На "Книжковому Арсеналі" найкрасивішою книжкою назвали дитяче видання "Куди і звідки". Воно представить Україну у світовому конкурсі книжкового дизайну. ФОТО

Х Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" у співпраці з Goethe-Institut в Україні та за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку і фонду Buchkunst назвав переможця конкурсу "Найкращий книжковий дизайн-2021".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, церемонія нагородження відбулася на відкритті фестивалю в Києві і транслювалася онлайн.

"Гран-прі конкурсу отримала творча майстерня "Аґрафка" (Романа Романишин, Андрій Лесів) за книгу "Куди і звідки" від "Видавництва Старого Лева". Це ж видання перемогло в номінації "Дитяча книга".

"У Всесвіті ніщо не перебуває в стані повного спокою. Рух є природним: Земля, вода на ній, атмосфера, континенти, всі живі організми перебувають у безперервному русі. Ми ходимо, бігаємо, стрибаємо, повзаємо, пливемо, летимо. Ми подорожуємо. Ця книга - про рух і про подорожі: не тільки людей, а й тварин, рослин, вітру, води нашої планети. Вона розповідає про подорожі заради торгівлі або завоювання, про подорожі для задоволення і відпочинку або для виживання, про наукові експедиції і паломництва. Про міграції, карти, навігації і, нарешті, про пошук свого власного шляху. Два слова, які мандрівник найчастіше чує в поїздці - це "куди" і "звідки". "Куди йдеш?". "Звідки ти?". Ця книга - візуальна й інтелектуальна подорож крізь тисячі років у пошуках відповідей на ці та ще багато інших питань", - сказано в анотації до книги.

За правилами конкурсу, книги-переможці зможуть представляти Україну у світовому конкурсі книжкового дизайну Фонду "Buchkunst" і увійдуть у колекцію "Найкрасивіші книги світу".

У номінації "Книга для читання" перемогу здобуло видання "Як будувати на століття. Архітектура поза часом" Крістофера Александера. Видавництво "Основи". Артдиректорка Анна Копилова. Дизайн і верстка: Дмитро Денищик, Катерина Смолярова.

У номінації "Візуальна книга" перемогу здобуло видання "НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. [Реконструкція знищеного в 1933 році "Нарбутівського Збірника"]". Видавництво "Родовід". Дизайн: Numo Team (Саша Биченко, Олексій Сальников, Аліна Бєлова, Олег Шедловський).

Фактично під час оцінювання виникли дві нові номінації. Журі присудило спецпремію "За фотокнигу" виданню "Лілії" Олександра Чекменьова, видавництво MOKSOP, дизайн Калин Крузе/ФЛУУТ Графік-Дизайн. Друга спецпремія - "За культурологічне дослідження" - книзі "Польоти уві сні і наяву", виданого "Національним центром Олександра Довженка" (Довженко-Центр). Концепція видання, дизайн обкладинки, архітектоніка книги, шрифтовий дизайн: Олена Соломадіна. Підбір ілюстрацій: Олена Гончарук, Марина Скирда. Верстка: Катерина Большакова.

Водночас журі не визначило переможця в традиційних номінаціях "Експеримент" і "Практична книга".

Для володаря гран-прі Goethe-Institut в Україні дарує покриття транспортних витрат для відвідин Франкфуртського книжкового ярмарку - для людини, яка зробила найбільший внесок в художнє втілення книжки-переможця, а також 6-денний вхідний квиток на Франкфуртський книжковий ярмарок для видавця або дизайнера.

Нагадаємо, цього року в книжковому ярмарку беруть участь понад 200 видавців, ілюстраторів, культурних установ. У рамках "Арсеналу" відбудеться понад 300 подій - презентацій, дискусій, концертів, перформансів, лекцій, виставок.

Програма Х Книжкового Арсеналу на всі дні.















Міністр культури Олександр Ткаченко.













