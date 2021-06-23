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Відремонтований плавкран "Захарій" повернувся до роботи на вантовому мосту в Запоріжжі, - ОДА. ФОТОрепортаж

Плавкран "Захарій" після ремонту, проведеного на Херсонському судноремонтному заводі, повернувся в Запоріжжя.

Про це повідомляє Запорізька ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз за допомогою "Захарія" проводиться монтаж другої секції верхової частини прогонової будови вантового моста в Запоріжжі. Перша секція вагою 720 тонн і завдовжки 84 метри була встановлена ​​ще в квітні.

На початку травня плавкран зазнав пошкоджень після зіткнення з підводною скелею.

Зазначається, що за час ремонту "Захарія" на будівельному майданчику в районі Кривої бухти були зібрані 6 прогонових секцій, кожна вагою майже 800 тонн.

П'ять із них плавкран встановить на верховій частині моста, шосту - вже на низовій. Всього таких секцій має бути встановлено 12.

Вантовий міст через Дніпро є головним об'єктом мостового комплексу, до якого входить також балковий міст між островом Хортиця і Хортицьким районом Запоріжжя. Рух першою частиною цього моста було відкрито наприкінці минулого року.

Мости в Запорізькій області, які будують у межах президентської програми "Велике будівництво", мають загальну протяжність 9 км і включають 6 транспортних розв'язок і 27 штучних споруд.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році в Україні буде побудовано і відновлено 150 мостів і штучних споруд, а також 6500 км доріг державного та місцевого значення.

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Відремонтований плавкран Захарій повернувся до роботи на вантовому мосту в Запоріжжі, - ОДА 01
Відремонтований плавкран Захарій повернувся до роботи на вантовому мосту в Запоріжжі, - ОДА 02
Відремонтований плавкран Захарій повернувся до роботи на вантовому мосту в Запоріжжі, - ОДА 03
Відремонтований плавкран Захарій повернувся до роботи на вантовому мосту в Запоріжжі, - ОДА 04

Автор: 

Запоріжжя (2268) міст (1232) ОДА (1629) Велике будівництво (741)


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Нехай не ламається,йому ще в Кременчуці міст будувати.
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23.06.2021 15:01 Відповісти
Його чомусь на скелі посадили, а потім відправили на ремонт в Херсон... https://www.facebook.com/onurgroup.ua/posts/1624206624438070
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23.06.2021 16:02 Відповісти
Якщо по правді , то це якась порнуха а не суперкран. Такий витвір тільки безмозглі могли с пляшкою накреслити.
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23.06.2021 15:47 Відповісти
а что в стране "не порнуха"?
куда ни глянь...
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23.06.2021 17:18 Відповісти
это при том шо в Запорожье судоремонтный завод вырезали на металлолом.
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23.06.2021 18:04 Відповісти
 
 