На місці зсуву в Одеській області розібрали завали, загиблих і постраждалих не знайшли, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Рятувальники завершили роботи з розчищення ґрунту на березі моря поблизу с.Лебедівка в Одеській області, де напередодні стався зсув.
Загиблих і постраждалих не виявлено. Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"О 14:35 роботи з розчищення обвалу ґрунту поблизу с. Лебедівка завершено. Під зсувом ґрунту загиблих та постраждалих не виявлено. Всього до пошукових робіт було залучено 1 одиницю техніки, 41 особу, з них 23 рятувальники, а також кінологічне відділення ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 22 червня біля бази відпочинку в Лебедівці на Одещині стався зсув. Під завалами могли бути люди. Пошукові роботи тривали всю ніч.
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а говорили какие-то вещи там были?