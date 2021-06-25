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Директор будкомпанії привласнив 2 млн грн бюджетних коштів під час ремонту доріг на Черкащині, - СБУ. ФОТО

СБУ заблокувала схему привласнення бюджетних грошей, виділених на ремонт автомобільних трас на території Черкаської області. Махінація завдала державі збитків у розмірі майже 2 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, протиправну діяльність організував директор місцевої будівельної компанії. У 2019 році він уклав декілька договорів з держпідприємством автодорожньої галузі регіону. Усі вони - на проведення ремонту доріг у Звенигородському районі.

"Встановлено, що частину бюджетних грошей, які було виділено на реалізацію відповідних інфраструктурних проектів, учасники схеми вивели у тінь. Для цього вони вносили до бухгалтерської документації недостовірні відомості про обсяги використаних будівельних матеріалів та виконаних робіт", - йдеться в повідомленні.

Наразі керівнику комерційної структури повідомлено про підозру за ч. 4, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Директор будкомпанії привласнив 2 млн грн бюджетних коштів під час ремонту доріг на Черкащині, - СБУ 01
Директор будкомпанії привласнив 2 млн грн бюджетних коштів під час ремонту доріг на Черкащині, - СБУ 02
Директор будкомпанії привласнив 2 млн грн бюджетних коштів під час ремонту доріг на Черкащині, - СБУ 03
Директор будкомпанії привласнив 2 млн грн бюджетних коштів під час ремонту доріг на Черкащині, - СБУ 04
Директор будкомпанії привласнив 2 млн грн бюджетних коштів під час ремонту доріг на Черкащині, - СБУ 05

Наголошується також, що у цій справі тривають слідчі дії. Перевіряється інформація про причетність до схеми інших осіб, зокрема посадовців держпідприємства.

Автор: 

дороги (3064) корупція (4685) СБУ (12842) Чернігівська область (913)


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Топ коментарі
+2
Та це тільки видима частина цього "айсберга".
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25.06.2021 15:07
+1
И это только один директор, а таких директоров, гл.инженеров, прорабов итд. в Украине на строительстве дорог, да и не только дорог,тьма-тьмущая и каждый тянет!
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25.06.2021 15:12
+1
війна іде - мародерство ...- а якщо розстрілювати із повним конфіскатом .... можливо задумуються ...- рішенням РНБО наприклад...
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25.06.2021 15:16
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"Задние тоже хочут". Освободили место маладой каманде.
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25.06.2021 14:58 Відповісти
Велике крадівництво. Скільки було відкату Ваві?
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25.06.2021 15:00 Відповісти
вава налом не берёт.... там шефиры всё накатали - кино.... просто оооочень прибыльное
ки-но.....
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25.06.2021 15:07 Відповісти
У тебя есть доказательства, что, Ваве были откаты, или просто ты пукнул, и сам вынюхал??????????????????????????
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25.06.2021 18:35 Відповісти
ВИПкамера... однозначно.... и никакого помилования - ВИП и всё тут....
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25.06.2021 15:05 Відповісти
Та це тільки видима частина цього "айсберга".
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25.06.2021 15:07 Відповісти
И это только один директор одной стройкомпании на всё "больное строительство"
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25.06.2021 15:11 Відповісти
И это только один директор, а таких директоров, гл.инженеров, прорабов итд. в Украине на строительстве дорог, да и не только дорог,тьма-тьмущая и каждый тянет!
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25.06.2021 15:12 Відповісти
війна іде - мародерство ...- а якщо розстрілювати із повним конфіскатом .... можливо задумуються ...- рішенням РНБО наприклад...
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25.06.2021 15:16 Відповісти
СБУ заблокировала схему присвоения бюджетных денег, выделенных на ремонт автомобильных трасс на территории Черкасской области. Махинация нанесла государству ущерб в размере почти 2 млн грн. -- какому государству ? Может обществу людям , народу Украины ? Перестаньте жить совдепинй .
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25.06.2021 15:18 Відповісти
2 млн грн на 1 квадратном метре.
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25.06.2021 15:28 Відповісти
Ну вот....опять что ли? Такое дело компрометируют !?Дороги для того и служат ,чтобы их строить и ремонтировать. Подозреваемый договора заключал в 2019 г ,а реализовал идеи в 2020-2021. и только потому ,что поверил новой власти. А они ни с того ни с чего прицепились....может мало отстегивал?
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25.06.2021 15:32 Відповісти
Це ж надо, що удумав - поцупити гроші з великого крадівництва.! Цинічний нахаба!
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25.06.2021 16:31 Відповісти
а прикинте что твориться на большой стройке
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25.06.2021 16:57 Відповісти
 
 