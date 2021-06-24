Чоловіка, який вчинив розбійний напад з гранатою на обмінник, затримали в Києві, - Нацполіція. ВIДЕО

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на пункт обміну валюти на вулиці Наталії Ужвій. Зловмисник зайшов у пункт обміну валют і пригрозив підірвати боєприпасом приміщення, якщо жінка не віддасть гроші з каси. Касир натиснула кнопку виклику охорони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Касир розповіла нам, що невідомий зайшов до приміщення обмінника і поцікавився, чи є в наявності 2 тисячі доларів США для покупки. Тоді правопорушник дістав предмет, схожий на гранату, і пригрозив її підірвати, якщо жінка не віддасть йому гроші. Касир швидко зреагувала і натиснула на кнопку виклику охорони, а чоловік, побачивши це, втік. Під час оперативно-розшукових дій ми встановили особу зловмисника і затримали його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - розповіли в поліції.

Затриманим виявився 33-річний раніше судимий киянин. Правоохоронці провели невідкладний обшук у його квартирі та автомобілі, звідки вилучили речові докази, які направили на експертизу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру і готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.