Невідомі намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах, - КМДА. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 червня, в приміщення комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" увірвалася група невідомих осіб і намагалася зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.

"Кілька десятків агресивних молодиків з колонками і відеокамерами намагалися силою не допустити проведення конкурсу. Завдяки поліції невідомих вивели з приміщення. Зараз проведення конкурсу відновлено", - сказано в повідомленні.

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