Воїни ССО спільно з колегами з Великої Британії та США провели навчання з взяття судна на абордаж. ФОТОрепортаж

Сили Спеціальних Операцій України, Великої Британії та США провели спільні навчання на британському есмінці її величності Королеви Великої Британії "Defender" Королівського Військово-морського флоту Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

З українського боку в навчаннях взяла участь зведена абордажна група спеціальних операцій (73 морський центр спеціального призначення ім. Кошового отамана Антіна Головатого)

Військовослужбовці відпрацювали абордажні дії на британському есмінці Defender.

"Абордажні дії полягають в неочікуванному для противника захопленні судна. Також абордажні дії використовуються для звільнення кораблів від піратів. Цей захід вчергове довів, що Сили Спеціальних операцій Збройних Сил України здатні виконувати завдання на рівні з колегами з НАТО. Оператори 73 морського центру спеціального призначення ім. кошового отамана Антіна Головатого гідно увійшли до міжнародної сім'ї SOF та показали, що в будь-який момент готові до проведення спільних операцій", - додали в Міноборони.

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