Воїни ССО спільно з колегами з Великої Британії та США провели навчання з взяття судна на абордаж. ФОТОрепортаж
Сили Спеціальних Операцій України, Великої Британії та США провели спільні навчання на британському есмінці її величності Королеви Великої Британії "Defender" Королівського Військово-морського флоту Великої Британії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
З українського боку в навчаннях взяла участь зведена абордажна група спеціальних операцій (73 морський центр спеціального призначення ім. Кошового отамана Антіна Головатого)
Військовослужбовці відпрацювали абордажні дії на британському есмінці Defender.
"Абордажні дії полягають в неочікуванному для противника захопленні судна. Також абордажні дії використовуються для звільнення кораблів від піратів. Цей захід вчергове довів, що Сили Спеціальних операцій Збройних Сил України здатні виконувати завдання на рівні з колегами з НАТО. Оператори 73 морського центру спеціального призначення ім. кошового отамана Антіна Головатого гідно увійшли до міжнародної сім'ї SOF та показали, що в будь-який момент готові до проведення спільних операцій", - додали в Міноборони.
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https://www.dsnews.ua/ukr/nedelya_v_ordlo/pravoslavnyy-shpionazh-kakie-novye-zadachi-kremlya-budet-vypolnyat-na-donbasse-upc-mp-20062021-428856 Православне шпигунство. Які нові завдання Кремля буде виконувати на Донбасі УПЦ МП
15 червня в будівлі Донецької ОДА зібралися на закриту нараду російські куратори з ватажками окупаційної адміністрації в ОРДО. На цій таємній нараді особисто були присутні митрополит Донецький і Маріупольський УПЦ Московського патріархату Іларіон і митрополит Святогірський, вікарій Донецької єпархії УПЦ МП Арсеній. Причому в такому ж складі всі вони збиралися вже вдруге - перша їх сходка відбулася 7 червня.
Отже, даним топ-священикам, які постійно роз'їжджають з "духовною місією" по обидві сторони від лінії фронту, було поставлене наступне завдання: досягти вільного відвідування священнослужителями УПЦ МП підрозділів ЗСУ на передовій під виглядом надання релігійних послуг українським армійцям, серед яких повинні бути (і, швидше за все, дійсно є) їх парафіяни. "Якщо якимсь католикам і невизнаної Москвою ПЦУ можна відвідувати підрозділи ЗСУ, то чому нам не можна? Ми ж одна з найчисленніших церков України. Ми не повинні втрачати таку можливість і такий серйозний інструмент впливу", - в такому ключі пояснив нову тактику "православного шпигунства" один з високопоставлених співробітників спецслужб РФ. А організувати цю "роботу" доручено, власне, владикам Іларіону і Арсенію, а російські куратори і спецслужби допоможуть в цьому.
І вже після наради 15 червня стало відомо, що благочинним та настоятелям храмів на підконтрольній Україні території було рекомендовано максимально використовувати всі свої мирські зв'язки для встановлення контактів з командирами ВСУ на передовій і в місцях дислокації військовослужбовців по всій Україні з метою отримання дозволу на доступ до військових підрозділів. Головним аргументом у дискусіях з українською владою повинна бути теза про "свободу віросповідання".
Ще одним невстановленим представником з Москви була висловлена пропозиція діяти "системно і легально, не порушуючи явно українське законодавство". Для цього необхідно офіційно звернутися від імені УПЦ МП з відповідним проханням до Офісу президента, чим нібито вже зайняті настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Павло і окремі депутати Верховної Ради. Так що, як тільки потягнуться до Володимира Зеленського відповідні "православні ходоки", відразу стане зрозуміло, що це - реалізація даної програми Кремля.