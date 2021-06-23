Ухилення від податків та привласнення бюджетних коштів - у КП "Київпастранс" тривають обшуки ДФС. ФОТОрепортаж

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України, в межах досудового розслідування кримінального провадження викрили службових осіб одного із комунальних підприємств КМДА в ухиленні від сплати податків, привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Правоохоронці встановили, що службові особи КП "Київпастранс", діючи за попередньою змовою із службовими особами відокремленого підрозділу комунального підприємства "Київпастранс" - "Дирекція по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури" та іншими суб’єктів господарської діяльності (СГД), в тому числі із ризиковими та транзитними суб’єктами підприємницької діяльності, протягом 2020 року привласнили бюджетні кошти під час проведення робіт з реконструкції трамвайної лінії. Загальна вартість робіт становить понад 80 млн гривень, значну частину яких було привласнено, повідомляє пресслужба ДФС, передає Цензор.НЕТ.

Наразі призначено експертизу, під час якої буде встановлено розмір завданих збитків.

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Крім того, встановлено, що деякі особи, використовуючи реквізити "ризикових" СГД, вчинили пособництво службовим особам одного із товариств в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

На підставі ухвали районного суду м. Києва співробітники ГУ ДФС у м. Києві 22 червня 2021 року провели обшуки приміщень за юридичною та фактичною адресою КП "Київпастранс".

За результатами обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію КП "Київпастранс" та комп’ютерну техніку. Вищезазначені документи, після завершення їхнього огляду будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування триває.

"Триває щоденна робота з виявлення фактів ухилення від сплати податків та неправомірного використання коштів з бюджету міста. Модернізація інфраструктури в столиці має бути одним із пріоритетів, а влада Києва має забезпечити існування сучасної транспортної інфраструктури та її комфортне використання для мешканців та гостей столиці. ДФС не дозволить займатися розтратою бюджетних коштів, та продовжить жорстко реагувати на будь-які прояви порушень. Усі фігуранти кримінальних проваджень будуть притягнуті до відповідальності", - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.





