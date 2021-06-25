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Підозрюваних у створенні понад 300 порносайтів затримали на Одещині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області затримали групу підозрюваних у розповсюдженні порнографічних матеріалів, в тому числі фото та відео інтимного характеру з дітьми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Встановлено, що троє жителів Чорноморська та двоє одеситів віком від 39-ти до 45-ти років з метою незаконного збагачення створили понад 300 сайтів, на які завантажували відео та фото порнографічного характеру, в тому числі за участю дітей. Окрім розповсюдженням порнографії, правопорушники заробляли рекламуванням вебресурсів тіньової та шахрайської тематики, в тому числі онлайн-казино.

За місцями мешкання фігурантів, звідки велася незаконна діяльність, за ухвалами Київського районного суду міста Одеси правоохоронці провели низку обшуків, в ході яких вилучили понад 100 одиниць комп’ютерної та мобільної техніки, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, чорнові записи, що свідчать про протиправну діяльність чоловіків, та грошові кошти, одержані ними злочинним шляхом.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у розповсюдженні порнографічних предметів. В подальшому буде призначено ряд експертних досліджень, за результатами яких планується оголошення їм підозр ще й за ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України.

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Наразі у Київському районному суді міста Одеси розглядаються клопотання слідчих про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Підозрюваних у створенні понад 300 порносайтів затримали на Одещині, - Нацполіція 01
Підозрюваних у створенні понад 300 порносайтів затримали на Одещині, - Нацполіція 02
Підозрюваних у створенні понад 300 порносайтів затримали на Одещині, - Нацполіція 03
Підозрюваних у створенні понад 300 порносайтів затримали на Одещині, - Нацполіція 04
Підозрюваних у створенні понад 300 порносайтів затримали на Одещині, - Нацполіція 05
Підозрюваних у створенні понад 300 порносайтів затримали на Одещині, - Нацполіція 06
Підозрюваних у створенні понад 300 порносайтів затримали на Одещині, - Нацполіція 07

Автор: 

Одеська область (3226) Нацполіція (15190) порнографія (110) сайт (274)


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Всё правильно, зачем заниматься одесскими контрабандистами и наркодиллерами, когда можно порносайтики чекать и вэб-моделей гонять?..
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25.06.2021 13:26 Відповісти
И это все за деньги нищего бюджета делают ! Мусара как и всегда погрязли в коррупции и ничего не деланье, кроме отчетности перед начальством ! Мошенники, бандиты и прочая нечисть работают спокойно, эти только голые сиськи ловят !
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25.06.2021 13:46 Відповісти
Копейки
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25.06.2021 13:56 Відповісти
Здесь не экономический эффект важен, а сам факт.
Должен же Арсен Борисыч иметь возможность сказать нашим иностранным партнерам: вот! Боремся!
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25.06.2021 14:36 Відповісти
Скажу так: если какой-нибудь чмырь пользует девушку до 21 года и хвалится этим где-нибудь, то его нужно подвешать за колокольчики один раз и потом пускай задается дальше достижениями. А кто рассчитывет на девочек до 16 - химия, зона и ****@лины... Это про мужчин старше 22 лет.
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25.06.2021 17:53 Відповісти
А в Испании с 12 лет, а в других сттранах с 13 и 14 лет есть.
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25.06.2021 21:08 Відповісти
 
 