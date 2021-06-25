Директор будкомпанії привласнив 2 млн грн бюджетних коштів під час ремонту доріг на Черкащині, - СБУ. ФОТО
СБУ заблокувала схему привласнення бюджетних грошей, виділених на ремонт автомобільних трас на території Черкаської області. Махінація завдала державі збитків у розмірі майже 2 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, протиправну діяльність організував директор місцевої будівельної компанії. У 2019 році він уклав декілька договорів з держпідприємством автодорожньої галузі регіону. Усі вони - на проведення ремонту доріг у Звенигородському районі.
"Встановлено, що частину бюджетних грошей, які було виділено на реалізацію відповідних інфраструктурних проектів, учасники схеми вивели у тінь. Для цього вони вносили до бухгалтерської документації недостовірні відомості про обсяги використаних будівельних матеріалів та виконаних робіт", - йдеться в повідомленні.
Наразі керівнику комерційної структури повідомлено про підозру за ч. 4, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Наголошується також, що у цій справі тривають слідчі дії. Перевіряється інформація про причетність до схеми інших осіб, зокрема посадовців держпідприємства.
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