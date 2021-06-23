Угруповання на Дніпропетровщині займалося контрабандою наркотиків до країн ЄС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Угруповання на Дніпропетровщині організувало контрабанду наркотиків до країн ЄС і пострадянського простору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, контрабанду організував житель Дніпропетровщини.

Наркотичні засоби та психотропні речовини він отримував з інших регіонів України через пошту. Потім зловмисник шукав клієнтів через мережу Інтернет. Його "цільовою аудиторією" були мешканці європейських та пострадянських країн. Діючи на запит клієнтів, фігурант ділив гуртові партії наркотиків і психотропів на маленькі порції і відправляв їх поштою.

До асортименту контрабандистів входили метадон, PVP (один з різновидів синтетичних психостимуляторів), амфетамін та інші заборонені речовини.

Зазначається, що контрабандний канал функціонував протягом 2020-2021 років, а щомісячний дохід зловмисників сягав понад 100 тис. грн.

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Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:

майже 1 кг заборонених речовин, готових до відправки;

ваги та пакувальну тару;

засоби зв’язку та сім-карти,

гроші, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження слідчі СБУ повідомили організатору контрабандного каналу про підозру за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) та ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Судом зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

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