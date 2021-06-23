Волонтер Гай про збори резервістів 95-ї ОДШБр: Я вражений. Ідеальні умови. Нові намети, сучасні душові, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня. ФОТОрепортаж
Починаються збори резервістів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних силах України.
Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай, інформує Цензор.НЕТ.
"Я приїхав на день раніше, аби привітатися з керівництвом і, як заступник Голови Ради Резервістів ЗСУ, ознайомитися з умовами проживання в місці проходження зборів. Сказати, що я вражений - нічого не сказати. Це просто "Вест Поінт". Збори проходять на полігоні. Я навіть не знаю з чого розпочати. Ідеальні умови. Нові намети, рівні бетонні плити для пересування табором, пожежні місця, американські рукомийники, сучасні душові, окремі цивілізовані туалети, додаткові біотуалети, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня, всюди є додаткові мусорні баки, урни, місця для паління, всюди є живлення та освітлення..." - розповів він.
"Ідеальна чистота. Жодного п'яного військового. Дуже багато молодих хлопців та дівчат. Все в здоровій військовій атмосфері. Я такого не бачив ніде. Зі мною пару друзів з інших, "елітних" підрозділів, так вони деморалізовані))))) Жартома пропоную їм подумати про підписання контракту з 95ткою. Це просто взірцево. Це повний розрив шаблонів. Я не знаю, як буде далі, але це неймовірно. Резервісти 95ки, Вас чекає бригада!!!" - додав Гай.
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Тут интересно другое...нахрена лкпить на стену дозатор дидкого мыоа если его там нмкогда не будет....тоде самое с держателем для туалетной бумаги...
Мы слаженным коллективом. Отдельный взвод. Все свое, включая палатки. Размещались скраешку военного городка под сосенками. Я - так гамак себе натягивал между деревьями, и нафиг те палатки ))
Заборгованість перед військовослужбовцями зросла утричі.
Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, про це повідомляє видання "https://mil.co.ua/minoborony-zaborguvalo-vyplat-vijskovym-majzhe-na-milyard-dokument/ Військовий кур'єр ".
Згідно з цією доповіддю заборгованість складала на 1 січня 350,8 млн грн., а на 15 травня вже 950 млн грн, тобто виросла майже утричі!
https://milnavigator.com.ua/zaborhovanist-pered-viiskovosluzhbovtsiamy-zrosla-utrychi/
Міноборони хоче для військового параду придбати три елітні автівки за 73 млн грн, за ці ж кошти можна виплатити матеріальну допомогу 137 735 солдатам на яку начебто немає грошей.
в Міністерстві оборони вже другий рік розповідають, що в них не вистачає коштів для виплати військовослужбовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, тому з 2020 року її рішенням міністра оборони зменшили у 20 разів - якщо раніше вона дорівнювала місячному грошовому забезпеченню (від 10 000 грн), то на 2020-2021 роки розмір допомоги прирівняли до одного окладу за званням (від 530 грн).
https://milnavigator.com.ua/mou-materialnoi-dopomohy-ne-bude-zate-bude-try-avtivky-dlia-paradu/
В шутку предлагаю им подумать о подписании контракта с 95ткою."
Источник: https://censor.net/ru/p3272878
З "Десни" коли репортаж буде?
ЧИ НЕ ПРИ ПОРОХУ ЗБУДУВАЛИ ЦЕЙ ВІЙСЬКОВИЙ ПОЛІГОН
Цікаво за кого голосував Мирослав Гай у 2019.