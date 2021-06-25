УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11810 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 524 14

Кримінального авторитета зі списку РНБО Вато Кіпіані депортовано з України. ФОТО

Сьогодні, 25 червня, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з Державною міграційною службою примусово повернули кримінального авторитета зі списку РНБО Вато Кіпіані до країни його походження.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Чоловік був включений до санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони як особа, яка своїми діями може становити загрозу для національної безпеки держави та громадян", - сказано в повідомленні.

У поліції також зазначили, що 42-річного неодноразово судимого громадянина Грузії на прізвисько Вато Кіпіані раніше вже затримували правоохоронці інших країн за вчинення тяжких злочинів, зокрема і вбивства.

Дивіться: Кримінального авторитета на прізвисько Дід затримали в Києві, - Нацполіція. ФОТО

В Україні він представляв інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських ворів у законі, контролював угруповання, які займаються вимаганням та крадіжками коштів, і безпосередньо відповідав за організацію злочинних зібрань.

У межах системної боротьби з поширенням в Україні злочинного впливу представниками криміналітету правоохоронці примусово повернули Вато Кіпіані до країни його походження, заборонивши йому в’їзд на територію держави.

Також читайте: РНБО ввела санкції ще проти 12 "кримінальних авторитетів", - Зеленський

Кримінального авторитета зі списку РНБО Вато Кіпіані депортовано з України 01
Кримінального авторитета зі списку РНБО Вато Кіпіані депортовано з України 02

Автор: 

депортація (723) криміналітет (301) Нацполіція (15191)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
можно для сравнения циферки - интересует пропорция убытка относительно бэни
показати весь коментар
25.06.2021 15:28
+3
Надо было Вато в АТО на разминирование. А то по 100 раз катаются за наш счет на самолетах...
показати весь коментар
25.06.2021 15:55
+2
смешно, зебобики? если ты бандит и убийца, тебя отпустят. фопов будут фигачить як дурных(заслуженно, кстати). Но вот этих отправят домой(дома ведь приятней, чем на нарах) и не моргнут глазом. Вы на это рассчитывали?
показати весь коментар
25.06.2021 15:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как же так , это же лучший друг Саакашвили 😀?
показати весь коментар
25.06.2021 15:27 Відповісти
можно для сравнения циферки - интересует пропорция убытка относительно бэни
показати весь коментар
25.06.2021 15:28 Відповісти
думаю после дележа на 5.5лярда после запятой слишком много нулеков получится....
показати весь коментар
25.06.2021 16:07 Відповісти
смешно, зебобики? если ты бандит и убийца, тебя отпустят. фопов будут фигачить як дурных(заслуженно, кстати). Но вот этих отправят домой(дома ведь приятней, чем на нарах) и не моргнут глазом. Вы на это рассчитывали?
показати весь коментар
25.06.2021 15:28 Відповісти
А написать просто - вернули в Грузию, низзя 🙁?
показати весь коментар
25.06.2021 15:30 Відповісти
надолго?
показати весь коментар
25.06.2021 15:34 Відповісти
Правильно выкинули Вато из страны, у нас своей ваты хватает.
показати весь коментар
25.06.2021 15:35 Відповісти
Надо было Вато в АТО на разминирование. А то по 100 раз катаются за наш счет на самолетах...
показати весь коментар
25.06.2021 15:55 Відповісти
Сын Давида Кипиани?
показати весь коментар
25.06.2021 16:08 Відповісти
внебрачный сын александра чивадзе и нонны гаприндашвили
показати весь коментар
25.06.2021 16:23 Відповісти
Господи, сколько ж их? Такое чувство, что каждый второй грузин вор в законе...
показати весь коментар
25.06.2021 16:30 Відповісти
уехал и .... с ним. зачем тут черный осадок человечества?
показати весь коментар
25.06.2021 18:54 Відповісти
Он не уехал,он ушёл в отпуск, скоро вернёшься!
Семенченко на нары, а его в отпускная родину! Слава Авакяну!
показати весь коментар
25.06.2021 19:34 Відповісти
чому цих кримінальних авторитетів не арестовують і на довічне ?Якщо кримінальний авторитет злочинець, то його потрібно апріорі на нари!!!
показати весь коментар
26.06.2021 13:14 Відповісти
 
 