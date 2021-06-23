Погрожували вбивством і вимагали 50 тис. доларів: злочинне угруповання затримано на Прикарпатті. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили зловмисників, які скоювали розбійні напади на громадян. Члени угруповання займалися вимаганням, а до своїх жертв застосовували залякування або фізичне насильство. Спіймати їх вдалося "на гарячому", коли вчергове пішли на злочин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

Знешкодити діяльність злочинного угрупування вдалося слідчим обласного управління поліції спільно зі співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.



"18 червня близько 21:00 до квартири 31-річного потерпілого увірвалися четверо невідомих в масках, напали на господаря, наносячи удари. Невідомі погрожували потерпілому вбивством і вимагали гроші в сумі 50 тисяч доларів США. Не знайшовши в помешканні потрібної суми, зловмисники заволоділи понад 5000 грн, 10 доларів США, чеських крон і дирхамів ОАЕ.

У ході досудового розслідування, слідчі встановили, що організатор угрупування - 36-річний мешканець Тисмениці, раніше судимий. Співучасники - троє франківців: 19-річний, 23-річний і 30-річний чоловіки.

Зловмисників правоохоронці затримали під час злочину у квартирі потерпілого разом з викраденими коштами, а за місцем їх проживання вилучили незареєстровану зброю, набої та психотропні речовини.



За фактом розбійного нападу слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Усіх членів злочинної групи затримано у порядку ст. 208 КПК України, їм повідомлено про підозру за розбій, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.



Перевіряється причетність угрупування до інших злочинів на території Івано-Франківської області й за її межами".

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Фото: сайт поліції