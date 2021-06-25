Невідомі намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах, - КМДА. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 25 червня, в приміщення комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" увірвалася група невідомих осіб і намагалася зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.
"Кілька десятків агресивних молодиків з колонками і відеокамерами намагалися силою не допустити проведення конкурсу. Завдяки поліції невідомих вивели з приміщення. Зараз проведення конкурсу відновлено", - сказано в повідомленні.
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Шабунин прислал.