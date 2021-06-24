Поліцейські накрили ОЗУ торговців вогнепальною зброєю на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці ліквідували канал продажу зброї, зокрема, і для криміналітету. Майже пів року поліцейські документували злочинні дії угруповання, яке налічувало понад десять осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, в ході слідства встановлено численні джерела отримання зброї членами угруповання, як нової, так і застарілих зразків, які перероблялися та вдосконалювалися.

Переробка зброї здійснювалася в підсобних приміщеннях та гаражах фігурантів за допомогою спеціалізованого обладнання та спеціальних станків.

Члени угруповання налагодили збут вогнепальної бойової зброї через особисті зв’язки, зокрема, і в кримінальних колах.

23 червня задокументовано черговий факт продажу одним зі зловмисників автоматичної зброї та пістолета, вилучено грошові кошти.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в підсобних приміщеннях, де розгорнулось нелегальне виробництво, поліцейські виявили 33 одиниці зброї, зокрема, 9 пістолетів, 5 одиниць автоматичної зброї, 4 карабіни, 4 вибухових пакети, більше 7 тисяч набоїв різного калібру, гранати та інші боєприпаси, а також велику кількість запчастин і елементів до стрілецької зброї. Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Двох підозрюваних затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

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Під час проведення спецоперації для блокування членів угруповання залучалась спецтехніка військової частини 3008 Національної гвардії України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення або зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв). За такі правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.



























Фото: сайт поліції