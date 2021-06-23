Данілов і заступник міністра оборони Миронюк прилетіли в Одесу на приватних гелікоптерах: одним користується Герега, інший, можливо, пов'язаний з Коломойським, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Стало відомо, на яких літальних апаратах прибули 21 червня в Одесу учасники напівтаємної зустрічі на британському есмінці HMS Defender D36, в ході якої був підписаний черговий меморандум про розвиток українського флоту.

Міністр з питань оборонних закупівель Сполученого Королівства Джеремі Квін і перший морський лорд Ентоні Девід Радакін прилетіли на урядовому літаку BAe 146 з номером ZE701 (його іноді ще називають "борт №2"), пише Думская, передає Цензор.НЕТ.

Що стосується української сторони, то заступник міністра оборони Олександр Миронюк і секретар РНБОУ Олексій Данілов, за даними видання, дісталися на приватних гелікоптерах Bell 407 з бортовими номерами UR-CLM і UR-WAL. Цю інформацію - правда неофіційно - підтверджують в "Украерорусі".

Згідно з даними Державної авіаційної служби України, UR-WAL належить дніпровському приватному підприємству "Турез" (директор Наталія Куріпко, засновник - ТОВ "Сангарія" з офшорним корінням).

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Експлуатантом UR-CLM є київське ТОВ "Авіакомпанія "Промінтерсервіс", власником - ще одна офшорна фірма Celvinio Trading Limited (Британські Віргінські Острови). На UR-CLM, за даними ЗМІ, частенько літає народний депутат від "За майбутнє", співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" Олександр Герега.

На початку пандемії COVID-19 він потрапив у гучний скандал: чисто комерційний вантаж бізнесмена під виглядом гуманітарного доставила в Україну знаменита "Мрія" - найбільший літак планети, причому зустрічав борт особисто президент Володимир Зеленський.

Що стосується UR-WAL, то в 2016 році він привернув увагу військових і правоохоронців. 29 березня прикордонники і радіотехнічне підрозділ Повітряних сил спостерігали несанкціонований проліт схожої машини біля державного кордону з Республікою Білорусь. На перехоплення з аеродрому "Васильків" підняли винищувач Міг-29, який, однак, "вертушку" не знайшов. Через деякий час було втрачено і радіолокаційний контакт з порушником: мабуть, він приземлився. Прикордонники тоді стверджували, що на борту був номер UR-VAL, хоча в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України такий відсутній.

Наземна пошукова група військових виявила в районі втрати контакту вертоліт Bell-407 UR-WAL. Він стояв на території ПАТ "Дніпронафтопродукт" (входить до бізнес-імперії Ігоря Коломойського). Однак через розбіжності букв розслідування застопорилося, або його застопорили свідомо.

Як би там не було, політ високопоставлених чиновників на приватних гелікоптерах повинен був коштувати недешево. І навіть якщо був проведений відповідний тендер (в системі Prozorro ми його знайти не змогли) і держава заплатила власникам за чартер, назвати це нормальним не можна: ніякої гострої необхідності наймати приватну "вертушку", щоб відвідати Одесу, яка розташована за п'ять годин їзди від Києва, немає.

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Щоб прояснити ситуацію, видання готує запити в апарат РНБОУ і Міністерство оборони України.

Тут видно, що летять військові





Українські військові