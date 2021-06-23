"Книжковий Арсенал" стартував у столиці після дворічної перерви. ФОТОрепортаж
Після двох років перерви у Києві в музейному комплексі "Мистецький арсенал" на вулиці Лаврській стартував 10-й міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Тема 10-го "Книжкового Арсеналу" - "Оптимісти скептики". Програма складається з офлайн- та онлайн-заходів, заходів для дітей та підлітків, спеціальної кураторської програми книжкового дизайну, музичних та інших тематичних програм.
Також спеціальну письменницьку програму "Вголос. Про себе" планує представити український поет, прозаїк, перекладач та громадський активіст Сергій Жадан.
Окрім того, у програмі фестивалю на 2021 рік - відомі українські автори: Тарас Прохасько, Юрко Іздрик, Катерина Бабкіна, Юрій та Софія Андруховичі, Іван Малкович, Оксана Забужко, Ірина Цілик та інші.
У рамках фестивалю також проведуть професійну онлайн-програму для видавців та літературних агентів "Література на експорт", підіб'ють підсумки проекту Book Pitch та конкурсу "Найкращий книжковий дизайн".
Свої книжкові новинки на фестивалі продаватимуть майже 250 українських видавництв.
Придбати квитки можна лише онлайн, а відвідати захід - лише в часовий проміжок, зазначений на квитку. При цьому пенсіонери, ветерани та діти до 12 років мають змогу потрапити на "Книжковий Арсенал" безкоштовно.
Всі фото - УНІАН
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На цьому наголосила письменниця, літературознавиця, публіцистка Оксана Забужко під час форуму "Українська книжкова революція", https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3253817-derzava-mae-nadati-vagomu-pidtrimku-ukrainskij-knizci-zabuzko.html?fbclid=IwAR3aSyL3ConhThP1I6sQ_ct1BTSzgnMogGHBt-cKs6F-Ui2n3ZFeovDTeeg повідомляє "Укрінформ".
"Три роки тому мені переказали фразу одного дуже впливового московського видавця і книжкового магната, який одночасно по ролі ліберал і антипутінець, якого спитали, чому він не робить прямих жестів на адресу України: "Мы не можем позволить себе потерять 40-миллионный рынок". Всі ці роки велася ця війна… З середини 1990-их Москва тільки ділила наш ринок. Але станом на 1997 рік з українською книжкою українському видавництву уже в Донбас зайти не можна було, бо вся дистрибуція Донбасу вже була під російським монополістом", - описала ситуацію Забужко.
Вона зазначила, що "ми вели війну малими силами", бо чимало українських інформаційних ресурсів, які існували для пропаганди української книжки серед українського населення, були у різний спосіб "дуже грамотно зачищені".
"Якраз нульові роки - це була зачистка інформаційного ресурсу і перекочування українського ринку під Росію. Станом на 2013 рік Україна становила 40% російського ринку. А нам лишили нішевий ринок. І ось ці наклади, якими виходять сьогодні українські книжки - 1 тисяча, 2 тисячі примірників… - це те, що нам лишили. Тобто українські ЗМІ, українське інформаційне поле працювали на російську книжку", - сказала письменниця.
"Тож коли ми збільшимо українське книговидання - обсяги й тиражі, - то нам не буде де їх друкувати. Тобто з-під нас вибили індустріальну базу, інформаційну базу, а далі "можете бавитися у своєму пісочнику" - 3 тисячі накладу, 5 тисяч… І зламати це - справа не кількох років. Зламати це можна тільки граючи в довгу дистанцію і за участю Української держави, політика якої мусить бути протекціоністською", - підкреслила вона.
При цьому Забужко нагадала, що за 30 років незалежності тільки за уряду Юрія Єханурова, три роки, існувала програма "Українська книжка". Наразі ж українська книжка навіть не доходить до бібліотек.
"Ми можемо багато говорити про пожвавлення ринку - що ринок ожив, ожив асортимент, зросла кількість назв, - але у нас не зріс об'єм ринку, він навіть не повернувся на рівень 2008 року. Тобто питання - що робити з книжкою, яку станом, скажімо, на 2005 рік держава закуповувала в 17 тисяч бібліотек на своїй території, а станом на 2020 рік закуповує в 438, при тому, що в Україні 12 тисяч бібліотек і ще 4 тисячі на окупованих територіях?" - зауважила Забужко.
Водночас письменниця зазначила, що Україна мала б скористатися періодом пандемії і підтримати українське книговидання.