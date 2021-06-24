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Новини Фото Силовики
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Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці ліквідували канал продажу зброї, зокрема, і для криміналітету. Майже пів року поліцейські документували злочинні дії угруповання, яке налічувало понад десять осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, в ході слідства встановлено численні джерела отримання зброї членами угруповання, як нової, так і застарілих зразків, які перероблялися та вдосконалювалися.

Переробка зброї здійснювалася в підсобних приміщеннях та гаражах фігурантів за допомогою спеціалізованого обладнання та спеціальних станків.

Члени угруповання налагодили збут вогнепальної бойової зброї через особисті зв’язки, зокрема, і в кримінальних колах.

23 червня задокументовано черговий факт продажу одним зі зловмисників автоматичної зброї та пістолета, вилучено грошові кошти.

Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині 01

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в підсобних приміщеннях, де розгорнулось нелегальне виробництво, поліцейські виявили 33 одиниці зброї, зокрема, 9 пістолетів, 5 одиниць автоматичної зброї, 4 карабіни, 4 вибухових пакети, більше 7 тисяч набоїв різного калібру, гранати та інші боєприпаси, а також велику кількість запчастин і елементів до стрілецької зброї. Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині 02

Двох підозрюваних затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

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Під час проведення спецоперації для блокування членів угруповання залучалась спецтехніка військової частини 3008 Національної гвардії України.

Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині 03

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення або зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв). За такі правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.

Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині 04
Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині 05
Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині 06
Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині 07
Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині 08
Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині 09
Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині 10
Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині 11
Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині 12
Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині 13
Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині 14
Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині 15
Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині 16
Фото: сайт поліції

Автор: 

зброя (7464) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+1
продажи оружия, в частности, и для криминалитета / Легализация наркоты -пожалуйста. Легализация игрального бизнеса-пожалуйста. Легализация проституции-пожалуйста. А легализация оружия , да ещё накануне продажи земли и превращения Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами, низзя . МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, Геращенко
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24.06.2021 12:22
+1
похоже, очередного коллекционера раскулачили. А модельки танков на полках - это продажу военной техники пришьют?
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24.06.2021 12:42
+1
Хех! Навіть Люгер є. Правда, покоцаний.
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24.06.2021 12:43
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Мабуть в ВінниТці цим заправляє Грося. Нє?
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24.06.2021 12:18 Відповісти
продажи оружия, в частности, и для криминалитета / Легализация наркоты -пожалуйста. Легализация игрального бизнеса-пожалуйста. Легализация проституции-пожалуйста. А легализация оружия , да ещё накануне продажи земли и превращения Украины в страну латифундий с владельцами гражданами Израиля и РФ и батраками -украинцами, низзя . МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, Геращенко
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24.06.2021 12:22 Відповісти
Влада сцить,бо легалізувавши зброю в країні дійсно може запанувати ДЕМОКРАТІЯ. Кожен"мусор" трійчі подумає над тим розганяти людей чи можуть рогі повідбивати
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24.06.2021 14:25 Відповісти
похоже, очередного коллекционера раскулачили. А модельки танков на полках - это продажу военной техники пришьют?
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24.06.2021 12:42 Відповісти
А бімби?
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24.06.2021 12:44 Відповісти
Уверен, что это не Макет Массо Габаритный? Эсли макет, то так же законен как сковородка.
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24.06.2021 12:48 Відповісти
Хех! Навіть Люгер є. Правда, покоцаний.
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24.06.2021 12:43 Відповісти
норм штука как у штирлица...баклажку на дуло нацепить и тому кто кабель инета порезал два раза у дупу стрельнуть шоб аж запищал как резаный гибон))
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24.06.2021 14:01 Відповісти
Без заключения эксперта всё это неубедительно. При таком качестве фотки вполне законного ММГ можно предъявлять как фотки боевого.
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24.06.2021 12:47 Відповісти
классные пестики..страна рабов прям не техасс не разрушительное ранчо..
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24.06.2021 13:59 Відповісти
" Полицейские накрыли ОПГ торговцев огнестрельным оружием на Виннитчине."
чем накрыли? одеялом?
пс. в заголовке просматривается человек без специального образования.
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24.06.2021 20:38 Відповісти
 
 