резервістів 95-ї ОДШБр: Я вражений. Ідеальні умови. Нові намети, сучасні душові, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня. ФОТОрепортаж

Починаються збори резервістів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних силах України.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай, інформує Цензор.НЕТ.

"Я приїхав на день раніше, аби привітатися з керівництвом і, як заступник Голови Ради Резервістів ЗСУ, ознайомитися з умовами проживання в місці проходження зборів. Сказати, що я вражений - нічого не сказати. Це просто "Вест Поінт". Збори проходять на полігоні. Я навіть не знаю з чого розпочати. Ідеальні умови. Нові намети, рівні бетонні плити для пересування табором, пожежні місця, американські рукомийники, сучасні душові, окремі цивілізовані туалети, додаткові біотуалети, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня, всюди є додаткові мусорні баки, урни, місця для паління, всюди є живлення та освітлення..." - розповів він.

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"Ідеальна чистота. Жодного п'яного військового. Дуже багато молодих хлопців та дівчат. Все в здоровій військовій атмосфері. Я такого не бачив ніде. Зі мною пару друзів з інших, "елітних" підрозділів, так вони деморалізовані))))) Жартома пропоную їм подумати про підписання контракту з 95ткою. Це просто взірцево. Це повний розрив шаблонів. Я не знаю, як буде далі, але це неймовірно. Резервісти 95ки, Вас чекає бригада!!!" - додав Гай.



















