УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7276 відвідувачів онлайн
Новини Фото Силовики
3 372 13

Чоловіка, який вчинив розбійний напад з гранатою на обмінник, затримали в Києві, - Нацполіція. ВIДЕО

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на пункт обміну валюти на вулиці Наталії Ужвій. Зловмисник зайшов у пункт обміну валют і пригрозив підірвати боєприпасом приміщення, якщо жінка не віддасть гроші з каси. Касир натиснула кнопку виклику охорони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Касир розповіла нам, що невідомий зайшов до приміщення обмінника і поцікавився, чи є в наявності 2 тисячі доларів США для покупки. Тоді правопорушник дістав предмет, схожий на гранату, і пригрозив її підірвати, якщо жінка не віддасть йому гроші. Касир швидко зреагувала і натиснула на кнопку виклику охорони, а чоловік, побачивши це, втік. Під час оперативно-розшукових дій ми встановили особу зловмисника і затримали його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - розповіли в поліції.

Чоловіка, який вчинив розбійний напад з гранатою на обмінник, затримали в Києві, - Нацполіція 01

Затриманим виявився 33-річний раніше судимий киянин. Правоохоронці провели невідкладний обшук у його квартирі та автомобілі, звідки вилучили речові докази, які направили на експертизу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру і готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Автор: 

Київ (19469) Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) розбій (206) силовики (2514) обмін валюти (753)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Пацан к успеху шел. Не фартануло, не свезло.....
показати весь коментар
24.06.2021 16:52
+2
А, кстати, тряпка от осколков вполне бы и спасла. Кассир вообще правильно действовала (я с нее удивляюсь и всячески приветствую - вот женщина: и коня того, и в избу туда). Крайняя молодчага.
показати весь коментар
24.06.2021 17:23
+2
Пацан к успеху шел ликуя. Не фартануло, не свезло.....
Гранату смело взял с собой, но позабыл зачем кольцо.
Несясь по улицам вслепую
Все повторял какого х...?
показати весь коментар
24.06.2021 17:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пацан к успеху шел. Не фартануло, не свезло.....
показати весь коментар
24.06.2021 16:52 Відповісти
Пацан к успеху шел ликуя. Не фартануло, не свезло.....
Гранату смело взял с собой, но позабыл зачем кольцо.
Несясь по улицам вслепую
Все повторял какого х...?
показати весь коментар
24.06.2021 17:30 Відповісти
Бачите, зловмисник не знав, що йому не повірять. І дійсно - кишка слабка виявилась кинути гранату.
показати весь коментар
24.06.2021 16:54 Відповісти
куди кидати, собі під ноги тільки, для касира контузія забезпечена звичайно, а так смисл з гарнати в закритому просторі, дебіл він якийсь.
показати весь коментар
24.06.2021 20:05 Відповісти
Идиот, граната наверняка не пролезает в ту щель!
Хотел подорвать себя?!
А кассир подумала, что тряпка спасет от взрыва...
показати весь коментар
24.06.2021 17:19 Відповісти
А, кстати, тряпка от осколков вполне бы и спасла. Кассир вообще правильно действовала (я с нее удивляюсь и всячески приветствую - вот женщина: и коня того, и в избу туда). Крайняя молодчага.
показати весь коментар
24.06.2021 17:23 Відповісти
Если бы тряпка спасала от осколков, то БТРы б обшивали не бронькой а тряпками. И легче и дешевле. Вы не находите?
показати весь коментар
24.06.2021 17:51 Відповісти
Если бы по полю боя летали исключительно осколки от наступательных гранат, то БТРы бы оплетали лозой вместо брони - и эстетично и летом прохладно.
показати весь коментар
28.06.2021 15:09 Відповісти
яка тряпка, там скло броньоване, міг в лоток для бабла покласти, якщо влізла б.
показати весь коментар
24.06.2021 20:07 Відповісти
ДЛЯ ІДІОТІВ СПЕЦІАЛЬНІВ ТАБІР ТРЕБА -- ((ДИБІЛ ***)
показати весь коментар
24.06.2021 18:29 Відповісти
Слишком загоревший для киевлянина , просто житель Киева , говорящий с акцентом ...
показати весь коментар
24.06.2021 18:44 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2021 19:31 Відповісти
Граната черная- значит учебная
показати весь коментар
24.06.2021 19:42 Відповісти
 
 