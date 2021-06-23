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Волонтер Гай про збори резервістів 95-ї ОДШБр: Я вражений. Ідеальні умови. Нові намети, сучасні душові, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня. ФОТОрепортаж

Починаються збори резервістів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних силах України.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай, інформує Цензор.НЕТ.

"Я приїхав на день раніше, аби привітатися з керівництвом і, як заступник Голови Ради Резервістів ЗСУ, ознайомитися з умовами проживання в місці проходження зборів. Сказати, що я вражений - нічого не сказати. Це просто "Вест Поінт". Збори проходять на полігоні. Я навіть не знаю з чого розпочати. Ідеальні умови. Нові намети, рівні бетонні плити для пересування табором, пожежні місця, американські рукомийники, сучасні душові, окремі цивілізовані туалети, додаткові біотуалети, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня, всюди є додаткові мусорні баки, урни, місця для паління, всюди є живлення та освітлення..." - розповів він.

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"Ідеальна чистота. Жодного п'яного військового. Дуже багато молодих хлопців та дівчат. Все в здоровій військовій атмосфері. Я такого не бачив ніде. Зі мною пару друзів з інших, "елітних" підрозділів, так вони деморалізовані))))) Жартома пропоную їм подумати про підписання контракту з 95ткою. Це просто взірцево. Це повний розрив шаблонів. Я не знаю, як буде далі, але це неймовірно. Резервісти 95ки, Вас чекає бригада!!!" - додав Гай.

Волонтер Гай про збори резервістів 95-ї ОДШБр: Я вражений. Ідеальні умови. Нові намети, сучасні душові, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня 01
Волонтер Гай про збори резервістів 95-ї ОДШБр: Я вражений. Ідеальні умови. Нові намети, сучасні душові, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня 02
Волонтер Гай про збори резервістів 95-ї ОДШБр: Я вражений. Ідеальні умови. Нові намети, сучасні душові, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня 03
Волонтер Гай про збори резервістів 95-ї ОДШБр: Я вражений. Ідеальні умови. Нові намети, сучасні душові, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня 04
Волонтер Гай про збори резервістів 95-ї ОДШБр: Я вражений. Ідеальні умови. Нові намети, сучасні душові, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня 05
Волонтер Гай про збори резервістів 95-ї ОДШБр: Я вражений. Ідеальні умови. Нові намети, сучасні душові, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня 06
Волонтер Гай про збори резервістів 95-ї ОДШБр: Я вражений. Ідеальні умови. Нові намети, сучасні душові, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня 07
Волонтер Гай про збори резервістів 95-ї ОДШБр: Я вражений. Ідеальні умови. Нові намети, сучасні душові, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня 08
Волонтер Гай про збори резервістів 95-ї ОДШБр: Я вражений. Ідеальні умови. Нові намети, сучасні душові, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня 09
Волонтер Гай про збори резервістів 95-ї ОДШБр: Я вражений. Ідеальні умови. Нові намети, сучасні душові, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня 10

Автор: 

військові навчання (2775) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) резервісти (71)


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Топ коментарі
+54
Не всі набутки Порошенка ще прохіхікали.
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23.06.2021 08:11
+32
Ну не можуть ЗЄбанарії одразу до всього дотягнутися.

Покищо встигли угробити тільки харчування та програму озброєння ВСУ. Але вони намагаються та докладають всіх зусиль.
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23.06.2021 08:34
+21
Ні, синок!!! Я вже давно вами зарахований до "порохоботів" - десь з 2015-го!!! І горджусь цим!
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23.06.2021 08:34
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Нам мило- господарче- видавали, папір забезпечив наш військомат, як і питну воду.
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23.06.2021 08:40 Відповісти
Так и в данном случае все так и будет...
Тут интересно другое...нахрена лкпить на стену дозатор дидкого мыоа если его там нмкогда не будет....тоде самое с держателем для туалетной бумаги...
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23.06.2021 08:43 Відповісти
Нальют,когда будут резервисты.
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23.06.2021 08:48 Відповісти
Судя по куску хозяйственного мыла...напонят....до краев..😁
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23.06.2021 09:57 Відповісти
шо? и нарядов нет?, а плазма где???
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23.06.2021 08:40 Відповісти
Согласен. По стандартам НАТО должно быть не три, а две полоски.

Волонтер Гай про збори резервістів 95-ї ОДШБр: Я вражений. Ідеальні умови. Нові намети, сучасні душові, спортзал, майданчики для тренування, прекрасна їдальня - Цензор.НЕТ 6745
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23.06.2021 08:59 Відповісти
Сколько раз бывал на таких длинных сборах? Четыре раза - точно. Два в Дивичках, два в Гончаривськом.
Мы слаженным коллективом. Отдельный взвод. Все свое, включая палатки. Размещались скраешку военного городка под сосенками. Я - так гамак себе натягивал между деревьями, и нафиг те палатки ))
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23.06.2021 08:57 Відповісти
На етом мєстє мав би бути Петро.. Але довго пилив те, що тра було срочно пилити=)))
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23.06.2021 08:57 Відповісти
Зєля справляється, радує путлєра.

Заборгованість перед військовослужбовцями зросла утричі.

Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, про це повідомляє видання "https://mil.co.ua/minoborony-zaborguvalo-vyplat-vijskovym-majzhe-na-milyard-dokument/ Військовий кур'єр ".

Згідно з цією доповіддю заборгованість складала на 1 січня 350,8 млн грн., а на 15 травня вже 950 млн грн, тобто виросла майже утричі!

https://milnavigator.com.ua/zaborhovanist-pered-viiskovosluzhbovtsiamy-zrosla-utrychi/
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23.06.2021 09:04 Відповісти
МОУ: Матеріальної допомоги не буде, зате буде три автівки для параду.

Міноборони хоче для військового параду придбати три елітні автівки за 73 млн грн, за ці ж кошти можна виплатити матеріальну допомогу 137 735 солдатам на яку начебто немає грошей.

в Міністерстві оборони вже другий рік розповідають, що в них не вистачає коштів для виплати військовослужбовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, тому з 2020 року її рішенням міністра оборони зменшили у 20 разів - якщо раніше вона дорівнювала місячному грошовому забезпеченню (від 10 000 грн), то на 2020-2021 роки розмір допомоги прирівняли до одного окладу за званням (від 530 грн).

https://milnavigator.com.ua/mou-materialnoi-dopomohy-ne-bude-zate-bude-try-avtivky-dlia-paradu/
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23.06.2021 09:07 Відповісти
"Я такого не видел нигде. Со мной пару друзей из других, "элитных" подразделений, так они деморализованы)))))
В шутку предлагаю им подумать о подписании контракта с 95ткою."

Источник: https://censor.net/ru/p3272878

З "Десни" коли репортаж буде?
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23.06.2021 08:59 Відповісти
Дивчат багато?это хорошо
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23.06.2021 09:09 Відповісти
Раскладухи впритык поставлены, палаток не хватило?
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23.06.2021 09:30 Відповісти
а де, ****, їдальня?!! зебіли продовжують годувати воїнів помиями через свою фірму-прокладку, а продажні "волонтери" - вішати локшину на вуха плєбсу.
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23.06.2021 09:39 Відповісти
тубзатрест норм
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23.06.2021 11:14 Відповісти
"Вест Поинт"

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23.06.2021 11:17 Відповісти
Сказать, что я поражен - ничего не сказать. Это просто "Вест Поинт". Собрание проходит на полигоне. Источник: https://censor.net/ru/p3272878

ЧИ НЕ ПРИ ПОРОХУ ЗБУДУВАЛИ ЦЕЙ ВІЙСЬКОВИЙ ПОЛІГОН
Цікаво за кого голосував Мирослав Гай у 2019.
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23.06.2021 13:24 Відповісти
Не розумію радість Зе фанатів, як що це побудувалось ще при Пороху то чому тут радіти, може тому що Зе влада не встигла це угробити? )
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23.06.2021 13:29 Відповісти
хлипкие раскладушечки, на которые боец должен залазить на карачках, столбы освещения в виде виселиц, кугутские защелки-однодневки на дверях в туалете, всего два (!!!) рукомойника... И об этом ужасе - в такой превосходно-восхищенной форме...
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23.06.2021 13:56 Відповісти
А помнится, какие скандалы пару лет назад были с жуткими условиями на полигонах при порошенко: дорожек не было, грязи по щиколотку, вода даже в палатках, домиков не было вообще, питание как для зэков... Так что не надо тут разводить порохоботство...
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23.06.2021 14:08 Відповісти
Я выросла в семье офицера, большую часть времени отец отслужил в Находке на Дальнем Востоке. И то, что питаться как зэк, для солдата может быть несбыточной мечтой, когда из еды только свежепойманный ежик - тоже знаю. Но зачем так захлебываться от восторга?
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23.06.2021 14:28 Відповісти
дочь охвицера?
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23.06.2021 14:30 Відповісти
Тогда восторгайтесь ёжиком в супе.
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27.06.2021 10:32 Відповісти
А вы что, хотели чтобы на полигоне для резервистов были условия как в 5-зведочных отелях?
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23.06.2021 14:16 Відповісти
Хочу чтобы соблюдались нормы койкомест в палатках, от палатки до бетонной дорожки должно быть твердое покрытие, а не грунтовка, палатки надо устанавливать еще выше над уровнем грунта и заделать стыки плит внутри палаток, фурнитура в санузлах должна быть антивандальная (как в аэропортах).
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23.06.2021 14:43 Відповісти
Совершенствованию нет предела.
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27.06.2021 10:33 Відповісти
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