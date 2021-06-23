Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Селище Ай-Василь у Ялті опинилося під купами сміття і каміння, принесеними потоками води через сильні зливи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє Crimean Tatars.
Як повідомляється, кілька будинків на вулиці Джафера Сейдаметова майже повністю пішли під воду.
Деякі сім'ї опинилися без даху над головою, втратили все майно і навіть документи.
Через кілька днів після аномальних опадів вода продовжує нестися бурхливим потоком, підтоплюючи житло.
"З боку річки принесло дуже багато сміття, дерев, гілок. Зруйновано все, абсолютно все", - розповів один з місцевих жителів.
Нагадаємо, в ніч на 18 червня затопило Ялту. У місті призупинили роботу громадського транспорту.
Раніше окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підписав указ про оголошення в Криму режиму надзвичайної ситуації.
Як повідомили раніше в Гідрометцентрі Криму, в східних районах півострова випало майже дві місячні норми опадів.
Також через затоплення Ялти російська влада міста оголосила про відключення водопостачання в регіоні.
За словами еколога Марини Литвиненко, незважаючи на сильні зливи в окупованому Криму проблеми з питною водою нікуди не подінуться, але водосховища трохи заповняться.
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Это уже те камни, которые с неба, или еще нет?
это нам не везет . хотели нормального президента а какие то олени выбрали Зеленского
И не мечтай.
Я только одного "нормального" имел в виду.
Знаю, что уже все об этом подумали и сказали, но ведь их же честно предупреждали !!
І їх шкода, бо це їх Батьківщина, і, на відміну від рязанви, їм дісталися наслідки окупації без їх бажання.
"Як інформує https://censor.net/ua із посиланням на https://www.unian.ua/pogoda/news/v-okupovanomu-krimu-pislya-potopu-selishche-viyavilosya-pohovanim-pid-kupoyu-kaminnya-fotoreportazh-sinoptik-11461240.html?_gl=1*jalgd1*_ga*MjExMDk0NzkxNC4xNjAyNDgwOTYx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyNDQ0MTI0NS41Ni4wLjE2MjQ0NDEyNDUuNjA.*_ga_DENC12J6P3*MTYyNDQ0MTI0NS41Ni4wLjE2MjQ0NDEyNDUuNjA. УНІАН , про це повідомляє https://www.facebook.com/crimeantatars.club/videos/507358170598311 Crimean Tatars ". То чий це матеріал, Цензора, Уніан чи того "Crimean Tatars"?
Просто хотілося б розібратися, звідки тут беруться фото- і відеоматеріали.
Камни с неба - есть !
Ждём - землетрясения !
...танец для всех ипанутых