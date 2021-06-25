Підозрюваних у створенні понад 300 порносайтів затримали на Одещині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області затримали групу підозрюваних у розповсюдженні порнографічних матеріалів, в тому числі фото та відео інтимного характеру з дітьми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Встановлено, що троє жителів Чорноморська та двоє одеситів віком від 39-ти до 45-ти років з метою незаконного збагачення створили понад 300 сайтів, на які завантажували відео та фото порнографічного характеру, в тому числі за участю дітей. Окрім розповсюдженням порнографії, правопорушники заробляли рекламуванням вебресурсів тіньової та шахрайської тематики, в тому числі онлайн-казино.

За місцями мешкання фігурантів, звідки велася незаконна діяльність, за ухвалами Київського районного суду міста Одеси правоохоронці провели низку обшуків, в ході яких вилучили понад 100 одиниць комп’ютерної та мобільної техніки, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, чорнові записи, що свідчать про протиправну діяльність чоловіків, та грошові кошти, одержані ними злочинним шляхом.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у розповсюдженні порнографічних предметів. В подальшому буде призначено ряд експертних досліджень, за результатами яких планується оголошення їм підозр ще й за ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України.

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Наразі у Київському районному суді міста Одеси розглядаються клопотання слідчих про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.













