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Невідомі намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах, - КМДА. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 червня, в приміщення комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" увірвалася група невідомих осіб і намагалася зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.

"Кілька десятків агресивних молодиків з колонками і відеокамерами намагалися силою не допустити проведення конкурсу. Завдяки поліції невідомих вивели з приміщення. Зараз проведення конкурсу відновлено", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: Поліція Київщини затримала псевдоперевізників, які незаконно заволоділи товаром на 5 млн гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Невідомі намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах, - КМДА 01
Невідомі намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах, - КМДА 02
Невідомі намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах, - КМДА 03
Невідомі намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах, - КМДА 04
Невідомі намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах, - КМДА 05

Автор: 

Київ (19517) конкурс (1287) маршрутки (347) перевезення (1009)


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Кто ж это был?)
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25.06.2021 12:08 Відповісти
Это не те случайно, которые в прошлом году в Броварах перестрелку средь бела дня на улице устроили?.. Тоже перевозчики и тоже Киевская область? Аваков, что вообще, БЛД, происходит с этими загадочными "перевозчиками" и толпами очередных титушек в Киеве?...
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25.06.2021 12:09 Відповісти
Авакян на правопорядок в стране давно плюнул. У него другие заботы. Схемы,потоки,отжимы.
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25.06.2021 12:11 Відповісти
Кива хочет маршрутным бизнесом заняться?
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25.06.2021 12:09 Відповісти
Ну и рожи...
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25.06.2021 12:10 Відповісти
Кто такие?Сколько лет?Почему не в армии?
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25.06.2021 13:43 Відповісти
Хлопцы на подработку приехали... аж тыща грывень абещали заплатить...
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25.06.2021 12:11 Відповісти
Наблюдательный совет.
Неизвестные пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах, - КГГА - Цензор.НЕТ 9640
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25.06.2021 12:11 Відповісти
Члены центра противодействия коррупции.
Шабунин прислал.
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25.06.2021 12:13 Відповісти
 
 