Данілов і заступник міністра оборони Миронюк прилетіли в Одесу на приватних гелікоптерах: одним користується Герега, інший, можливо, пов'язаний з Коломойським, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Стало відомо, на яких літальних апаратах прибули 21 червня в Одесу учасники напівтаємної зустрічі на британському есмінці HMS Defender D36, в ході якої був підписаний черговий меморандум про розвиток українського флоту.
Міністр з питань оборонних закупівель Сполученого Королівства Джеремі Квін і перший морський лорд Ентоні Девід Радакін прилетіли на урядовому літаку BAe 146 з номером ZE701 (його іноді ще називають "борт №2"), пише Думская, передає Цензор.НЕТ.
Що стосується української сторони, то заступник міністра оборони Олександр Миронюк і секретар РНБОУ Олексій Данілов, за даними видання, дісталися на приватних гелікоптерах Bell 407 з бортовими номерами UR-CLM і UR-WAL. Цю інформацію - правда неофіційно - підтверджують в "Украерорусі".
Згідно з даними Державної авіаційної служби України, UR-WAL належить дніпровському приватному підприємству "Турез" (директор Наталія Куріпко, засновник - ТОВ "Сангарія" з офшорним корінням).
Експлуатантом UR-CLM є київське ТОВ "Авіакомпанія "Промінтерсервіс", власником - ще одна офшорна фірма Celvinio Trading Limited (Британські Віргінські Острови). На UR-CLM, за даними ЗМІ, частенько літає народний депутат від "За майбутнє", співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" Олександр Герега.
На початку пандемії COVID-19 він потрапив у гучний скандал: чисто комерційний вантаж бізнесмена під виглядом гуманітарного доставила в Україну знаменита "Мрія" - найбільший літак планети, причому зустрічав борт особисто президент Володимир Зеленський.
Що стосується UR-WAL, то в 2016 році він привернув увагу військових і правоохоронців. 29 березня прикордонники і радіотехнічне підрозділ Повітряних сил спостерігали несанкціонований проліт схожої машини біля державного кордону з Республікою Білорусь. На перехоплення з аеродрому "Васильків" підняли винищувач Міг-29, який, однак, "вертушку" не знайшов. Через деякий час було втрачено і радіолокаційний контакт з порушником: мабуть, він приземлився. Прикордонники тоді стверджували, що на борту був номер UR-VAL, хоча в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України такий відсутній.
Наземна пошукова група військових виявила в районі втрати контакту вертоліт Bell-407 UR-WAL. Він стояв на території ПАТ "Дніпронафтопродукт" (входить до бізнес-імперії Ігоря Коломойського). Однак через розбіжності букв розслідування застопорилося, або його застопорили свідомо.
Як би там не було, політ високопоставлених чиновників на приватних гелікоптерах повинен був коштувати недешево. І навіть якщо був проведений відповідний тендер (в системі Prozorro ми його знайти не змогли) і держава заплатила власникам за чартер, назвати це нормальним не можна: ніякої гострої необхідності наймати приватну "вертушку", щоб відвідати Одесу, яка розташована за п'ять годин їзди від Києва, немає.
Щоб прояснити ситуацію, видання готує запити в апарат РНБОУ і Міністерство оборони України.
Тут видно, що летять військові
Українські військові
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отже нашому президенту вдається виконувати передвиборчі обіцянки залучити олігархів до перемоги не лише на словах..
а могли б і на спецавіарейсах за бюджетні кошти...
і це не на французьких вертольотах з огляду на стосунки міноборони та мвс
слава Зеленсскому!
слава величайшему ****** планеты!
Слава, Слава, Слава!
отец ты наш родной, победитель коррупции, корновируса, борыг и олигархов!
пусть твое большое строительство растет и крепнет!
даешь 2 миллиарда деревьев за год!!!
ура ура ура!!!!!!!!
верещук не розуміє про що товкмачать Штати та Європа.
Саме найперше що потрібно зробити Україні, це повністю ліквідувати офшори, щоб ні одна компанія зареєстрована в офшорах або яка хоча б якимось чином пов'язана з офшорами навіть близько не могла мати бізнес в Україні.