СБУ викрила схему вимагання грошей за неіснуючими онлайн-кредитами під 1500% "річних": постраждали понад 60 тис. осіб. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ заблокували у Києві масштабний механізм вимагання грошей з громадян через незаконне оформлення онлайн-кредитів. Від діяльності псевдоколекторів постаждало понад 60 тис. осіб.

"Схему організували власники двох столичних кредитно-фінансових установ. Використовуючи бази даних своїх клієнтів, ділки оформлювали на громадян вигадані онлайн-кредити, потім створювали штучну заборгованість і вимагали її повернення. Розмір "річних" становив понад 1500%", - говориться в повідомленні СБУ, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що у разі несплати грошей зловмисники погрожували потерпілим насильством і фізичною розправою.

"Встановлено, що організатори оборудки залучили понад 50 так званих "телефонних колекторів", які телефонували "боржникам" і психологічно тиснули на них. Для легалізації протиправної діяльності учасники схеми направляли до банківських установ і контролюючих органів завідомо неправдиву звітність про сформовану заборгованість і пеню", - пояснили в СБУ.

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Під час обшуків в офісних приміщеннях ділків правоохоронці виявили: обладнання і програмне забезпечення, яке зловмисники використовували для анонімізації телефонних номерів під час дзвінків з погрозами; майже 50 одиниць комп’ютерної техніки, з якої учасники схеми адміністрували бази "клієнтів" і здійснювали облік псевдоборгів; документальні матеріали із доказами незаконної діяльності.









Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри та обрання запобіжних заходів.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 189 (вимагання) та ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до правопорушення.

Викриття і блокування схеми проводили співробітники Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва.



