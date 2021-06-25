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Ремонт 17 км дороги до в'їзду в Бориспіль з боку Києва завершать у серпні. ФОТОрепортаж

Перед початком ремонтних робіт на трасі М-03 Київ-Харків-Довжанський дорожники вперше застосували метод цифрового сканування. За допомогою отриманої 3D моделі робітники змогли оцінити ступінь пошкоджень дороги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй офіційній сторінці в Facebook повідомляє "Велике будівництво".

По обидва боки руху на трасі будуть встановлені пункти системи "зважування-в-русі".

Зазначається, що система для запобігання передчасного зносу дорожнього покриття дозволяє ефективно здійснювати ваговий контроль транспортних засобів без їхньої зупинки. А також фіксує дані про вагу, швидкість, габарити, а також номерні знаки транспортних засобів, і всю отриману інформацію передає в базу даних поліції.

Крім того, дорога буде оснащена системою інтелектуального управління рухом, яка, зокрема, аналізуватиме наявність заторів, видаватиме рекомендації зі швидкісного режиму для кожної смуги, інформуватиме про температуру дорожнього покриття.

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Ця інформація буде виводитися на монітори, розміщені через кожні кілька кілометрів траси.

У межах президентської програми "Велике будівництво" від метро "Бориспільська" до в'їзду в місто Бориспіль планують відремонтувати 17 км, а завершити роботи планують вже в серпні.

Дорожники розпочали роботи з фрезерування старого покриття по всій правій частині дороги. У роботах будуть задіяні шість асфальтоукладальників і перевантажувачів VÖGELE PowerFeeder MT 3000-2.

У ході ремонту траси будуть також відновлені два шляхопроводи і підземні пішохідні переходи. На схилах насипу й узбіч для їхнього зміцнення проведуть посів багаторічних трав. Дорога отримає нові бар'єрне огородження, опори освітлення, світильники і метеостанції. На шляхопроводах буде встановлено ​​декоративне підсвічування.

Нагадаємо, до кінця 2023 року в Україні планується відновити всю мережу доріг державного значення. Про це раніше заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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Ремонт 17 км дороги до вїзду в Бориспіль з боку Києва завершать у серпні 01
Ремонт 17 км дороги до вїзду в Бориспіль з боку Києва завершать у серпні 02
Ремонт 17 км дороги до вїзду в Бориспіль з боку Києва завершать у серпні 03
Ремонт 17 км дороги до вїзду в Бориспіль з боку Києва завершать у серпні 04
Ремонт 17 км дороги до вїзду в Бориспіль з боку Києва завершать у серпні 05

Автор: 

Бориспіль (1145) дороги (3064) Київ (19517) Велике будівництво (741)


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хуже дорог у нас просто нет?? + в сезон отпусков на данном направлении создавать неудобства с поездкой в аэропорт...
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25.06.2021 09:36 Відповісти
А в какое время года, по-вашему, нужно "...создавать неудобства с поездкой..."?
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25.06.2021 10:06 Відповісти
Весной
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25.06.2021 12:31 Відповісти
Поражают такие вечно недовольные клоуны!
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25.06.2021 11:39 Відповісти
Клоун - твой президент))
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25.06.2021 12:31 Відповісти
17 км дороги ремонтируют за МИЛЛИАРД гривен без тендеров)))) Когда уже нажрется это зеленое стадо??? Даже при овоще так не крали!
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26.06.2021 00:21 Відповісти
Дорога ітак була нормальною. Просто завжди ремонтують ті дороги по яким часто їздять. Щоб створити видимість що хоть щось та й робиться і щоб це побачило якомога більше людей
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26.06.2021 21:57 Відповісти
 
 