Відремонтований плавкран "Захарій" повернувся до роботи на вантовому мосту в Запоріжжі, - ОДА. ФОТОрепортаж
Плавкран "Захарій" після ремонту, проведеного на Херсонському судноремонтному заводі, повернувся в Запоріжжя.
Про це повідомляє Запорізька ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
Зараз за допомогою "Захарія" проводиться монтаж другої секції верхової частини прогонової будови вантового моста в Запоріжжі. Перша секція вагою 720 тонн і завдовжки 84 метри була встановлена ще в квітні.
На початку травня плавкран зазнав пошкоджень після зіткнення з підводною скелею.
Зазначається, що за час ремонту "Захарія" на будівельному майданчику в районі Кривої бухти були зібрані 6 прогонових секцій, кожна вагою майже 800 тонн.
П'ять із них плавкран встановить на верховій частині моста, шосту - вже на низовій. Всього таких секцій має бути встановлено 12.
Вантовий міст через Дніпро є головним об'єктом мостового комплексу, до якого входить також балковий міст між островом Хортиця і Хортицьким районом Запоріжжя. Рух першою частиною цього моста було відкрито наприкінці минулого року.
Мости в Запорізькій області, які будують у межах президентської програми "Велике будівництво", мають загальну протяжність 9 км і включають 6 транспортних розв'язок і 27 штучних споруд.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році в Україні буде побудовано і відновлено 150 мостів і штучних споруд, а також 6500 км доріг державного та місцевого значення.
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