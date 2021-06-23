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Погрожували вбивством і вимагали 50 тис. доларів: злочинне угруповання затримано на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили зловмисників, які скоювали розбійні напади на громадян. Члени угруповання займалися вимаганням, а до своїх жертв застосовували залякування або фізичне насильство. Спіймати їх вдалося "на гарячому", коли вчергове пішли на злочин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

Знешкодити діяльність злочинного угрупування вдалося слідчим обласного управління поліції спільно зі співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

"18 червня близько 21:00 до квартири 31-річного потерпілого увірвалися четверо невідомих в масках, напали на господаря, наносячи удари. Невідомі погрожували потерпілому вбивством і вимагали гроші в сумі 50 тисяч доларів США. Не знайшовши в помешканні потрібної суми, зловмисники заволоділи понад 5000 грн, 10 доларів США, чеських крон і дирхамів ОАЕ.

У ході досудового розслідування, слідчі встановили, що організатор угрупування - 36-річний мешканець Тисмениці, раніше судимий. Співучасники - троє франківців: 19-річний, 23-річний і 30-річний чоловіки.

Погрожували вбивством і вимагали 50 тис. доларів: злочинне угруповання затримано на Прикарпатті 01

Зловмисників правоохоронці затримали під час злочину у квартирі потерпілого разом з викраденими коштами, а за місцем їх проживання вилучили незареєстровану зброю, набої та психотропні речовини.

За фактом розбійного нападу слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Усіх членів злочинної групи затримано у порядку ст. 208 КПК України, їм повідомлено про підозру за розбій, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Перевіряється причетність угрупування до інших злочинів на території Івано-Франківської області й за її межами".

Також дивіться: "Заштовхали в приміщення і, погрожуючи пістолетом, заволоділи 70 тис. грн", - злочинну групу затримали в Сумах. ФОТОрепортаж

Погрожували вбивством і вимагали 50 тис. доларів: злочинне угруповання затримано на Прикарпатті 02
Погрожували вбивством і вимагали 50 тис. доларів: злочинне угруповання затримано на Прикарпатті 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

здирство (284) Нацполіція (15168) розбій (206) Івано-Франківська область (950)


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Интересно если б хозяин дома был с пистолетом и положил бы эту троицу, то его таскали бы по судам или нет?
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23.06.2021 10:50 Відповісти
следаки то же попросилиб 50 тыс. баксов, чтоб квалифицировать как самооборону. а без полтинника было бы превышение самообороны. закон о личной безопасности и имуществе у нас полнейшее гавно. правительство боиться свой народ, потому и не разрешают иметь боевое оружие ссылаюсь на бредовую мысль что мы не готовы к этому морально.
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23.06.2021 10:56 Відповісти
У нас монополия на насилие у полюцЫи, ведь мусора не люди, по этому сначала подчинись, а потом оспарюй (с) Арсен Барисыч
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23.06.2021 10:58 Відповісти
Конечно, еще б и пожизненное б дали...
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23.06.2021 11:14 Відповісти
"Молдова.
Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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23.06.2021 11:49 Відповісти
А ТАК ЖИВУТ СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ, ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО НА САМОЗАЩИТУ С ПОМОЩЬЮ БОЕВОГО ОРУЖИЯ!
"В каждом из 50 штатов США (а также в округе Колумбия) разрешено скрытое
ношение оружия в общественных местах (за исключением особо оговорённых
зон - территории школ, здания суда и тому подобного). Последним штатом,
отменившим данный запрет, стал Иллинойс - в 2013 году (в 2014 году это сделал и округ Колумбия).
В штате Вермонт право как на скрытое, так и на открытое ношение оружия установлено на основе решения Верховного суда,
без специальных законодательных актов."
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23.06.2021 11:50 Відповісти
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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23.06.2021 11:52 Відповісти
 
 