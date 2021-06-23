Погрожували вбивством і вимагали 50 тис. доларів: злочинне угруповання затримано на Прикарпатті. ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили зловмисників, які скоювали розбійні напади на громадян. Члени угруповання займалися вимаганням, а до своїх жертв застосовували залякування або фізичне насильство. Спіймати їх вдалося "на гарячому", коли вчергове пішли на злочин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.
Знешкодити діяльність злочинного угрупування вдалося слідчим обласного управління поліції спільно зі співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.
"18 червня близько 21:00 до квартири 31-річного потерпілого увірвалися четверо невідомих в масках, напали на господаря, наносячи удари. Невідомі погрожували потерпілому вбивством і вимагали гроші в сумі 50 тисяч доларів США. Не знайшовши в помешканні потрібної суми, зловмисники заволоділи понад 5000 грн, 10 доларів США, чеських крон і дирхамів ОАЕ.
У ході досудового розслідування, слідчі встановили, що організатор угрупування - 36-річний мешканець Тисмениці, раніше судимий. Співучасники - троє франківців: 19-річний, 23-річний і 30-річний чоловіки.
Зловмисників правоохоронці затримали під час злочину у квартирі потерпілого разом з викраденими коштами, а за місцем їх проживання вилучили незареєстровану зброю, набої та психотропні речовини.
За фактом розбійного нападу слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Усіх членів злочинної групи затримано у порядку ст. 208 КПК України, їм повідомлено про підозру за розбій, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.
Перевіряється причетність угрупування до інших злочинів на території Івано-Франківської області й за її межами".
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Закон о легализации был принят в Молдове в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдовы получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдовы может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
"В каждом из 50 штатов США (а также в округе Колумбия) разрешено скрытое
ношение оружия в общественных местах (за исключением особо оговорённых
зон - территории школ, здания суда и тому подобного). Последним штатом,
отменившим данный запрет, стал Иллинойс - в 2013 году (в 2014 году это сделал и округ Колумбия).
В штате Вермонт право как на скрытое, так и на открытое ношение оружия установлено на основе решения Верховного суда,
без специальных законодательных актов."
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"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."