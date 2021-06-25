Кримінального авторитета зі списку РНБО Вато Кіпіані депортовано з України. ФОТО

Сьогодні, 25 червня, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з Державною міграційною службою примусово повернули кримінального авторитета зі списку РНБО Вато Кіпіані до країни його походження.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Чоловік був включений до санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони як особа, яка своїми діями може становити загрозу для національної безпеки держави та громадян", - сказано в повідомленні.

У поліції також зазначили, що 42-річного неодноразово судимого громадянина Грузії на прізвисько Вато Кіпіані раніше вже затримували правоохоронці інших країн за вчинення тяжких злочинів, зокрема і вбивства.

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В Україні він представляв інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських ворів у законі, контролював угруповання, які займаються вимаганням та крадіжками коштів, і безпосередньо відповідав за організацію злочинних зібрань.

У межах системної боротьби з поширенням в Україні злочинного впливу представниками криміналітету правоохоронці примусово повернули Вато Кіпіані до країни його походження, заборонивши йому в’їзд на територію держави.

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