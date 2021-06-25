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СБУ викрила 10 "інтернет-агентів", які діяли на замовлення російських спецслужб. ФОТОрепортаж

СБУ викрила міжрегіональну мережу агітаторів, які здійснювали ворожі інформаційні операції на замовлення іноземних спецслужб. Зловмисники поширювали через інтернет заклики до зміни меж державного кордону та повалення конституційного ладу в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБ України.

Під час слідчих дій у пропагандистів виявлено комп’ютерну техніку, обладнання та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності. Наразі вісьмом зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки, ще двох – засуджено до позбавлення волі.

У Києві контррозвідники СБУ викрили уродженця Донеччини, який публічно агітував до захоплення державної влади та вступу до лав незаконних збройних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР". Для поширення ворожого контенту він використовував власні акаунти у соціальних мережах.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що розповсюджувані тексти містили заклики до насильницької зміни чинної влади в Україні.

Також читайте: На постійній основі проти України працюють близько 7 тис. співробітників спецслужб РФ, - Баканов

У Маріуполі кіберфахівці СБУ заблокували діяльність місцевого жителя, який поширював через персональні сторінки заборонених соцмереж публікації щодо зміни меж державного кордону України. Також він закликав до ведення агресивної війни.

Наразі перевіряється інформація щодо співробітництва зловмисника із спецслужбами РФ через одну з громадських організацій.

У Сумській області повідомлено про підозру мешканцю міста Путивль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія поширює сепаратистські настрої в південних областях України, - Данілов

На Черкащині викрито інтернет-агітатора на закликах до захоплення державної влади та фізичної розправи над високопосадовцями.

Також встановлено мешканку регіону, яка агітувала до зміни меж кордону нашої країни.

У Закарпатській області заблоковано деструктивну інтернет активність двох місцевих жителів. Зловмисники поширювали у соціальних мережах заклики до відокремлення окремих територій України, де компактно проживають національні меншини.

На Вінниччині за матеріалами органів держбезпеки засуджено зловмисника, якого українська спецслужба викрила на агітації до дій проти територіальної цілісності нашої держави.

СБУ викрила 10 інтернет-агентів, які діяли на замовлення російських спецслужб 01
СБУ викрила 10 інтернет-агентів, які діяли на замовлення російських спецслужб 02
СБУ викрила 10 інтернет-агентів, які діяли на замовлення російських спецслужб 03
СБУ викрила 10 інтернет-агентів, які діяли на замовлення російських спецслужб 04
СБУ викрила 10 інтернет-агентів, які діяли на замовлення російських спецслужб 05
СБУ викрила 10 інтернет-агентів, які діяли на замовлення російських спецслужб 06

Автор: 

інтернет (2002) СБУ (12837) сепаратизм (757) спецслужби (267)


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Топ коментарі
+13
Тут вчора ворожий агент признався з трибуни в державній зраді і…
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25.06.2021 11:57
+8
Потому что ловить настоящих агентов сложно, скучно и безденежно, а недалёких интернет-пропагандонов, не знакомых с элементарными мерами безопасности в Сети и кукарекающих из своих засранных квартирок в соцсетях - полная лафа
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25.06.2021 12:06
+4
СБУ разоблачила 10 "интернет-агентов", действовавших по заказу российских спецслужб - Цензор.НЕТ 3309
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25.06.2021 11:54
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25.06.2021 11:54 Відповісти
СБУ разоблачила 10 "интернет-агентов", действовавших по заказу российских спецслужб - Цензор.НЕТ 3309
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25.06.2021 11:54 Відповісти
Тут вчора ворожий агент признався з трибуни в державній зраді і…
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25.06.2021 11:57 Відповісти
і я одразу за цього агентика згадав...
коли ж СБУ проявить інтерес до одкровень цієї гонорливої потвори у ролі преЗЕдента
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25.06.2021 12:37 Відповісти
а его за что? он ведь не призывал к расправе над чиновниками!
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25.06.2021 12:45 Відповісти
Всегда с неким скепсисом и недоумением относился к подобным материалам. Эти статьи написаны словно по лекалам середины прошлого века про подпольные газетамы и листовки, которые нужно физически где-то печатать и физически распространять из рук в руки.
Ну вот зачем агентам фсб нанимать каких-то местных колхозников для такой работы? 21 век на дворе, можно подделать айпишник и писать от чьего угодно имени в любой соцсети не выходя из своего фсбшного офиса. Это уже не говоря о неудобстве оплаты такой работы из-за границы.
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25.06.2021 11:57 Відповісти
пару лет назад, одна работница ольгино слила в сеть всю техническую подноготную фабрики кремлеботов. рассказывала, что у них у каждого была программа, которая шифровала ip и они спокойно могли постить коменты в сша или Украине под местным флагом.
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25.06.2021 12:02 Відповісти
Потому что ловить настоящих агентов сложно, скучно и безденежно, а недалёких интернет-пропагандонов, не знакомых с элементарными мерами безопасности в Сети и кукарекающих из своих засранных квартирок в соцсетях - полная лафа
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25.06.2021 12:06 Відповісти
По пятнашке на душу населения ...меньше никак нельзя ...
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25.06.2021 12:05 Відповісти
их не 10 даже на цензоре..их сотни, их стиль изменился, 40 на 60 работать стали, где в миксе этом 40% правды, 60% лжи...тут с неводом работать нужно, а не поплавковой удочкой...
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25.06.2021 13:01 Відповісти
 
 