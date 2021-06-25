Чиновники Держгеокадастру намагалися незаконно приватизувати земельні ділянки на 4,5 млн грн на Донеччині, - СБУ. ФОТО

У Донецькій області СБУ запобігла незаконній приватизації державних земель. Колишні і чинні чиновники Держгеокадастру вивели з власності України понад 150 га землі. Орієнтовна вартість земельних ділянок становить понад 4,5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники та кіберфахівці СБУ встановили, що зловмисники вносили неправдиві дані учасників АТО/ООС, без їхнього відома, до відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем Держгеокадастру. Потім передавали виділені земельні ділянки третім особам.

"Правоохоронці провели обшуки в робочих кабінетах фігурантів та за місцями їхнього проживання у Краматорську і Маріуполі. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку та документацію, які свідчать про незаконне відчуження земель, і буде долучена до матеріалів справи", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 363 Кримінального кодексу України. Нині триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.

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