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Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Селище Ай-Василь у Ялті опинилося під купами сміття і каміння, принесеними потоками води через сильні зливи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Crimean Tatars.

Як повідомляється, кілька будинків на вулиці Джафера Сейдаметова майже повністю пішли під воду.

Деякі сім'ї опинилися без даху над головою, втратили все майно і навіть документи.

Через кілька днів після аномальних опадів вода продовжує нестися бурхливим потоком, підтоплюючи житло.

Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття 01

"З боку річки принесло дуже багато сміття, дерев, гілок. Зруйновано все, абсолютно все", - розповів один з місцевих жителів.

Дивіться також: Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти, - Фірсов. ФОТО

Нагадаємо, в ніч на 18 червня затопило Ялту. У місті призупинили роботу громадського транспорту.

Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття 02

Раніше окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підписав указ про оголошення в Криму режиму надзвичайної ситуації.

Як повідомили раніше в Гідрометцентрі Криму, в східних районах півострова випало майже дві місячні норми опадів.

Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття 03

Також через затоплення Ялти російська влада міста оголосила про відключення водопостачання в регіоні.

За словами еколога Марини Литвиненко, незважаючи на сильні зливи в окупованому Криму проблеми з питною водою нікуди не подінуться, але водосховища трохи заповняться.

Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття 04
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття 05
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття 06
Фото  REUTERS

Автор: 

потоп (85) Ялта (103)


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Топ коментарі
+77
ну вот !... бойся желаний своих !!!
Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора - Цензор.НЕТ 3645

..
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23.06.2021 12:14
+73
Ого прям как кто то заказывал: камни с неба.
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23.06.2021 12:13
+66
Ой не могу, сразу все и вода и камни и говно и расейские зольдаты освободители
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23.06.2021 12:13
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Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора - Цензор.НЕТ 3506
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23.06.2021 12:12 Відповісти
Та да. Васильевке пришел трындец. Там выше по склону уже при оккупации начали строить элитные коттеджи и строительным мусором забили сухое русло реки. Ну вот ливень весь этот мусор и пригорнул в Васильевку.
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23.06.2021 12:28 Відповісти
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 2365
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23.06.2021 13:26 Відповісти
камни..много камней....
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23.06.2021 12:13 Відповісти
Ого прям как кто то заказывал: камни с неба.
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23.06.2021 12:13 Відповісти
Не, это не то! Эти камни водой принесло, а нужно именно с неба, так что-б головой почувствовалось!
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23.06.2021 13:01 Відповісти
так річка тече зверху, камні зверху. )))
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23.06.2021 13:09 Відповісти
Ой не могу, сразу все и вода и камни и говно и расейские зольдаты освободители
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23.06.2021 12:13 Відповісти
... і крокодили.
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23.06.2021 14:38 Відповісти
ну вот !... бойся желаний своих !!!
Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора - Цензор.НЕТ 3645

..
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23.06.2021 12:14 Відповісти
дальше полный пи..
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23.06.2021 12:14 Відповісти
не-не...нехай еще на коленях...да на камнях и в дерьме... долгожданное ***** поумоляют помочь......а вот потом уже и ..ото шо Вы написали...
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23.06.2021 12:16 Відповісти
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 1170
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23.06.2021 13:31 Відповісти
Какая она страшная.
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23.06.2021 15:54 Відповісти
так вон оно как.. это и есть камни с неба... скрепные
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23.06.2021 12:14 Відповісти
Так вот как выглядят просимые КАМНИ с неба.
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23.06.2021 12:14 Відповісти
Голливуд, есть отличная натура!
Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора - Цензор.НЕТ 2527
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23.06.2021 12:14 Відповісти
Для сериала "Принесённые ветром"
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23.06.2021 12:30 Відповісти
Для сериала "Ходячие мертвецы". Тут и готовые декорации и местная пьянь по массовку, которую и гримировать под фильм не надо.
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23.06.2021 12:37 Відповісти
камни с неба, в буквальном смысле слова
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23.06.2021 12:15 Відповісти
Впереди идёт мокшанец и с улыбкой на харе потирает ручёнки,в предвкушении любимой забавы-мародёрства.
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23.06.2021 12:15 Відповісти
Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора - Цензор.НЕТ 2670
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23.06.2021 12:15 Відповісти
Крокодилам слава!
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24.06.2021 11:03 Відповісти
Каміння з неба,все як ви просили))
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23.06.2021 12:16 Відповісти
Оккупанты - есть оккупанты.
Это уже те камни, которые с неба, или еще нет?
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23.06.2021 12:17 Відповісти
Да, не повезло некоторым жителям Ялты.
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23.06.2021 12:17 Відповісти
в смысле не повезло . воду просили ? пожалуйста . камни хотели ? и это можно . так что у них как раз все отлично . мечты сбываются

это нам не везет . хотели нормального президента а какие то олени выбрали Зеленского
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23.06.2021 12:22 Відповісти
"Нормального" уже никогда не выберут.
И не мечтай.
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23.06.2021 12:24 Відповісти
хочешь сказать придурки избиратели будут всегда избирать придурков президентов ?
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23.06.2021 12:27 Відповісти
Нет.
Я только одного "нормального" имел в виду.
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23.06.2021 12:44 Відповісти
Господь, жги, не останавливайся!
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23.06.2021 12:19 Відповісти
вот они камни
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23.06.2021 12:19 Відповісти
КИРЗАЧИ!!!
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23.06.2021 12:20 Відповісти
Хоть камни с неба? Не буди лихо, пока оно тихо. Слова имеют силу...
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23.06.2021 12:21 Відповісти
А нам все шуточки!
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23.06.2021 12:26 Відповісти
ага
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23.06.2021 12:29 Відповісти
и главное хохлов (простите за это мерзкое слово) обвинить не в чем ))) сами напросили - сами получили - сами радуйтесь - сами разргебейте...
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23.06.2021 13:04 Відповісти
с пріходам русскіх асвабадітєлєй в крим прішол камєнний вєк.
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23.06.2021 12:34 Відповісти
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23.06.2021 12:38 Відповісти
И воду получили, и камни с неба, всё, как оккупанты и планировали.
Знаю, что уже все об этом подумали и сказали, но ведь их же честно предупреждали !!
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23.06.2021 12:37 Відповісти
Какие оккупанты? Это татарский поселок завалило
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23.06.2021 12:39 Відповісти
Татарский посёлок очень жаль, но весь бардак всё-равно на совести у оккупантов, согласитесь
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23.06.2021 18:13 Відповісти
вернулись в родную говень
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23.06.2021 12:41 Відповісти
На последнем фото,не хватает галихфэ и пилоток)))
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23.06.2021 12:45 Відповісти
Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора - Цензор.НЕТ 3241
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23.06.2021 12:47 Відповісти
камни с неба, как заказывали, что не так?
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23.06.2021 12:50 Відповісти
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 5415
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23.06.2021 13:04 Відповісти
Нужно что бы природа смогла повторить бо автобусы только на половину камнями засыпало
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 2465
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23.06.2021 13:07 Відповісти
Ну, они же хотели камней с неба...в родной хавани Бог услышал их)))
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23.06.2021 13:07 Відповісти
Походу выпала семилетняя норма камней
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23.06.2021 13:07 Відповісти
Нюанс в том, что именно этот удар пришелся на исторически татарский поселок.
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23.06.2021 13:08 Відповісти
особенно на 3 минуте 37 секунде исконно татарские морды прямиком из Рязани
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23.06.2021 13:09 Відповісти
До 03:20 виключно татари.
І їх шкода, бо це їх Батьківщина, і, на відміну від рязанви, їм дісталися наслідки окупації без їх бажання.
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23.06.2021 14:43 Відповісти
Карма штука неотвратимая!!! Но ничего, вова путин их спасет 100%. И дома новые построит, и машины купит. В общем все будет у них ок.... до камней с неба )))
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23.06.2021 13:09 Відповісти
Да, да, полные руки кукуруки...
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23.06.2021 13:13 Відповісти
Татар жалко.
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23.06.2021 13:18 Відповісти
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 6865
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23.06.2021 13:22 Відповісти
Кто-нибудь, включите танцующего морячка.
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23.06.2021 13:28 Відповісти
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 1461
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23.06.2021 13:34 Відповісти
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 7919
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23.06.2021 13:36 Відповісти
Цікаво, є якесь правове підґрунтя наявності протягом всього відео величезного лого "ЦЕНЗОР.НЕТ" у правій нижній частині?

"Як інформує https://censor.net/ua із посиланням на https://www.unian.ua/pogoda/news/v-okupovanomu-krimu-pislya-potopu-selishche-viyavilosya-pohovanim-pid-kupoyu-kaminnya-fotoreportazh-sinoptik-11461240.html?_gl=1*jalgd1*_ga*MjExMDk0NzkxNC4xNjAyNDgwOTYx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyNDQ0MTI0NS41Ni4wLjE2MjQ0NDEyNDUuNjA.*_ga_DENC12J6P3*MTYyNDQ0MTI0NS41Ni4wLjE2MjQ0NDEyNDUuNjA. УНІАН , про це повідомляє https://www.facebook.com/crimeantatars.club/videos/507358170598311 Crimean Tatars ". То чий це матеріал, Цензора, Уніан чи того "Crimean Tatars"?

Просто хотілося б розібратися, звідки тут беруться фото- і відеоматеріали.
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23.06.2021 13:45 Відповісти
Что дальше?...
Камни с неба - есть !
Ждём - землетрясения !
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23.06.2021 13:46 Відповісти
А вот и моря - ЧОК ипанутый:

...танец для всех ипанутых
Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 8653
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23.06.2021 14:05 Відповісти
Да уж.Кто за шо переживает.Татары за сад и дома,а семейству Дрогановым,не удалось спасти телевизор.Как теперь жить?Без телевизира то?
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23.06.2021 14:32 Відповісти
зато не солдаты НАТО
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23.06.2021 14:37 Відповісти
вот вам и камни с НЕБА ==== ТАК ЧТО НЕ СКУЛИТЕ
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23.06.2021 15:37 Відповісти
это пока лишь камни с речки с неба должны быть побольше .... ждем
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23.06.2021 15:48 Відповісти
40 років (по Моісею) отрібно водити цих утирків по пустелі, хочіа іпонутим і цього мало буде
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23.06.2021 15:57 Відповісти
Похоже, что природа на стороне Украины. И не зря. Столько ресурсов и труда украинцев было туда вложено, а теперь пришли любители дармовщины. Ничего, из камней трудолюбиво будут выкладывать дорожки к морю. трудотерапия - их спасение, мозги прочищает.
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23.06.2021 15:58 Відповісти
так это ж наши татары родные. какого хрена зубоскалите
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23.06.2021 16:02 Відповісти
воды не было - хохлы проклятые отключили просто так ,..... люди начали молится - Бог пошли нам дождей ! Бог пошли нам воду ! Намолили егрегор ....Вот Вам Вода ..... Вот Вам Вода
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23.06.2021 16:13 Відповісти
сльозы радости мешают мне гаваритЦь )))))))
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23.06.2021 16:31 Відповісти
"Культурный слой." Как не поверить в "потоп," учитывая зарытые здания по первые этажи во многих городах. Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття - Цензор.НЕТ 4945
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23.06.2021 19:57 Відповісти
Просили одноклеточные, а татарское село страдает ....
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23.06.2021 23:49 Відповісти
Не, погодите, фигня. Камни не с неба. Давайте по новой!
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24.06.2021 11:36 Відповісти
 
 