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СБУ викрила схему вимагання грошей за неіснуючими онлайн-кредитами під 1500% "річних": постраждали понад 60 тис. осіб. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ заблокували у Києві масштабний механізм вимагання грошей з громадян через незаконне оформлення онлайн-кредитів. Від діяльності псевдоколекторів постаждало понад 60 тис. осіб.

"Схему організували власники двох столичних кредитно-фінансових установ. Використовуючи бази даних своїх клієнтів, ділки оформлювали на громадян вигадані онлайн-кредити, потім створювали штучну заборгованість і вимагали її повернення. Розмір "річних" становив понад 1500%", - говориться в повідомленні СБУ, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що у разі несплати грошей зловмисники погрожували потерпілим насильством і фізичною розправою.

"Встановлено, що організатори оборудки залучили понад 50 так званих "телефонних колекторів", які телефонували "боржникам" і психологічно тиснули на них. Для легалізації протиправної діяльності учасники схеми направляли до банківських установ і контролюючих органів завідомо неправдиву звітність про сформовану заборгованість і пеню", - пояснили в СБУ.

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Під час обшуків в офісних приміщеннях ділків правоохоронці виявили: обладнання і програмне забезпечення, яке зловмисники використовували для анонімізації телефонних номерів під час дзвінків з погрозами; майже 50 одиниць комп’ютерної техніки, з якої учасники схеми адміністрували бази "клієнтів" і здійснювали облік псевдоборгів; документальні матеріали із доказами незаконної діяльності.

СБУ викрила схему вимагання грошей за неіснуючими онлайн-кредитами під 1500% річних: постраждали понад 60 тис. осіб 01
СБУ викрила схему вимагання грошей за неіснуючими онлайн-кредитами під 1500% річних: постраждали понад 60 тис. осіб 02
СБУ викрила схему вимагання грошей за неіснуючими онлайн-кредитами під 1500% річних: постраждали понад 60 тис. осіб 03
СБУ викрила схему вимагання грошей за неіснуючими онлайн-кредитами під 1500% річних: постраждали понад 60 тис. осіб 04

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри та обрання запобіжних заходів.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 189 (вимагання) та ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до правопорушення.

Викриття і блокування схеми проводили співробітники Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва.

СБУ викрила схему вимагання грошей за неіснуючими онлайн-кредитами під 1500% річних: постраждали понад 60 тис. осіб 05
СБУ викрила схему вимагання грошей за неіснуючими онлайн-кредитами під 1500% річних: постраждали понад 60 тис. осіб 06

Автор: 

колектор (110) кредит (3827) СБУ (12818) махінації (416)


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Топ коментарі
+13
Какие еще вкладчики? Ты хоть новость читал?
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24.06.2021 16:37
+9
Когда в СБУ поняли что "кабанчик" созрел, решили ликвидировать
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24.06.2021 16:05
+6
А чого не називають фірму?
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24.06.2021 16:11
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Когда в СБУ поняли что "кабанчик" созрел, решили ликвидировать
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24.06.2021 16:05 Відповісти
С жирным-то кабанчикам решать поинтереснее, чем с российскими шпионами-голодранцами
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24.06.2021 16:12 Відповісти
Ещё Советская тема, дать преступнику хорошо обогатится а потом все отбирать а его за решетку. Иногда даже перспективным но невезучим преступным группировкам оказывали "содействие и помощь" часто даже без ведома самих бандитов что бы те все таки нагуляли хороший жирок и при этом намотали на себя побольше уголовных статей.
Времена меняются а методы остаются прежними.
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24.06.2021 17:07 Відповісти
А чого не називають фірму?
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24.06.2021 16:11 Відповісти
это "естественный отбор"... 60 тыс. недоумков всерьез решили, что где-то живет добрый волшебник, который по-настоящему заплатит им 1500% на вложенный капитал мошенникам даже не пришлось сильно напрягаться... за них все сделали сами "удачливые" вкладчики...
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24.06.2021 16:12 Відповісти
Какие еще вкладчики? Ты хоть новость читал?
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24.06.2021 16:37 Відповісти
А всем ему читать. Он пришел не читать а "выразить своё мнение"!
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24.06.2021 17:07 Відповісти
Та стопудово правоохоронні органи цих бандитів давно буцімто "розробляли", а фактично щонайменше не перешкоджали їх злочинній діяльності. Тому і така фантастична кількість постраждалих.
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24.06.2021 16:13 Відповісти
псевдоколлекторы? - как в фильме Робин Гуд - "и тогда эти разбойники прикрываясь именем честных разбойников....".

Я тридцать лет в строительстве. Коллектор - это труба с гамном. Крапка.
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24.06.2021 16:26 Відповісти
Вчера и сегодня звонили и СМСки слали с телефонов Водафона и мужик в записи грозно так требовал вернуть несуществующий кредит, заблокировал штук десять номеров, затем надоело и пришлось заблокировать все входящие с неизвестных. Хфирма этих питаров Kredprominv.
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24.06.2021 16:41 Відповісти
Гуглева спаморізка працює добре. Схоже, скоро цьому бізнесу гаплик.
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24.06.2021 16:46 Відповісти
Увімкнений антиспам андроїд, але не спрацьовує на ці номери.
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24.06.2021 17:08 Відповісти
Тоді це свіжачок. Додавайте як спам. Судячи зі всього швидко потраплять до бази.
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24.06.2021 17:16 Відповісти
Манивео и Ко ?
Угадал ?
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24.06.2021 16:44 Відповісти
Немного занесут и откроются
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24.06.2021 16:49 Відповісти
Видимо забыли проплатить дань за этот месяц, вот и пришли напомнить, а заодно и другим забывчивым показать, что будет, если не отстегивать.
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24.06.2021 18:57 Відповісти
Незнаю у кого що там вони можуть вимагати, мені також зателефонували, я їх декілька разів послав, вони стали писати листи та телефонувати знайомим, а потім написав заяву в поліцію та через тиждень цих пі.дарів як вітром здуло!
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24.06.2021 17:02 Відповісти
Моя дочь решила со своим парнем снять совместно квартиру отдельно от родителей. Риелтору представились как семейная пара, сняли жильё, через месяц начали приходить парню СМС о задолженности, а ещё через неделю пошли моей дочке звонки "ваш муж должен по кредиту". Кто их смог двоих связать в семейную пару кроме риелтора? Никто, потому что даже некоторые родственники не знают что они проживают совместно, не говоря даже о том, кого как зовут и у кого какой номер телефона и кто с кем как связан. У них разные фамилии и места регистрации проживания в документах. Вот вам и связка компаний, имеющих большие базы данных по телефонам и именам, с мошенниками.
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24.06.2021 17:16 Відповісти
Удивительное рядом...по такой же схеме было "сшито" дело Рифа, Кузьменко и Дугарь... Подобрали подходящих "клиентов" и требовали "признать вину"...
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24.06.2021 18:13 Відповісти
шо ти чешеш?
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24.06.2021 20:13 Відповісти
 
 