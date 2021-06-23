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Данілов і заступник міністра оборони Миронюк прилетіли в Одесу на приватних гелікоптерах: одним користується Герега, інший, можливо, пов'язаний з Коломойським, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Стало відомо, на яких літальних апаратах прибули 21 червня в Одесу учасники напівтаємної зустрічі на британському есмінці HMS Defender D36, в ході якої був підписаний черговий меморандум про розвиток українського флоту.

Міністр з питань оборонних закупівель Сполученого Королівства Джеремі Квін і перший морський лорд Ентоні Девід Радакін прилетіли на урядовому літаку BAe 146 з номером ZE701 (його іноді ще називають "борт №2"), пише Думская, передає Цензор.НЕТ.

Що стосується української сторони, то заступник міністра оборони Олександр Миронюк і секретар РНБОУ Олексій Данілов, за даними видання, дісталися на приватних гелікоптерах Bell 407 з бортовими номерами UR-CLM і UR-WAL. Цю інформацію - правда неофіційно - підтверджують в "Украерорусі".

Згідно з даними Державної авіаційної служби України, UR-WAL належить дніпровському приватному підприємству "Турез" (директор Наталія Куріпко, засновник - ТОВ "Сангарія" з офшорним корінням).

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Експлуатантом UR-CLM є київське ТОВ "Авіакомпанія "Промінтерсервіс", власником - ще одна офшорна фірма Celvinio Trading Limited (Британські Віргінські Острови). На UR-CLM, за даними ЗМІ, частенько літає народний депутат від "За майбутнє", співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" Олександр Герега.

На початку пандемії COVID-19 він потрапив у гучний скандал: чисто комерційний вантаж бізнесмена під виглядом гуманітарного доставила в Україну знаменита "Мрія" - найбільший літак планети, причому зустрічав борт особисто президент Володимир Зеленський.

Що стосується UR-WAL, то в 2016 році він привернув увагу військових і правоохоронців. 29 березня прикордонники і радіотехнічне підрозділ Повітряних сил спостерігали несанкціонований проліт схожої машини біля державного кордону з Республікою Білорусь. На перехоплення з аеродрому "Васильків" підняли винищувач Міг-29, який, однак, "вертушку" не знайшов. Через деякий час було втрачено і радіолокаційний контакт з порушником: мабуть, він приземлився. Прикордонники тоді стверджували, що на борту був номер UR-VAL, хоча в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України такий відсутній.

Наземна пошукова група військових виявила в районі втрати контакту вертоліт Bell-407 UR-WAL. Він стояв на території ПАТ "Дніпронафтопродукт" (входить до бізнес-імперії Ігоря Коломойського). Однак через розбіжності букв розслідування застопорилося, або його застопорили свідомо.

Як би там не було, політ високопоставлених чиновників на приватних гелікоптерах повинен був коштувати недешево. І навіть якщо був проведений відповідний тендер (в системі Prozorro ми його знайти не змогли) і держава заплатила власникам за чартер, назвати це нормальним не можна: ніякої гострої необхідності наймати приватну "вертушку", щоб відвідати Одесу, яка розташована за п'ять годин їзди від Києва, немає.

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Щоб прояснити ситуацію, видання готує запити в апарат РНБОУ і Міністерство оборони України.

Данілов і заступник міністра оборони Миронюк прилетіли в Одесу на приватних гелікоптерах: одним користується Герега, інший, можливо, повязаний з Коломойським, - ЗМІ 01

Тут видно, що летять військові

Данілов і заступник міністра оборони Миронюк прилетіли в Одесу на приватних гелікоптерах: одним користується Герега, інший, можливо, повязаний з Коломойським, - ЗМІ 02
Данілов і заступник міністра оборони Миронюк прилетіли в Одесу на приватних гелікоптерах: одним користується Герега, інший, можливо, повязаний з Коломойським, - ЗМІ 03

Українські військові

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Коломойський Ігор (3122) Міноборони (7364) Одеса (5458) РНБО (2281) Украерорух (173) Герега (65) Епіцентр (75)


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Топ коментарі
+15
олигархи уже повержены. зе отжал у борыг вертолеты в пользу государства!!!!
слава Зеленсскому!
слава величайшему ****** планеты!
Слава, Слава, Слава!
отец ты наш родной, победитель коррупции, корновируса, борыг и олигархов!
пусть твое большое строительство растет и крепнет!
даешь 2 миллиарда деревьев за год!!!
ура ура ура!!!!!!!!
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23.06.2021 11:54
+11
Це така боротьба з олігархами - вони намагаються їх виснажити витратами на своє утримання...
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23.06.2021 11:54
+8
абз. 7 ст. 1 ЗУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text "Про запобігання корупції" неправомірна вигода (яка є складовою корупції) - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.


верещук не розуміє про що товкмачать Штати та Європа.
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23.06.2021 12:16
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щоб перемогти олігархів, треба жити як олігархи!
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23.06.2021 11:49 Відповісти
Щоб перемогти олігархів змінити стрій на монархію на чолі з Гетьманом та ніціоналізувати все, що нажите ними злочинним шляхом. А ще щоб Гетьманом був не клоун цих же олігархів, а особа, що в першу чергу буде думати про Україну та Українців, а вже потім про все інше!
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23.06.2021 11:55 Відповісти
Емм, гетьман - це не монарх, а виборна особа взагалі-то...
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23.06.2021 11:58 Відповісти
В Україні ніколи не було монархії і не буде. Навіть князь, без підтримки людей не міг довго всидіти, не кажучи вже про гетьманів. В кого "цар в голові" - чемодан, вокзал, росія. Не треба тут ахінею нести під псевдопатріотичними лозунгами.
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23.06.2021 12:00 Відповісти
козломойский это хорошо...
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23.06.2021 11:53 Відповісти
Це така боротьба з олігархами - вони намагаються їх виснажити витратами на своє утримання...
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23.06.2021 11:54 Відповісти
Я впевнений що Міноборони зарплати за оренду рази в чотири більше ніж на ринку
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23.06.2021 12:10 Відповісти
як бачимо, не лише кіоск пофарбувати ладні, а й набагато більше...і це, ще ми не все знаємо...
отже нашому президенту вдається виконувати передвиборчі обіцянки залучити олігархів до перемоги не лише на словах..
а могли б і на спецавіарейсах за бюджетні кошти...
і це не на французьких вертольотах з огляду на стосунки міноборони та мвс
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23.06.2021 12:14 Відповісти
олигархи уже повержены. зе отжал у борыг вертолеты в пользу государства!!!!
слава Зеленсскому!
слава величайшему ****** планеты!
Слава, Слава, Слава!
отец ты наш родной, победитель коррупции, корновируса, борыг и олигархов!
пусть твое большое строительство растет и крепнет!
даешь 2 миллиарда деревьев за год!!!
ура ура ура!!!!!!!!
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23.06.2021 11:54 Відповісти
Данілов і заступник міністра оборони Миронюк прилетіли в Одесу на приватних гелікоптерах: одним користується Герега, інший, можливо, пов'язаний з Коломойським, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9127
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23.06.2021 13:07 Відповісти
Так ось хто ОПу годує! Напевно вони ж ОПу і танцюють.
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23.06.2021 11:56 Відповісти
эти пупы не могут доехать электричками приходиться кланяться олигархам, а в ответ помогать тем же олигархам.
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23.06.2021 11:56 Відповісти
Скажи мне чей твой вертолет и я скажу чей ты
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23.06.2021 12:01 Відповісти
вы не понимаете . пытались экономить ехать пришлось на попутках . так что кто остановился на том и добирались
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23.06.2021 12:03 Відповісти
щоб перемогти олігархію в Україні треба її очолити
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23.06.2021 12:05 Відповісти
Потому что олигархические проститутки. Обогащают олигархические банды - грабежом страны. Причина нищего населения - следствие правления гнилой организованной преступности во главе с олигархами и их шестерками во власти.
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23.06.2021 12:07 Відповісти
Вся система гнилая и олигархи со своими шестерками чувствуют полную неуязвимость ибо вся система под ними и они сами себя не накажут. Мафиозные кланы почувствовали себя королями Украины.
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23.06.2021 12:10 Відповісти
А как рекламировали, а как верили, а как голосовали...
Данілов і заступник міністра оборони Миронюк прилетіли в Одесу на приватних гелікоптерах: одним користується Герега, інший, можливо, пов'язаний з Коломойським, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2425
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23.06.2021 12:10 Відповісти
Дайте ему ещё 100 дней, шо, не видно как он стараицца?!
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23.06.2021 12:44 Відповісти
абз. 7 ст. 1 ЗУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text "Про запобігання корупції" неправомірна вигода (яка є складовою корупції) - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.


верещук не розуміє про що товкмачать Штати та Європа.
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23.06.2021 12:16 Відповісти
Вы не понимаете, это борьба с олигархами!!!
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23.06.2021 12:21 Відповісти
не правда - у законоі нічого не сказано шо олігарх має гвинтокрил...
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23.06.2021 12:25 Відповісти
дял модераторов - "ублюдки" это не мат ..и даже не оскорбление зеленой плесени.
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23.06.2021 12:27 Відповісти
очередное подтверждение слов Байдена про коррупцию, расцвевшую при императрице Зеле буйным цветом, внаглую и не прикрываясь, непринуждённо стуча своему зебильному лохторату йенгом по лбу.. наголосувалы, дебилы-экспериментаторы, блин..
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23.06.2021 12:35 Відповісти
Данілов і заступник міністра оборони Миронюк прилетіли в Одесу на приватних гелікоптерах: одним користується Герега, інший, можливо, пов'язаний з Коломойським, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4112
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23.06.2021 12:39 Відповісти
Задорнов не про тех "ну тупые", видать, рассказывал
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23.06.2021 12:45 Відповісти
А шо, Зе распродал уже все вертолеты? И в минобороны тоже вертолетов нет?
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23.06.2021 13:17 Відповісти
Да лохі говорять,що їх кумир вже поборов корупцію. Тобто всі стали олігархами і корупціонерами.95 в усій своїй красі.
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23.06.2021 13:23 Відповісти
Правильно сделали. В государстве секретность существует только от людей, а враги всё знают раньше чем случится. Тем более бизнес плотит и следит что бы выпивка на борту не кончалась. Я тоже имею отношение к этим людям - сегодня я начал эксплуатацию третьей по счёту маски от привезённых из Китая на огромном самолёте.
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23.06.2021 14:27 Відповісти
"...учредитель - ООО "Сангарія" с оффшорными корнями)..."

Саме найперше що потрібно зробити Україні, це повністю ліквідувати офшори, щоб ні одна компанія зареєстрована в офшорах або яка хоча б якимось чином пов'язана з офшорами навіть близько не могла мати бізнес в Україні.
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23.06.2021 18:32 Відповісти
 
 