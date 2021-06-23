На місці зсуву в Одеській області розібрали завали, загиблих і постраждалих не знайшли, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили роботи з розчищення ґрунту на березі моря поблизу с.Лебедівка в Одеській області, де напередодні стався зсув.

Загиблих і постраждалих не виявлено. Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"О 14:35 роботи з розчищення обвалу ґрунту поблизу с. Лебедівка завершено. Під зсувом ґрунту загиблих та постраждалих не виявлено. Всього до пошукових робіт було залучено 1 одиницю техніки, 41 особу, з них 23 рятувальники, а також кінологічне відділення ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 22 червня біля бази відпочинку в Лебедівці на Одещині стався зсув. Під завалами могли бути люди. Пошукові роботи тривали всю ніч.









