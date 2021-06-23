УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13600 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 229 7

На місці зсуву в Одеській області розібрали завали, загиблих і постраждалих не знайшли, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили роботи з розчищення ґрунту на березі моря поблизу с.Лебедівка в Одеській області, де напередодні стався зсув.

Загиблих і постраждалих не виявлено. Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"О 14:35 роботи з розчищення обвалу ґрунту поблизу с. Лебедівка завершено. Під зсувом ґрунту загиблих та постраждалих не виявлено. Всього до пошукових робіт було залучено 1 одиницю техніки, 41 особу, з них 23 рятувальники, а також кінологічне відділення ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 22 червня біля бази відпочинку в Лебедівці на Одещині стався зсув. Під завалами могли бути люди. Пошукові роботи тривали всю ніч.

На місці зсуву в Одеській області розібрали завали, загиблих і постраждалих не знайшли, - ДСНС 01
На місці зсуву в Одеській області розібрали завали, загиблих і постраждалих не знайшли, - ДСНС 02
На місці зсуву в Одеській області розібрали завали, загиблих і постраждалих не знайшли, - ДСНС 03
На місці зсуву в Одеській області розібрали завали, загиблих і постраждалих не знайшли, - ДСНС 04
На місці зсуву в Одеській області розібрали завали, загиблих і постраждалих не знайшли, - ДСНС 05

Автор: 

Одеська область (3215) зсув (33) ДСНС (5106)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
повезло ...
а говорили какие-то вещи там были?
показати весь коментар
23.06.2021 15:50 Відповісти
Слава Богу!
показати весь коментар
23.06.2021 16:05 Відповісти
Это радует.Плохо что люди не понимают опасности таких пляжей.
показати весь коментар
23.06.2021 16:07 Відповісти
Вот и хорошо что не нашли
показати весь коментар
23.06.2021 16:54 Відповісти
тем кто копал молодцы
показати весь коментар
23.06.2021 16:56 Відповісти
Щось по фото і не скажеш, що завершили....
показати весь коментар
23.06.2021 17:05 Відповісти
А вещи ,чьи?
показати весь коментар
23.06.2021 19:05 Відповісти
 
 