Війська РФ випустили 52 міни по позиціях ЗСУ біля Новотошківського, пошкоджено машину наглядової групи, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Вранці 24 червня російські найманці вдалися до інтенсивного обстрілу позицій ЗС України із застосуванням забороненого озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС із посиланням на дані СЦКК у Facebook.

Так, близько 10:00 найманцями здійснено обстріл позицій українських захисників поблизу Новотошківського із мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. Всього було випущено 52 міни. Обстріл вівся із району населеного пункту Донецький, де останнім часом фіксувалися інженерні роботи з боку російсько-окупаційних військ.

"Внаслідок обстрілу осколками та кулями було пошкоджено автомобіль спостережної групи "Новотошківське" Української сторони СЦКК, що є черговим свідченням злочинів збройних формувань РФ. На щастя, ніхто з українських воїнів не постраждав.

Обстріл вівся саме під час проведення гуманітарних заходів персоналом Міжнародного Комітету Червоного Хреста, що проходили дзеркально в зазначених районах. Українська сторона СЦКК спільно з СММ ОБСЄ забезпечувала надані гарантії безпеки. З початком обстрілу представники гуманітарної місії були вимушені покинути небезпечний район", - сказано в повідомленні.

УС СЦКК наголошує, що попри заборону застосування мінометів калібру 82 мм, відповідно до п. 2 доповнення до Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року, російсько-окупаційні війська продовжують застосовувати заборонену зброю, яка несе пряму загрозу життю військовослужбовців Збройних Сил України.

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Розгорнута Українською стороною СЦКК мережа спостереження дозволяє забезпечити ефективний контроль та координацію режиму припинення вогню та швидке реагування на будь-які спроби порушень з боку збройних формувань РФ.

"Саме ефективний контроль ситуації з боку УС СЦКК, своєчасне виявлення порушень та інформування про них СММ ОБСЄ примушують російсько-окупаційні війська шукати шляхи протидії зазначеним заходам контролю.

Такі дії свідчать про небажання збройних формувань РФ дотримуватися досягнутих угод і спрямовані на подальшу ескалацію по всій лінії розмежування. Російсько-окупаційні війська свідомо вдаються до провокативних обстрілів, збільшуючи кількість порушень із застосуванням забороненого озброєння", - повідомили в СЦКК.

Також у СЦКК додали, що всі вказані порушення були зафіксовані та задокументовані українською стороною.

За фактом порушень УС СЦКК направлено відповідні ноти на адресу Голови СММ ОБСЄ.





Фото: СЦКК